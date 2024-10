Graces | Παρουσιάζεται σήμερα στο Θέατρο Ριάλτο

Το πολυβραβευμένο χορογραφικό έργο ανεβαίνει στην σκηνή του Ριάλτο, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, στις 20.30.

Στο πλαίσιο του 15ου Open House Festival της Στέγης Χορού Λεμεσού σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, παρουσιάζεται η παράσταση Graces της Ιταλίδας χορογράφου Silvia Gribaudi. Το πολυβραβευμένο χορογραφικό έργο ανεβαίνει στην σκηνή του Ριάλτο, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, στις 20.30.

Σημειώνεται ότι, ήταν το νικητήριο πρότζεκτ του βραβείου Danza&Danza 2019 «Ιταλική παραγωγή της χρονιάς», βραβεύτηκε με το με το CollaborAction#4 2018/2019, καθώς ήταν φιναλίστ του Rete Critica 2019 και το επιλεγμένο έργο της πλατφόρμας NID 2019.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συμβολή των: ResiDance XL – luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche, δράση του δικτύου Anticorpi XL - Δίκτυο Giovane Danza D’autore, συντονισμός από το L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino e IntercettAzioni - Centro di Residenza Artistica della Lombardia - πρότζεκτ των Circuito CLAPS μαζί με Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire, Zona K.

Εμπνευσμένη από τις Τρεις Χάριτες

Η παράσταση Graces είναι εμπνευσμένη από τις Τρεις Χάριτες, ένα γλυπτό που δημιουργήθηκε από τον Αντώνιο Κανόβα μεταξύ του 1812 και 1817. Το έργο αντλεί έμπνευση από τη μυθολογία: τις τρεις κόρες του Δία - Ευφροσύνη, Αγλαΐα, και Θάλεια - οι οποίες ακτινοβολούσαν λαμπρότητα, χαρά και ευημερία.​

​Τρεις αρσενικές φιγούρες σε έναν χώρο και χρόνο που αιωρείται μεταξύ του ανθρώπινου και του αφηρημένου: ένα σημείο όπου αρσενικό και θηλυκό συναντιούνται χωρίς προκαθορισμένους ρόλους και χορεύουν στον ρυθμό της φύσης. Στη σκηνή βρίσκονται οι Siro Guglielmi, Matteo Marchesi και Andrea Rampazzo, μαζί με τη δημιουργό Silvia Gribaudi, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως "δημιουργός του σώματος" γιατί η τέχνη της ανυψώνει τις ατέλειες με ένα άμεσο, σκληρό και συμπονετικό κωμικό ύφος χωρίς όρια ανάμεσα στον χορό, το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Silvia Gribaudi αμφισβητεί τα στερεότυπα φύλου, τη θηλυκή και αρσενική ταυτότητα και τις έννοιες της αρετής και δεξιοτεχνίας στον χορό και την καθημερινότητα, ξεπερνώντας τα κλισέ και τις επιφανειακές εντυπώσεις. Το "Graces" υλοποιήθηκε χάρη στην κριτική, οπτική και σκηνοθετική υποστήριξη του Matteo Maffesanti, που ακολούθησε την καλλιτεχνική πορεία της Silvia και συμμετείχε σε διάφορες φάσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων για ντόπιους που εμπνεύστηκαν από το χορογραφικό υλικό του πρότζεκτ.

Το βιογραφικό της Ιταλίδας χορογράφου

Η Silvia Gribaudi είναι Ιταλίδα χορογράφος που δραστηριοποιείται στις παραστατικές τέχνες.

Από το 2004 η έρευνά της βασίζεται στο κοινωνικό αντίκτυπο των σωμάτων, έχοντας θέσει στο επίκεντρο της χορογραφικής της πρακτικής, το χιούμορ και τη σχέση μεταξύ θεατών και ερμηνευτών. Βραβευμένη με το βραβείο Giovane Danza D’Autore με το έργο της “A CORPO LIBERO”(2009), φιναλίστ του Premio UBU για τη καλύτερη παράσταση και φιναλίστ του βραβείου Premio Rete Critica με την R.OSA (2017), νικήτρια του Premio CollaborAction#4 2018-2019, φιναλίστ του Premio RETE Critica 2019 και νικήτρια του Premio DANZA&DANZA 2019 για την καλύτερη ιταλική παραγωγή με το έργο GRACES.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιτεχνικά ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων: CHOREOROAM (2011), TRIP-TYCH (2013), ACT YOUR AGE (2014) – ένα πρόγραμμα της Ε.Ε για την ενεργό γήρανση μέσω της τέχνης του χορού, το οποίο ενέπνευσε την παράσταση WHAT AGE ARE YOU ACTING?, καθώς και το κοινοτικό πρότζεκτ OVER 60; PERFORMING GENDER (2015); CORPO LINKS CLUSTER (2019/2020), όπου η σύνδεση του χορού, των ορεινών, και της ορεινής κοινότητας οδήγησαν στο site specific πρότζεκτ TREKKING COREOGRAFICO (χορογραφική πεζοπορία) και στο MONJOUR (2021), σε παραγωγή των Torinodanza Festival σε συνεργασία με το Teatro Stabile del Veneto και το Les Halles de Schaerbeek των Βρυξελλών.

Το 2021 ήταν φιλοξενούμενη χορογράφος στο “Danser Encore, 30 solos pour 30 danseurs”, ένα πρότζεκτ για την Όπερα της Λυών, ενώ τον Ιούνιο του 2023 έκανε πρεμιέρα η νέα παραγωγή της GRAND JETÉ σε συμπαραγωγή των MM Contemporary Dance Company (IT), La Biennale de Lyon (FR), Théâtre de la Ville (FR), Torinodanza Festival (IT), International Dance Festival TANEC PRAHA (CZ) και Zodiak - Side Step Festival (FIN) στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου Big Pulse Dance Alliance.

Οι παραστάσεις της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ και αποτελούν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας με επίκεντρο τον διάλογο και τις ποιητικές συναντήσεις με άλλους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες και κοινότητες.

Ταυτότητα παράστασης

Χορογραφία: Silvia Gribaudi

Δραματουργία: Silvia Gribaudi και Matteo Maffesanti

Ερμηνευτές: Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi και Andrea Rampazzo Σχεδιασμός φώτων Antonio Rinaldi

Τεχνικός διευθυντής: Leonardo Benetollo

Κοστούμια: Elena Rossi

Παραγωγή: Zebrac

Συμπαραγωγή: Santarcangelo Festival

Με την υποστήριξη του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτιστικών Υποθέσεων - MiC

Πληροφορίες

Graces της Silvia Gribaudi

Ημερομηνία και ώρα: Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024, 20.30

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: www.rialto.com.cy ή στο Ταμείο του Θεάτρου 77 77 77 45

Τόπος: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 77 77 77 45

