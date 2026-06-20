ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ | Contemporary Animation Horizons: International Animation Film Camp

Δημοσιεύθηκε 20.06.2026 15:02

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στην τέταρτη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης για φοιτητές και νέους δημιουργούς με τίτλο: Contemporary Animation Horizons.

Σχετικά με τα Φεστιβάλ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αnimation της Κύπρου «Όψεις του Κόσμου» (Animafest Cyprus) — το πρώτο στο είδος του στη χώρα μας— ιδρύθηκε με σκοπό να γνωρίσει στο κυπριακό κοινό την τέχνη του σινεμά animation, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη του τομέα σε τοπικό επίπεδο. Για 25 χρόνια, το φεστιβάλ διοργανώνεται σε απομακρυσμένες κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου, λειτουργώντας ως ένα γόνιμο σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Προσελκύει πλήθος Κυπρίων και διεθνών επισκεπτών κάθε ηλικίας και από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Οι παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη μοναδική φυσική και πολιτιστική ομορφιά της κυπριακής υπαίθρου, παράλληλα με τις συνεχείς καινοτομίες και τους πειραματισμούς που χαρακτηρίζουν το ανεξάρτητο σινεμά animation. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, το Φεστιβάλ συμβάλλει σταθερά στην ιδέα της πολιτιστικής αποκέντρωσης και στη διάδοση της τέχνης στο κοινό.

Το Primanima World Festival of First Animations είναι ένα διεθνές διαγωνιστικό φεστιβάλ πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών animation, το οποίο πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο στο Budaörs της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε το 2012 με στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα και μια ευκαιρία σε νέα ταλέντα του animation να παρουσιάσουν τα πρώτα τους έργα, να δημιουργήσουν επαγγελματικές επαφές και να ενταχθούν σε διεθνή δίκτυα.

Το Primanima έχει επεκταθεί πέρα από τις φεστιβαλικές του δραστηριότητες μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Animation Funzone, το Διεθνές Κέντρο Animation και Δημιουργικό Χώρο του Budaörs (BABtér), καθώς και το Caravan, το οποίο προσκαλείται σε εκδηλώσεις σε όλη την Ουγγαρία και το εξωτερικό. Υποστηρίζει επίσης την εκπαίδευση στις γραφικές τέχνες μέσω του Primanima Print House, με σχέδια για την παραγωγή εκδόσεων και καλλιτεχνικών εντύπων στο μέλλον.

Εκπαιδευτικά & Προγράμματα Ανάπτυξης

Διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανάπτυξης τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Παράλληλα με το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα και τις προβολές ταινιών — που καλλιεργούν το κοινό και τους δημιουργούς στην κυπριακή ύπαιθρο εδώ και χρόνια — το φεστιβάλ έχει ενισχύσει σταθερά τις διεθνείς συνεργασίες του και τον ενεργό του ρόλο στην εκπαίδευση τα τελευταία 15 χρόνια.

Μέσα από τις δραστηριότητες ανάπτυξης και τη διεθνή του παρουσία, προσφέρει ένα γόνιμο περιβάλλον για παγκόσμια δικτύωση και κατάρτιση. Αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια και προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residency programs) στα πρώτα τους βήματα, που απευθύνονται από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι πανεπιστημιακούς φοιτητές και νέους καλλιτέχνες. Στην ουσία, το Φεστιβάλ λειτουργεί και ως σχολή και εργαστήριο παραγωγής για ανερχόμενους δημιουργούς. Οι αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές δράσεις του φεστιβάλ είναι ενταγμένες σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με τίτλο “Contemporary Animation Horizons”.

Η Ιστορία του Film Camp

Aπό το 2023, το International Animation Film Camp προστέθηκε στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Primanima της Ουγγαρίας.

Δώδεκα νέοι καλλιτέχνες και φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετείχαν στο Film Camp. Ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους στο Animafest Cyprus στη Σαλαμιού για μία εβδομάδα τον Αύγουστο και συνέχισαν τον Οκτώβριο στο διεθνές κέντρο animation Babter στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Primanima.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα εργαστήρια και των δύο φεστιβάλ, οι νέοι δημιουργοί είχαν επίσης την ευκαιρία να δικτυωθούν με πολυάριθμους διεθνείς προσκεκλημένους, τοπικές καλλιτεχνικές κοινότητες, καθώς και μεταξύ τους. Οι πρώτες 3 διοργανώσεις του International Animation Film Camp επικεντρώθηκαν στην τεχνική του collage animation, στο Scratch on film (χάραγμα σε φιλμ) και σε μικτές τεχνικές stop motion. Αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνταν ιστορικά από καλλιτέχνες σε ταινίες με έντονο κοινωνικό σχολιασμό, που ξεπερνούσαν τα όρια του animation αξιοποιώντας τη φωτογραφία, το live-action υλικό, τον πειραματικό κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και τον ηχητικό πειραματισμό.

Τα αποτελέσματα του film camp παρουσιάστηκαν στη Βουδαπέστη, στο Φεστιβάλ Primanima.

Φετινή Θεματική: Ντοκιμαντέρ Animation (Documentary Animation)

Το φετινό Animation Film Camp θα επικεντρωθεί στο ντοκιμαντέρ animation και στις δημιουργικές δυνατότητες του rotoscope animation, με την καθοδήγηση της Κύπριας δημιουργού ταινιών animation, Ana Mouyis. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν πώς το animation μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την αναπαραγωγή της πραγματικότητας, αλλά και για την ερμηνεία, τον μετασχηματισμό και την εμβάθυνση της κατανόησής μας γύρω από την ιστορία, τη μνήμη και το βίωμα.

Το ντοκιμαντέρ animation είναι ένας συνδυασμός παρατήρησης και φαντασίας. Μέσω των τεχνικών rotoscope animation, οι καλλιτέχνες μπορούν να διατηρήσουν τις χειρονομίες και τις κινήσεις του ζωντανού υλικού ντοκιμαντέρ (live-action), αφαιρώντας παράλληλα τις περιττές λεπτομέρειες και εισάγοντας ένα μοναδικό οπτικό στυλ.

Δουλεύοντας εξ ολοκλήρου με διαδικασίες σχεδιασμού και ζωγραφικής στο χέρι (rotoscope), οι συμμετέχοντες θα μεταμορφώσουν καταγεγραμμένες στιγμές σε φυσικά έργα τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο, η πράξη της τεκμηρίωσης γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης της δημιουργίας, αφήνοντας ορατά τα ίχνη του χεριού του καλλιτέχνη δίπλα στα ίχνη της βιωμένης πραγματικότητας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας & Παροχές

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προέρχονται από διάφορους τομείς των τεχνών.

Πιστεύουμε ότι η πληθώρα πρακτικών θα δημιουργήσει μια γόνιμη ευκαιρία για δημιουργικές συνέργειες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εμπνεύσει τους νέους να πειραματιστούν και να διευρύνουν τα όρια της πρακτικής τους στο πλαίσιο μιας συλλογικής δημιουργίας, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό animation ως όχημά τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν όλους τους γύρους των εργαστηρίων!

Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλύπτει και για τα δύο Film Camps:

Τη διαμονή σας σε Κύπρο και Ουγγαρία.

Τα γεύματά σας σε Κύπρο και Ουγγαρία (2 γεύματα την ημέρα).

Μια συνεισφορά €200 ανά άτομο για αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής από Λάρνακα προς Βουδαπέστη.

Αριθμός συμμετεχόντων: Θα επιλεγούν 5 άτομα για να συμμετάσχουν από την Κύπρο.

Ημερομηνίες Εργαστηρίων:

21–25 Ιουλίου στη Λευκωσία

4–6 Αυγούστου στο Κοιλάνι

14-17 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη

Πώς να κάνετε Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την εξής φόρμα: https://forms.gle/QsQXkgnhQbDHYR6i9

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29 Ιουνίου 2026

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 7 Ιουλίου 2026

Επικοινωνία & Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: info@animafest.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες για την περσινή πρώτη διοργάνωση του Διεθνούς Film Camp εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο Φεστιβάλ εδώ: Primanima Festival & Animafest Cyprus.

Το International Animation Film Camp υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - ΚΥΠΡΙΑ.