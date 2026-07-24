Έκθεση στη Λάρνακα θα φέρει κοντά Κύπριους και Ουκρανούς καλλιτέχνες - Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής από το D6:EU

Δημοσιεύθηκε 24.07.2026 11:40

Οι φιλοξενίες θα πραγματοποιηθούν στη Λάρνακα από τις 6 έως τις 28 Οκτωβρίου 2026, με τους συμμετέχοντες να συνεργάζονται με μέλη της ουκρανικής κοινότητας στην Κύπρο μέσα από συνεντεύξεις, επισκέψεις πεδίου και εργαστήρια.

Έκθεση που θα διερευνά την εμπειρία του εκτοπισμού μέσα από τη συνεργασία Κυπρίων και Ουκρανών καλλιτεχνών θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2027 στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών «APOSTAXIS» του D6:EU.

Με αφορμή την έκθεση, ο οργανισμός απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς Κύπριους καλλιτέχνες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο φέρνει κοντά δύο δημιουργούς από την Κύπρο και δύο από την Ουκρανία με στόχο την ανάπτυξη νέων έργων γύρω από το θέμα του εκτοπισμού, μέσα από καλλιτεχνική έρευνα, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 15 έως τις 26 Ιουλίου 2026, ενώ οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου, μετά από συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιουλίου.

Οι φιλοξενίες θα πραγματοποιηθούν στη Λάρνακα από τις 6 έως τις 28 Οκτωβρίου 2026, με τους συμμετέχοντες να συνεργάζονται με μέλη της ουκρανικής κοινότητας στην Κύπρο μέσα από συνεντεύξεις, επισκέψεις πεδίου και εργαστήρια. Κάθε περίοδος φιλοξενίας θα ολοκληρώνεται με δημόσια παρουσίαση, ενώ τον Δεκέμβριο θα προηγηθεί διαδικτυακή έκθεση πριν από την τελική παρουσίαση των έργων τον Ιανουάριο του 2027 στο Obiimiy, σε επιμέλεια της Lucy Nychai.

Το πρόγραμμα καλύπτει αμοιβή ύψους 1.800 ευρώ για κάθε καλλιτέχνη, προϋπολογισμό παραγωγής 300 ευρώ, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, επιμελητικής υποστήριξης και παραγωγής.

Έτσι η είδηση ξεκινά από το γεγονός που ενδιαφέρει περισσότερο τον αναγνώστη, την έκθεση και τη συνεργασία Κυπρίων και Ουκρανών καλλιτεχνών, και στη συνέχεια παρουσιάζει την ανοικτή πρόσκληση ως το επόμενο βήμα.