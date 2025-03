Στην Κύπρο η Pilobolus με το «re:CREATION»

Μια δυναμική συλλογή χορευτικών κομματιών, που περιλαμβάνει τολμηρά πειράματα, πρωτοποριακές συνεργασίες αλλά και κλασικά έργα που έχουν αλλάξει το τοπίο του σύγχρονου χοροθεάτρου.

Ένα μοναδικό θέαμα που θα καθηλώσει τους θεατές κάθε ηλικίας, μικρούς και μεγάλους, με το ταλέντο, τη σωματικότητα, τη φαντασία, την ευρηματικότητα και τη συγκινησιακή του δύναμη, θα παρουσιάσει στην Κύπρο, η αμερικανική χορευτική ομάδα Pilobolus, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) 2025.

Οι Pilobolus, φημισμένοι για την πρωτοποριακή τους χορογραφία, τις επαναστατικές μεθόδους που ακολουθούν στην τέχνη τους, έρχονται στην Κύπρο και μέσα από την παράσταση re:CREATION, προσκαλούν το κοινό να εξερευνήσει τα όρια του ανθρώπινου σώματος, την ομορφιά και τη δύναμη των συνδεδεμένων σωμάτων.

Μια παράσταση γεμάτη δυναμισμό και συναίσθημα

Το re:CREATION είναι μια δυναμική συλλογή χορευτικών κομματιών, που περιλαμβάνει τολμηρά πειράματα, πρωτοποριακές συνεργασίες αλλά και κλασικά έργα που έχουν αλλάξει το τοπίο του σύγχρονου χοροθεάτρου. Κάθε κομμάτι αυτής της συλλογής υφαίνει μια μοναδική αφήγηση, συνδυάζοντας την σωματικότητα, την αισθητική αρτιότητα και το συναίσθημα, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία σε μια παράσταση που υπόσχεται να σας μαγέψει.

Pilobolus: Μια επαναστατική ομάδα χορού

H ομάδα Pilobolus είναι μια επαναστατική ομάδα χορού. Από το 1971, η Pilobolus δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης σωματικότητας για να εξερευνήσει την ομορφιά και τη δύναμη των συνδεδεμένων σωμάτων. Η Pilobolus έχει δημιουργήσει και παρουσιάσει πάνω από 120 έργα σε περισσότερες από 65 χώρες κι έχει μοιραστεί τη δουλειά της με εκατομμύρια ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Η Pilobolus έχει εμφανιστεί σε εκπομπές όπως το CBS This Morning, το The Late Show with Stephen Colbert, το NBC’s TODAY Show, τα MTV Video Music Awards, το The Harry Connick Show, το ABC’s The Chew, και το Penn & Teller: Fool Us του CW Network.

Η ομάδα έχει λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις, όπως TED Fellowship, υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy® το 2012, Βραβείο Primetime Emmy® για Εξαιρετικό Επίτευγμα στον Πολιτιστικό Προγραμματισμό, καθώς και πολλά βραβεία Cannes Lion στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας.

Το 2015, η Pilobolus χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους "Αναντικατάστατους Θησαυρούς του Χορού" από την Dance Heritage Coalition.

Η Pilobolus βρίσκεται τώρα υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση των Renée Jaworski και Matt Kent, οι οποίοι συνεχίζουν τόσο την παράδοση της δημιουργίας νέων και συναρπαστικών έργων όσο και τη διατήρηση και παρουσίαση της κλασικής χορογραφίας της ομάδας.

Ταυτότητα παράστασης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Renée Jaworski & Matt Kent

Χορευτές: Hannah Klinkman (Dance Captain), Connor Chaparro, Ryan Hayes, Isaac Huerta, Darren Robinson, Jessica Robling.

Όπως όλες οι παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) 2025, η παράσταση re:CREATION είναι μη λεκτική, καθιστώντας την προσιτή σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF).