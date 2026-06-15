Αποκαλυπτήρια γλυπτού Ουκρανού ταξιδιώτη που κατέγραψε την Κύπρο τον 18ο αιώνα

Δημοσιεύθηκε 15.06.2026 15:00

Ο Βασίλειος Γρηγορόβιτς Μπάρσκυ, ταξιδιώτης του 18ου αιώνα από το Κίεβο, διέσχισε την Κύπρο πεζός, έζησε στο νησί και κατέγραψε με σπάνια λεπτομέρεια την καθημερινότητα, τα τοπία και τους ανθρώπους της.

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, στη Λάρνακα, τα αποκαλυπτήρια του μικρού μπρούτζινου γλυπτού αφιερωμένου στον Ουκρανό Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι, γνωστό στα ελληνικά ως Βασίλειος Γρηγορόβιτς Μπάρσκυ, του ταξιδιώτη του 18ου αιώνα από το Κίεβο, ο οποίος διέσχισε την Κύπρο πεζός, έζησε στο νησί και κατέγραψε με σπάνια λεπτομέρεια την καθημερινότητα, τα τοπία και τους ανθρώπους της.

Σε ανακοίνωση της ουκρανικής κοινότητας αναφέρεται ότι «οι σημειώσεις του Μπάρσκυ θεωρούνται μέχρι σήμερα μία από τις πιο πολύτιμες πρωτογενείς πηγές για την ιστορία της Κύπρου».

«Το γλυπτό αποτελεί δώρο προς την πόλη και δημιουργήθηκε με τη στήριξη των δωρητών του, του πολιτιστικού κέντρου Obiimy Cyprus και της οικογενειακής πρωτοβουλίας Sushko Philanthropy», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι «το γλυπτό τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του ουκρανικού project «Shukai!», το οποίο εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια αφηγείται την ιστορία του Κιέβου μέσα από μικρά μπρούτζινα γλυπτά. Η τοποθέτησή του στην Κύπρο σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του project εκτός Ουκρανίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «πρόκειται για μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς Κύπρος και Ουκρανία συνδέονται βαθύτερα από όσο μπορεί να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Πριν από 300 χρόνια, ένας άνθρωπος από το Κίεβο υπήρξε ανάμεσα στους πρώτους που περιέγραψαν και σχεδίασαν την Κύπρο, ενώ σήμερα, περισσότεροι από 30 χιλιάδες Ουκρανοί ζουν στο νησί».

Η Anna Sushko, συνιδρύτρια του Obiimy Cyprus και του Sushko Philanthropy ανέφερε κατά την εκδήλωση ότι «η Κύπρος έχει γίνει δεύτερο σπίτι για πολλούς Ουκρανούς. Η κοινότητα εδώ είναι δυνατή και φιλόξενη, γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς να προσφέρουμε κάτι πίσω στην πόλη που μας υποδέχθηκε με τόση ζεστασιά».

Ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσωνας Ιασωνίδης ανέφερε ότι «είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η οικογένεια Sushko και το Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy βρίσκονται στη Λάρνακα» και πρόσθεσε πως «η πόλη έχει επιλεγεί ως σημείο αναφοράς για αρκετά σημαντικές δράσεις, είτε αφορούν τα Χριστούγεννα, τον πολιτισμό, την ιστορία ή ζητήματα ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος».

Εξέφρασε επίσης περηφάνεια «για την ουκρανική κοινότητα που ζει στη Λάρνακα, γιατί οι Ουκρανοί είναι ένας ιδιαίτερα παραγωγικός και μορφωμένος λαός, που συμβάλλει στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό μας».

Η Lyola Filimonova, επιστημονική σύμβουλος του project ανέφερε στην εκδήλωση πως «ο Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι αυτοπροσδιοριζόταν ως “πεζοπόρος προσκυνητής από το Κίεβο” και υπογράμμιζε πάντοτε την καταγωγή του». «Σε όλη τη διάρκεια των ταξιδιών του, κατέγραφε τις χώρες που επισκεπτόταν με βαθύ σεβασμό, αφιερώνοντας ιδιαίτερα θερμές αναφορές στην Κύπρο», είπε και πρόσθεσε πως «σήμερα, η κληρονομιά του μας υπενθυμίζει τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο και την Ουκρανία εδώ και αιώνες, καθώς και την αξία της κοινής πολιτιστικής μνήμης που μοιραζόμαστε».

Όπως αναφέρεται, ο Βασίλ Χριχόροβιτς-Μπάρσκι γεννήθηκε το 1701 και πέθανε το 1747. Ξεκίνησε από το Κίεβο πεζός το 1724 και ταξίδεψε για 24 χρόνια, χωρίς χρήματα, συχνά άρρωστος και αρκετές φορές στα όρια της επιβίωσης. Προστίθεται ότι «έφτασε στην Ιταλία, την Ελλάδα, το Άγιον Όρος, την Ιερουσαλήμ, την Αίγυπτο και τη Συρία, ενώ επισκέφθηκε την Κύπρο πέντε φορές, περιγράφοντας το νησί με πλούσια λεπτομέρεια και ενθουσιασμό, συνοδεύοντας τις σημειώσεις του με δικά του σχέδια».

Το γλυπτό βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy Cyprus, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 12, στη Λάρνακα, και είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 17:00.

(ΚΥΠΕ/ΦΖ/ΗΦ)