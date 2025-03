Απρίλης στο Θέατρο Ριάλτο

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με κινηματογράφο, χορό, θέατρο και μουσική

4 – 12/04 Παρ - Σαβ (18+)

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2025

Tο κορυφαίο φεστιβάλ κινηματογράφου στην Κύπρο έρχεται για 23η χρονιά σε Λεμεσό και Λευκωσία, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Αργυρώς Νικολάου και Μάριου Λιζίδη. Με έντονο διεθνή χαρακτήρα, προτείνει και φέτος πρεμιέρες πολυβραβευμένων ταινιών (Viewfinder), διεθνές (Glocal Images) και κυπριακό διαγωνιστικό, εκπαιδευτικά εργαστήρια και μάστερκλας, πρόγραμμα για παιδιά και νέους, καθώς και για επαγγελματίες του κινηματογράφου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται το 6ο Dot on the Map Industry Days, η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης που ενισχύει τις συνεργασίες μεταξύ επαγγελματιών της Μεσογείου και του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου. Επικεφαλής: Δανάη Στυλιανού. Επιπλέον, το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Αθηνάς Ξενίδου, προτείνει για άλλη μια χρονιά εργαστήρια και προβολές για τους νεαρούς σινεφίλ. Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού & Θέατρο Ριάλτο. Οι ταινίες θα προβάλλονται στους αυθεντικούς τους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. €5 / 30 (Κάρτα Φεστιβάλ)

15/04 Τρι 20:30 (70’) Επί Σκηνής

Γραμμή 112 - Χριστόδουλος Αντρέου (12+)

Ένα ψυχολογικό θρίλερ δωματίου, βασισμένο στη βραβευμένη δανέζικη ταινία The Guilty. Ένας αστυνομικός κατηγορείται για φόνο εν ώρα υπηρεσίας. Μια παράσταση-εμπειρία που διατηρεί το σασπένς του κινηματογράφου και τη μαγεία του θεάτρου, τοποθετώντας το κοινό σε θέση μάρτυρα. Σκηνοθεσία-δραματουργία: Χριστόδουλος Ανδρέου. Μουσική σύνθεση, σχεδιασμός ήχου, μιξάζ: Ανδρέας Οικονομίδης. Σκηνικά-Κοστούμια: Σοφία Μαυρομιχάλη. Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης. Video art: Παντελής Διαμαντίδης. Επί σκηνής: Πάνος Μακρής. Συμμετέχουν: Γιώργος Χιώτης, Παναγιώτα Μπιμπλή, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Ανδρέας Κουτσόφτας, Βασιλική Κυπραίου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Νάγια Αναστασιάδου, Μαριάμ Σκιτίνη, Στράτος Τζώρτζης, Μιχάλης Καζάκας, Νίκη Ρουσομάνη, Χριστίνα Τσέλεπου, Σαββίνα Μακρή € 15/12

16/04 Τετ 20:30 (119’)

Maria (UK, USA, FRA, GER 2024)

Ο μάστερ της κινηματογραφικής βιογραφίας, Πάμπλο Λαραΐν, ολοκληρώνει την «ανεπίσημη» τριλογία του για γυναίκες-σύμβολα του 20ου αιώνα με μια αντισυμβατική, μαγευτική και βαθιά κινηματογραφική ματιά στις τελευταίες μέρες της απόλυτης ντίβας του κλασικού τραγουδιού. Γυρίσματα στην Ελλάδα κι ένας ρόλος ζωής για την Αντζελίνα Τζολί. Ένα εντυπωσιακό πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας, βασισμένο όχι μόνο σε γεγονότα, αλλά και σε φαντασία. Επίσημη Συμμετοχή στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2024. Σκηνοθεσία: Πάμπλο Λαραΐν. Σενάριο: Στίβεν Νάιτ. Με τους: Αντζελίνα Τζολί, Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Άλμπα Ρορβάχερ, Βαλέρια Γκολίνο, Κόντι Σμιτ-ΜακΦι, Αγγελίνα Παπαδοπούλου, Λυδία Κονιόρδου. Στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους. € 8

23/04 Τετ 20:30 (180’)

André Rieu’s 75th Birthday Celebration: The Dream Continues

Ο André Rieu γιορτάζει τα 75α γενέθλιά του! Ο «Βασιλιάς του Βαλς» σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό πάρτι εν πλω, διασχίζοντας τα νερά της γενέτειράς του, το Μάαστριχτ, συνοδευόμενος από την Ορχήστρα Johan Strauss. Ένας φόρος τιμής στο παιδικό όνειρο του André Rieu να δημιουργήσει τη δική του ορχήστρα και να ταξιδέψει ανά τον κόσμο. Η ταινία παρουσιάζει μια προσεγμένη επιλογή από τις πιο αγαπημένες και εντυπωσιακές παγκόσμιες ερμηνείες του, μαζί με ορισμένες από τις ωραιότερες στιγμές που μοιράστηκε με την Ορχήστρα Johann Strauss όλα αυτά τα χρόνια. € 15 / 10

26/04 Σαβ 16:00 (110’) 3+

Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός Ι Κάρμεν Ρουγγέρη

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, θα γνωρίσουν στους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους τους, τον μοναδικό Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταμορφώνοντας την όπερα Ο Μαγικός Αυλός σε ένα μουσικό παραμύθι πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες αυτού του σπουδαίου συνθέτη. Ο βασιλιάς της μέρας και η βασίλισσα της νύχτας, κάποτε αγαπήθηκαν τρελά και αποφάσισαν να ενωθούν. Όμως η αγάπη τους αυτή κράτησε πολύ λίγο. Εκείνη ήταν φτιαγμένη από ψέματα και κακία, εκείνος από αλήθεια και καλοσύνη. Εκείνη ήθελε να εξουσιάζει με το σκοτάδι, εκείνος ήθελε να βασιλεύει με το φως. Πώς να ταιριάξουνε λοιπόν; Κείμενο - Αφήγηση: Κάρμεν Ρουγγέρη. Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη - Χριστίνα Κουλουμπή. Παίζουν οι ηθοποιοί: Άρης Δελαγραμμάτικας, Μαύρα-Μαρία Θεοδωρακοπούλου, Στέφανος Κορρές, Χριστίνα Κουλουμπή, Νίκος Κύρτσος, Φώτης Λάμαρης, Ινώ Πικιώνη, Αλεξάνδρα Σκένδρου. € 20 / 17

27/04 Κυρ 20:30 (120’)

Ό,τι αγαπώ.. Ι Έλενα Σολέα

Η Έλενα Σολέα, στην πρώτη της προσωπική συναυλία, με τραγούδια που στιγμάτισαν με την ερμηνεία της την τριαντάχρονη παρουσία της στα μουσικά δρώμενα του τόπου. Στην παράσταση θα παρουσιαστούν τραγούδια των σημαντικότερων Ελλήνων συνθετών και στιχουργών. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων, τα τραγούδια: Μαμά γερνάω, Αυτή η νύχτα μένει, Μια θάλασσα μικρή, Κουτσή κιθάρα, Μαρκίζα, Έλα σε εμένα, Δεν είμαι άλλος, Δυο μέρες μόνο, Ζητάτε να σας πω, Όλα δικά σου, Η αγάπη όλα τα υπομένει, κ.ά., ερμηνευμένα και διασκευασμένα για την ιδιαίτερη ορχήστρα που θα τη συνοδεύει, από ένα κουαρτέτο εγχόρδων με κοντραμπάσο, βιολοντσέλο, βιολί, και κιθάρα, μαζί με τη συνοδεία από τρομπόνι, και πιάνο. Στις ενορχηστρώσεις και τη διεύθυνση της ορχήστρας, ο Αντώνης Πολυκάρπου. € 20 / 18

29/04 Τρι 20:30 (56’) Επί Σκηνής

Bliss I Ασώματες Δυνάμεις ομάδα χορού

Είναι η ευδαιμονία μια χίμαιρα που μας οδηγεί σ’ έναν αέναο κύκλο αναζήτησης κι επαναλήψεων; Ή μπορεί να γίνει μια μόνιμη κατάσταση, αποτέλεσμα μιας συνειδητής καλλιέργειας στην εκπλήρωση του δυναμικού μας ως ανθρώπων; Είναι υλική ή πνευματική εμπειρία; Έξι ερμηνευτές με τη χρήση λόγου, ήχου και κίνησης μοιράζονται την προσωπική ή την συλλογική εμπειρία της ευδαιμονίας. Συναντιούνται και διασταυρώνονται, εκμυστηρεύονται, αναιρούν. Χτίζουνε με απλά υλικά έναν δικό τους κόσμο ευδαιμονίας, ενώ παραμένουν ειλικρινείς, ευάλωτοι κι ανθρώπινα ατελείς. Σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία: Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl. Δραματουργία: Χρήστος Πολυμενάκος. Χορεύουν / συν δημιουργούν οι χορευτές της ομάδας χορού Ασώματες Δυνάμεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025, του Υφυπουργείου Πολιτισμού -Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. € 13 / 10

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

E-ticket : www.rialto.com.cy

ή καλέστε στο τηλέφωνο του θεάτρου στο 77777745

(Δευτέρα – Παρασκευή 10:00- 15:00)