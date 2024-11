24η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου

Τα έργα που θα δούμε φέτος στην 24η έκδοση της διοργάνωσης στις 15 - 17 Νοεμβρίου 2024 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου έχει συμβάλει σημαντικά με τις είκοσι τρεις προηγούμενες εκδόσεις της στην ανάπτυξη και προώθηση του σύγχρονου χορού στον τόπο μας.

Αξιοποιώντας στη διοργάνωση, της δεκάδες χορογράφους και εκατοντάδες χορευτές και άλλους δημιουργικούς συντελεστές, η Πλατφόρμα παρουσίασε στο κοινό εκατοντάδες νέα έργα σύγχρονης χορογραφίας, προσφέροντας τους κύπριους δημιουργούς την ευκαιρία να προβάλουν τη δουλειά και το ταλέντο τους.

Οι έντεκα χορογράφοι που επιλέγηκαν από την Επιτροπή Επιλογής για να συμμετάσχουν στην φετινή Πλατφόρμα Χορογραφίας, προετοιμάζονται εντατικά μαζί με τους συνεργάτες τους, για να παρουσιάσουν στους θεατές τα νέα τους έργα.

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Τα έργα που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος στην 24η έκδοση είναι τα ακόλουθα:

White. Noise.

Παναγιώτης Τοφή | 20'

Ιδέα & χορογραφία: Παναγιώτης Τοφή

Eρμηνεία: Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου

Μουσική σύνθεση: Ανδρέας Οικονομίδης

Σχεδιασμός κουστουμιού: Ρέα Ολυμπίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Εδώ. Τίποτα. Ησυχία. Είναι… Σπάνιο. Πιστεύω. Σε αυτά. Μικρά πράγματα. Άκου. Κανένα πλαίσιο. Άδειο. Σάρκα. Ένα σώμα. Θρυμματισμένο. Μια σκηνή. Εκεί. Κοίτα. Διαφανές. Ένα αντικείμενο. Μια σκηνή. Εμφανίζεται. Χωριστά. Κανείς. Ένας ψίθυρος. Άκου. Διαγράφεται. Επιπλέει. Εξαφανίζεται. Είναι _ Σπάνιο. Όταν ξεφεύγει από το πεπρωμένο του.

Ο Παναγιώτης Τοφή, μέσω της χορογραφικής έρευνάς του, επικεντρώνεται σε θεματικές απόκρυψης, απόσυρσης και διαγραφής, καθώς εστιάζει στην ομορφιά και εξουθένωση του κενού σώματος και την ενεργειακή παρουσία του «άγνωστου». Τα έργα του χαρακτηρίζονται από διακριτικό μινιμαλισμό, τη χρήση ποιητικού λόγου, στοιχεία ρομαντισμού, αλλά και έντονη σωματικότητα. Αρχικά εκπαιδευμένος ως εικαστικός σχεδιαστής, ο Παναγιώτης αποφοίτησε με διάκριση από το Trinity Laban με πτυχίο Σύγχρονου Χορού και δίπλωμα Σπουδών Χορού. Είναι αναγνωρισμένος κινησιολόγος και σχεδιαστής κίνησης, ο οποίος έχει βραβευτεί ως «Δημιουργός της Χρονιάς» στα βραβεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου το 2018 για την καλλιτεχνική του ευελιξία, φαντασία και τόλμη για πειραματισμό. Βασισμένος στη χορογραφική έρευνα και το κινησιολογικό λεξιλόγιό του, έχει διδάξει εργαστήρια κίνησης και σύνθεσης σε Στοκχόλμη, Νάπολη, Αθήνα, Ερμούπολη, Λεμεσό και Λευκωσία.

NO IM NOT

Πάνος Μαλακτός | 30'

Χορογράφος: Πάνος Μαλακτός

Μουσική: Aenaa - Die Arkitekt / The Swan - Camille Saint-Saëns / Dystopia - Wax Wings, Die Arkitekt / NO IM NOT - μουσική και παραγωγή: TEO.x3, στίχοι: Ody Icon

Κουστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Φωτισμός: Βασίλης Πετεινάρης

Χορεύουν: Στυλιάνα Απόστολου, Ναταλία Βασιλική Βαγενά, Μελίνα Σοφοκλέους

Βοηθός: Μάγδα Αργυρίδου

Το NO IM NOT αποτελεί συνέχεια και απάντηση στις ερωτήσεις που θέτονται στο Are you OKAY?, την τελευταία ομαδική δουλειά του Πάνου. Αυτή η παράσταση εμβαθύνει στους συνεχείς αγώνες ψυχικής υγείας, δίνοντας έμφαση στον αντίκτυπο της κατάχρησης της εξουσίας και των δυναμικών στον κόσμο του χορού. Υπογραμμίζει τη σύνδεση της εσωτερικής αναταραχής με τις εξωτερικές πιέσεις ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, αμφισβητώντας την εικόνα της ευεξίας που παρουσιάζεται συχνά στον χώρο αυτό. Η παράσταση έρχεται αντιμέτωπη με την πολυπλοκότητα του άγχους και των κρίσεων πανικού, ενώ εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χορευτές αντιμετωπίζουν τα συστημικά ζητήματα της κακοποίησης, της χειραγώγησης και των μη ρεαλιστικών προσδοκιών στην επαγγελματική τους ζωή. Προβάλλοντας τη δυαδική παραδοξότητα των εμπειριών τους, η παράσταση επιδιώκει να ξετυλίξει τη δυσαρμονία μεταξύ της κοινωνικής πίεσης του να φαίνονται «εντάξει» και της πραγματικότητας των αγώνων τους.

Ο Πάνος Μαλακτός συνεργάζεται με τους Peeping Tom στο Βέλγιο από το 2020. Σε ηλικία 17 ετών εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει μουσικό θέατρο με υποτροφία (Dance & Drama Award) στο Bird College. Έπειτα, συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Σχολή Rambert όπου απέκτησε πτυχίο στο Μπαλέτο και Σύγχρονο Χορό. Δούλεψε με τους Festspielhaus St. Pölten (Αυστρία) (Ohad Naharin/Shahar Binyamini), Liliana Barros(Γερμανία), Fresco Dance Company, KENZO Paris, Compagnie Tabea Martin (Ελβετία), Andre Uerba (Γερμανία), Jason Mabana Dance (Η.Β.), Emma Evelein Dance (Ολλανδία), X-it Dance Theatre (Κύπρος/Ελλάδα), Milena Ugren Koulas (Κύπρος), Ασώματες Δυνάμεις (Κύπρος) και συνεργάστηκε πολλές φορές με τον Έλληνα σκηνοθέτη Ηλία Αδάμ ως ερμηνευτής και χορογράφος. Το χορογραφικό του έργο ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία και ανά την Ευρώπη.

EPISODES

Μαρία Γερασίμου | Diversity Dance Company | 15'

Χορογράφος: Μαρία Γερασίμου

Χορευτές: Ιζαμπέλλα Αναστασίου, Chris Mills

Ιδέα και παραγωγή: Μαρία Γερασίμου, Πολύνα Παναγιώτου, Diversity Dance Company

Σκηνικά: Ραφαέλλα Χριστοφόρου

Κουστούμια: Μάγδα Ρουγγέρι

Φωτιστής: Aleksandar Jotovic

Υποστηρικτές παραγωγής έργου μέσω παραχώρησης στούντιο για πρόβες: CityStage Center, Dance Frosso Hadjigeorgiou, Νέα Κίνηση, Dance School Maria Messis

Υποστηρικτές παραγωγής έργου μέσω κινησιολογίας / ειδικός ανθρώπινων κινήσεων: The Stoned Ape Therapy από τον Ραφαήλ Ελευθερίου

«Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, τότε δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου».

Michael Crichton, 1942-2008, Αμερικανός συγγραφέας

Το έργο EPISODES είναι το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που πραγματεύεται και επεξεργάζεται την ιστορία των ριζών μου. Ταυτίζεται με μνήμες αληθινής ιστορίας. Αποκαλύπτει επεισόδια της επιθετικής πλευράς της ανθρώπινης φύσης και την πρωτόγονη συγκίνηση του πόνου, της αποδοχής, της σωτηρίας και της ελευθερίας.

Η ομάδα χορού Diversity Dance Company, με ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια τη χορογράφo Μαρία Γεράσιμου, παρουσιάζει το νέο έργο της με τίτλο EPISODES, μια από τις πιο προσωπικές δουλειές της. Σε συνεργασία με τη συνιδρύτρια Πολύνα Παναγιώτου πιστεύουν ότι το έργο αυτό «είναι ένα κομμάτι για όλα όσα πρέπει να κάψουμε, μιλώντας για σώματα που είναι σπασμένα, αλλά βρίσκουν ένα φως μέσα από το σκοτάδι τους, από την ηχώ του ρυθμού και την ελευθερία που δίνει η μουσική στην ψυχή τους.

Η Μαρία Γερασίμου γεννήθηκε το 1996 στην Κύπρο. Ξεκίνησε μαθήματα στη σχολή της Φρόσως Χατζηγεωργίου. Επιλέχθηκε στην ομάδα Dance Cyprus Junior Company. Στους τελικούς YAGP, έλαβε υποτροφίες για τις σχολές The Ailey School και Bolshoi Ballet. Το 2013, στους ημιτελικούς YAGP, επιλέχθηκε ανάμεσα στους 12 κορυφαίους χορευτές. Το 2010, έλαβε 1ο Βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Χορού στην κατηγορία Junior και το 2013 έλαβε 1ο Βραβείο στην κατηγορία Senior. Έλαβε πλήρη υποτροφία για σπουδές στις σχολές Chateau-roux, The CapeSchool και Alonzo King LINES Ballet. Το 2014, έλαβε πλήρη υποτροφία για σπουδές στο The Alvin Ailey American Dance Theater School στη Νέα Υόρκη όπου ξεκίνησε την εκπαίδευσή της. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους χορογράφους όπως Dwight Rhoden, Desmond Richardson, Jae Man Joo, Carmen Rozenstraten, Earl Mosley, Judine Sommerville, Davide Bombana, Φώτη Νικολάου κ.ά.. Το 2016, ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στη Νέα Υόρκη ως σολίστ στην ομάδα χορού ComplexionsContemporary Ballet Dance Company.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Kωνσταντίνα Σκαλιώντα | 30'

Χορογραφία & ερμηνεία: Κωνσταντίνα Σκαλιώντα

Δραματουργία: Ροδιά Βόμβολου

Σχεδιασμός ήχου: Πάνος Μπάρτζης

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Ελεάνα Αλεξάνδρου

Οπτικό υλικό: Άρτεμις Ευλογημένου

Φωτισμοί: Aleksandar Jotovic

«Είναι η ειρωνεία του να είσαι γυναίκα: ταυτόχρονα υπερ-ορατή όταν πρόκειται να σε αντιμετωπίζουν ως υποτελή κατηγορία φύλου και αόρατη όταν μετράει – όταν πρόκειται να σε μετρήσουν.»

Caroline Criado Perez, Aόρατες Γυναίκες

Στο έργο, η χορογράφος διερευνά τις «παρενέργειες» του να είσαι γυναίκα, οι οποίες μεταδίδονται από γυναίκα σε γυναίκα, από γενιά σε γενιά, μαζί με όλα τα πράγματα που αυτή μπορεί να κληρονομήσει. Υποβάλλοντας το σώμα της σε μια επίδειξη «εξαφανίσεων» τις οποίες έχει κατά καιρούς εξασκήσει, υπομείνει ή και απολαύσει, η περφόρμερ διεκδικεί την ιταλική σκηνή ως τόπο και την παραστατική συνθήκη ως πλαίσιο, μέσα στα οποία η ορατότητά της μπορεί να αποκατασταθεί, μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία που συνεχώς εκτοπίζει, συρρικνώνει, αποσιωπά και τελικά εξαφανίζει τη γυναικεία εμπειρία.

H Κωνσταντίνα Σκαλιώντα ζει και εργάζεται στη Λεμεσό ως καλλιτέχνις χορού. Σπούδασεστο Central School of Ballet του Λονδίνου (BA (Hons) in Professional Dance and Performance, 2011) και στο London Contemporary Dance School (Master of Arts in Contemporary Dance, 2018). Τα τελευταία πέντε χρόνια, η χορογραφική της έρευνα και πρακτική εστιάζει στις θεματικές της γυναικείας ταυτότητας και του σώματος ως τοπίου, τις οποίες εξελίσσει σε διάλογο με τη δραματουργό και διδακτορική ερευνήτρια Ροδιά Βόμβολου. Έργα της έχουν παρουσιαστεί την τελευταία δεκαετία ως ανεξάρτητες παραγωγές, σε πλατφόρμες, φεστιβάλ και εκθέσεις σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. Από το 2021 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου, της οποίας πλέον διατελεί πρόεδρος.

The Lullaby of Horses

Στυλιάνα Αποστόλου | 15'

Ιδέα & χορογραφία: Στυλιάνα Αποστόλου

Ερμηνεία: Στυλιάνα Αποστόλου & Chris Mills

Μουσική: Γιώργος Σίσαμος

Σχεδιασμός φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Σκηνογραφία: Στυλιάνα Αποστόλου

Κατασκευές επί σκηνής: Απόστολος Παντελή

Δομημένη γύρω από μεταβαλλόμενες δυαδικότητες —αγάπη και μίσος, θύμα και θύτης, εαυτός και άλλος— η χορογραφία εμπνέεται από το πώς η οικογενειακή ζωή γίνεται συχνά μια μικρογραφία μεγαλύτερων κοινωνικών προτύπων. Το κομμάτι αναφέρεται, επίσης, στην εσωτερική σύγκρουση που προκύπτει όταν αγνοούμε την πρωταρχική, ζωώδη φύση μας. Οι χαρακτήρες, μέσα από τον αγώνα τους, αναζητούν μια σύνδεση με κάτι αρχέγονο και θεϊκό, αποζητώντας αυθεντικότητα και νόημα πέρα ​​από τις κατασκευασμένες συμπεριφορές που επιβάλλει η κοινωνία. Καθώς η πρόσοψη της σχέσης σπάει, το κοινό αναρωτιέται: πότε η αγάπη μετατρέπεται σε περιφρόνηση; Πώς η συμβίωση μιας σχέσης γίνεται επικίνδυνη; Η χορογραφία υποδηλώνει ότι η δυαδικότητα από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει το σύνολο της ανθρώπινης εμπειρίας, καθώς οι χαρακτήρες, χαμένοι στην ένταση μεταξύ των ζωικών ενστίκτων και των κοινωνικών προσδοκιών τους, αποκαλύπτουν τις επικίνδυνες συνέπειες της άρνησης της βαθύτερης φύσης μας. Στην ωμή απεικόνιση της πρωταρχικής σύγκρουσης και της αναζήτησης της υπέρβασης, αυτό το ντουέτο προσκαλεί τους θεατές να αναλογιστούν την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ αγάπης, ελέγχου και αναζήτησης, τόσο του αρχέγονου όσο και του θείου στην ανθρώπινη εμπειρία μας.

Η Στυλιάνα Αποστόλου είναι δημιουργός και χορεύτρια με έδρα την Κύπρο. Ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στις τέχνες σε νεαρή ηλικία και αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Codarts στο Ρότερνταμ για 2 χρόνια. Ξεκινώντας την καριέρα της στην Ολλανδία, δημιούργησε σόλο κομμάτια και συνεργάστηκε με μουσικούς, καλλιτέχνες και άλλους δημιουργούς. Οι παραστάσεις της έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί, θέατρα και τοποειδικούςχώρους. Το 2020, συμμετείχε στο πρότζεκτ στο Venice Biennale College υπό τη διεύθυνση της Marie Chouinard. Η Αποστόλου έχει εργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Αλέξης Βασιλείου, η Φεντερίκα Νταουρή, ο Πάνος Μαλακτός, Xavier Le Roi κ.ά.. Πρόσφατα, συνδημιούργησε το Vacationists in the Absurd με την Polena Kolia Petersen ενώ το τελευταίο της κομμάτι, TGR(2024), έλαβε υποστήριξη από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου.

O2

Ήβη Χατζηβασιλείου | 27'

Χορογράφος & περφόρμερ: Ήβη Χατζηβασιλείου

Δραματουργία: Λέα Μαλένη

Περφόρμερ: Ιωάννης Οικονομίδης, Άννα Νικολάου, Αλέξανδρος Μ. Κυριαζής

Ενδυματολόγος & σκηνογράφος: Σοφία Μαυρομιχάλη

Μουσική σύνθεση: Σάββας Χρυσοστόμου

Εκπαιδευτής αναρρίχησης: Ανδρέας Θεοφάνους

Ο2

Εισπνοή. Εκπνοή.

Χρόνος. Χρόνος. Χρόνος.

Χώρος.

Εγώ. Εσύ. Εμείς.

Ζωή.

Ταξίδι.

Δικαίωμα.

Ελευθερία.

Καρδιογράφημα.

Ανάσα. Φιλί. Εσύ.

Αιώρηση.

Κενό.

Μηδέν.

Χάος.

Ασφυξία.

Ανυπαρξία.

Ανελευθερία.

Εισπνοή. Εκπνοή.

Ανάσα.

Ξανά.

Υπάρχει ακόμα οξυγόνο για όλους;

Η Ήβη Χατζηβασιλείου είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) . Από το 2016 έχει χορογραφήσει και σκηνοθετήσει τα έργα Ατραπός in progress, Ατραπός, Οι Σαρλώ, Uneed2, Sileny Posun, Blurred και VooDoo BeRrieS. Ως κινησιολόγος, συνεργάστηκε στα έργα Βιομαγεία και Παρεξηγημένα πλάσματα οι καρχαρίες, Ολόκληρη η Βίβλος σε μια ώρα (Παραγωγή Θέατρο Αντίλογος) και Ιστορία Αγάπης (Παραγωγή ΘΟΚ) σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, Κομπανία 4χ4 (Παραγωγή Persona) και Ο μολυβένιος Στρατιώτης (Παραγωγή ΘΟΚ) σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη. Το 2013 συνεργάστηκε με τον Άντον Λάσκυ (Σλοβακία) και την Πέννη Διαμαντοπούλου ως βοηθός χορογράφου όπου χόρεψε σε Ηρώδειο και Νέα Υόρκη ως μέλος της Hellenic Dance Company. Επίσης, συνεργάστηκε και χόρεψε σε κομμάτια των Φώτη Νικολάου, Αμφίδρομο Χοροθέατρο, Ασώματες Δυνάμεις, ARtittude, Milena Ugren Koulas και Λάμπρου Λάμπρου.

Reading the Performance and Performing the Book

Λία Χαράκη | 30'

Σύλληψη & δραματουργία: Λία Χαράκη

Eρμηνεία: Έρικα Χαραλάμπους & Λία Χαράκη

Eπίσης στη σκηνή: Γιάγκος Χατζηγιάννης

Eπιμέλεια κειμένων: Έρικα Χαραλάμπους

Γραφικά βιβλίου: Δέσποινα Καννάουρου

Φώτα: Aleksandar Jotovic

Eπιμέλεια βίντεο και τεχνική διεύθυνση: Γιάγκος Χατζηγιάννης

Παραγωγή: PELMA

Tα τελευταία δύο χρόνια, δημιουργούμε ένα βιβλίο για τα έργα που παρουσίασε η Λία με την ομάδα συνεργατών της από το 2003 έως το 2023. Η ιδέα του βιβλίου είναι ότι για μια εφήμερη τέχνη που τελειώνει αμέσως μετά την παρουσίασή της, μιλούν τα σώματα που τη βίωσαν. Δηλαδή μιλούν οι ερμηνευτές, οι ακαδημαϊκοί, οι συνεργάτες, οι θεατές, και οι δημοσιογράφοι. Η παράστασή μας απόψε θα είναι ένα διαδραστικό παιγνίδι με το κοινό σε σχέση με το βιβλίο, ώστε να δούμε αν το υλικό του μπορεί να ανακυκλωθεί και να γίνει μια νέα παράσταση. Τα σώματά μας θα ανταποκρίνονται, θα θυμούνται, θα αντιδρούν, θα μοιράζονται σαν ένα ζωντανό αρχείο.

Η Λία Χαράκη είναι περφόρμερ, καθοδηγήτρια των δικών της πρακτικών και διεπιστημονική καλλιτέχνις, η οποία δημιουργεί με τα είδη της περφόρμανς, της χορογραφίας, του επινοημένου θεάτρου, του τραγουδιού και αυτό που η ίδια αποκαλεί επαναλαμβανόμενη ποίηση. Παραστάσεις της έχουν παρουσιαστεί διεθνώς και διακριθεί δύο φορές στο ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves. Οι πρακτικές της διδάσκονται σε διάφορες δομές, συμπεριλαμβανομένου του φεστιβάλ Impuls Τanz στη Βιέννη. Το 2014 παρουσίασε το σόλο της Τune In στην Μπιενάλε Βενετίας (τιμητική διάκριση - εύφημος μνεία για το περίπτερο της Κύπρου και της Λιθουανίας). Το έργο της The Performance Shop Concept επιλέχθηκε ως μια από τις 25 καλύτερες πρακτικές από το EDN. Yπήρξε μέλος της ομάδας για τη δημιουργία του πρoγράμματος χορού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το 2007, ενώ προέτρεψε τη δημιουργία της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Loop

Μαρία Κασάπη | 18'

Χορογράφος: Μαρία Κασάπη

Περφόρμερ: Μιχάλης Τζιάμπος, Αντρέας Χαραλάμπους, Παύλος Παπαδόπουλος

Mέντορας: Άντρια Μιχαηλίδου

Παραγωγή βίντεο: Nick Dino

Μουσική παραγωγή & ηχοληψία: Αντρέας Κωνσταντίνου

Σκηνικά αντικείμενα: Διονύσης Βονιάτης

Ειδικές ευχαριστίες: Endless breaking studio, Urban Oasis Studio, Outplay Dance Studio, Χρίστος Κασάπης

Η λούπα…

Η λούπα του ανθρώπου…

Η λούπα της καθημερινότητας…

Η λούπα της καθημερινότητας του ανθρώπου…

Αυτή η λούπα οδηγεί τους ανθρώπους στην επαναλαμβανόμενη τοξική κινησιολογία της ρουτίνας τους και εμποδίζει την ολοκλήρωση του κύκλου της ζωής τους. Ο κύκλος αυτός συμβολίζει τη γέννηση, την ανάπτυξη, την ωρίμανση, τον θάνατο και την αναγέννηση που βιώνει ο άνθρωπος, ενώ η λούπα συμβολίζει το μοτίβο, τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και τις συνήθειες του ανθρώπου. Η λούπα αυτή παρουσιάζεται σε όλα τα στάδια που εμφανίζεται, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση του ανθρώπου. Μέσα από αυτό, έρχεται η ψευδαίσθηση της αναδρομής στο παρελθόν και αντίστροφα στο μέλλον.

H Μαρία Κασάπη είναι χορογράφος με έδρα τη Λευκωσία. Σπούδασε Σύγχρονο Χορό (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει συνεργαστεί με χορογράφους όπως οι Λία Χαράκη, Αριάνα Οικονόμου, Αλέξης Βασιλείου και Κική Οικονόμου. Ως χορογράφος και χορεύτρια έχει λάβει μέρος στα φεστιβάλ: No body, Interspace, Κύπρια, Visibility, Dance Wave Festival, στην 19η, 20η και 21η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού, Μοving the New της Στέγης Χορού Λεμεσού το 2021, Dance Days Chania, Καλοκαιρινό Φεστιβάλ και Pop Up festival. To 2021 έλαβε μέρος στο πρόγραμμα Open Up (NiMAC), ενώ το 2022 συμμετείχε στο πρόγραμμα Artist in Process 2022, Alive ως φιλοξενούμενη καλλιτέχνις. Στη συνέχεια, δημιούργησε την ομάδα sideBside που διοργανώνει το Juxtapose Performance Festival (2022, 2023 και 2024). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα από καταξιωμένους χορογράφους στην Ελλάδα, τη Βαρκελώνη, την Αριζόνα και την Τζαμάικα.

Don’t You Just Love Melting?

Μελίνα Σοφοκλέους | 15'

Χορογράφος & περφόρμερ: Μελίνα Σοφοκλέους

Μουσική: Kalaqs

Σκηνικά: Ρεβέκκα Τάκη

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Όταν κάνουμε παύση για να αναλογιστούμε τη θέση μας στον χώρο και στον χρόνο, υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα για το πώς, ως άνθρωποι, έχουμεαναπτύξει / αλλάξει / συνεχίζουμε να αλλάζουμε, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε τον χώρο μας για ανάπαυση / προστασία / διασκέδαση. Μπορούμε επίσης να δούμε πολλά παραδείγματα για το πώς αυτές οι επιλογές έχουν διαμορφώσει / αλλάξει και πολλές φορές παραμορφώσει / καταστρέψει το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Το να παρατηρεί κανείς και να αναλογίζεται ορισμένα πρότυπα ανάπτυξης / αλλαγής / αναδιαμόρφωσης, που συχνά ερμηνεύονται συμβολικά ως σημάδια προόδου, αποτελούν, στην ουσία, αυτοκαταστροφικές επιλογές.

Με την πρόθεση να μοιραστούμε αυτόν τον συλλογισμό με το κοινό, η παράσταση εξερευνά τις πολυπλοκότητες της σύνδεσης μεταξύ ανθρώπου + συνθετικού υλικού + ήχου, μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, εστιάζοντας στον μικρόκοσμο της δημιουργίας / διαμόρφωσης / ανάπαυσης / καταστροφής· αναπόφευκτα / αναγκαστικά κάνουμε ένα βήμα πίσω για να αναλογιστούμε.

Η Μελίνα Σοφοκλέους γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, με καταγωγή από την Ουαλία και τις ΗΠΑ. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού Rambert το 2017 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με χορογράφους και ομάδες χορού στην Ιταλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2018 έως το 2020, συμμετείχε στο ετήσιο φεστιβάλ της La Bienale Di Venezia, ερμηνεύοντας έργα των Marie Chouinard, Daina Ashbee, AdrianoBolognino, Sofia Nappi και Rima Pipoyan, και παρουσιάζοντας το δικό της έργο με τίτλο Rhythm and Blues στο πλαίσιο της πλατφόρμας νέων χορογράφων του φεστιβάλ. Έχει, επίσης, παρουσιάσει τα έργα της Voice Mail (2019) και Cross Pollination (2020) στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου. Από το 2019 έως το 2021, συμμετείχε στην παράσταση Punk Kill Me Please της Francesca Foscarini και το 2021 εντάχθηκε στην ομάδα Phoenix Dance Theater (Ηνωμένο Βασίλειο). Το 2023, συμμετείχε στην παραγωγή House ofTrouble για τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με την Aerites Dance Company (Ελλάδα) της Πατρίσια Απέργη, στην παράσταση Song Train Twins με την Toussaint To Move Company(Η.Β.), στο έργο Are You Ok? του Πάνου Μαλακτού, ενώ παρουσίασε τη νέα της δημιουργία Vounaros στο Φεστιβάλ Open House στην Κύπρο.

A Body of Infinite Voices

Alexandra Waierstall | 25'

Χορογράφος: Alexandra Waierstall

Περφόρμερ: Έλενα Αγαθοκλέους

Μουσική: Volker Bertelmann, Alexandra Waierstall

Φωτισμός: Alexandra Waierstall

Ένα έργο με και για την περφόρμερ Έλενα Αγαθοκλέους. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους για το έργο Heart Moment που παρουσιάστηκε στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, οι δύο τους επιστρέφουν με το νέο αυτό σόλο. Η χορογράφος θα καθοδηγήσει και θα δημιουργήσει για την Έλενα Αγαθοκλέους έναν προσωρινό χώρο για να βρει τη δική της ανάδυση, ενσωματώνοντας τη μνήμη πολλών με τους οποίους κινήθηκε. Το σώμα και η παρουσία της θα γίνει η επιφάνεια όπου ήχος και σιωπή, κίνηση και ακινησία μάς προτρέπουν να αναλογιστούμε την περιπετειώδη κίνηση της ακινησίας, τον ήχο του ήχου και να προσεγγίσουμε την εμπειρία του χρόνου μέσα από την αναδιοργάνωση του σώματός της ως χώρου, ως κινούμενου αρχείου.

Η Alexandra Waierstall είναι Κύπρια χορογράφος με έδρα το Ντίσελντορφ (Γερμανία), η οποία ασχολείται με τη χορογραφία σε διεθνές επίπεδο εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Οι εννοιολογικά και σωματικά λεπτομερείς έρευνές της εκφράζονται μέσα από χορογραφίες, εγκαταστάσεις και κινηματογραφικά έργα που δημιουργούν ήχους, κείμενα, εικόνες και το κινούμενο σώμα. Προσεγγίζει τη χορογραφία ως όχημα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων για τη συμβίωση, τη σύνδεση σωμάτων, μορφών ζωής και περιβαλλόντων: μια πράξη ενδυνάμωσης, ένας τρόπος να ανακαλύψουμε εκ νέου τον κόσμο μας. Έχει παρουσιάσει έργα της, μεταξύ άλλων, σε ιδρύματα και πολιτιστικούς χώρους όπως: Dia ArtFoundation, Beacon - Νέα Υόρκη, Musée du Louvre - FIAC, Sadler's Wells, DansenshusOslo, Mousonturm, Crossing Festival Beijing, Fringe Festival Shanghai, International FestivalSeoul, Dansenshus Stockholm.

ORGASM (16+)

Χάρης Κούσιος | 30'

Σκηνοθέτης, ερμηνευτής: Χάρης Κούσιος

Δραματουργός: Ελένη Μολέσκη

Κείμενο: Χάρης Κούσιος

Επεξεργασία κειμένου: Οδυσσέας Ι. Κωνσταντίνου

Σκηνογραφία, κουστούμια: Χάρης Κούσιος, Μαριλένα Καλαιτζαντωνάκη

Σχεδιασμός ήχου: Teo Pouzbouris

Μουσική: Ecati

VFX: Ιάσωνας Μεϊντάνης

Γραφίστας: Πάνος Κλούβας

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Ο Χάρης Κούσιος σε μια τολμηρή περφόρμανς με στιγμές σπαρακτικής απογύμνωσης και ανάλαφρης χιουμοριστικής υπονόμευσης, βάζει φωτιά κυριολεκτικά και μεταφορικά σε αρχετυπικά σύμβολα και μας προσκαλεί σε μια οργιαστική κορύφωση να κάνουμε το ίδιο. Σκανάροντας το QR code, απαντήστε ανώνυμα στις ερωτήσεις, συμβάλλοντας στο σκηνικό αποτέλεσμα της παράστασης.

Αλήθεια, εσύ πότε πέθανες τελευταία φορά;

Ο Χάρης Κούσιος (γεν. 1988) αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού «Νίκη Κονταξάκη» και από το 2011 μέχρι το 2022 εργάστηκε ως χορευτής για την AlexandraWaierstall στη Γερμανία. Το 2013 υποστηρίχθηκε ως νέος χορογράφος από τα ευρωπαϊκά δίκτυα Module Dance και Aerowaves και στη συνέχεια η δουλειά του βρήκε υποστήριξη από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ARC for dance, ΘΟΚ, Εθνική Λυρική Σκηνή κ.ά. Έχει χορογραφήσει μουσικά βίντεο, συναυλίες, τηλεοπτικά σόου, διαφημίσεις, μιούζικαλ κ.λπ.. Έχει σκηνοθετήσει μια ταινία μεσαίου μήκους και μουσικά βίντεο κλιπ. Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες τόσο ως χορογράφος όσο και ως ερμηνευτής. Έχει διδάξει χορό σε πανεπιστήμια, ακαδημίες και επαγγελματικές σχολές χορού, ενώ από το 2023 συνεργάζεται με την ψυχοθεραπεύτρια Μαριάννα Βασιλάκη σε σεμινάρια ανάλυσης χαρακτήρα μέσα από την κίνηση.

Με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: O Φιλελεύθερος, ΡΙΚ. Κανάλι 6

Στηρίζουν: Δήμος Λεμεσού, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Vestnik Kipra, LemesosBlog, Russian Radio Cyprus, Lenta Cyprus, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού.

www.cypruschoreographyplatform.com

Εισιτήρια: € 8 (€15 για 3 μέρες)

Ελεύθερη είσοδος για χορογράφους & χορευτές (Απαραίτητη η κράτηση θέσεων)

www.rialto.com.cy

Tαμείο: (Δευ-Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)