«Around About»: Έκθεση Φωτογραφίας της Tanya Paleeva

Γκαλερί Μορφή, Λεμεσός.

Η Tanya Paleeva παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Around About», στην Γκαλερί Μορφή, στη Λεμεσό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 17 Μαρτίου στις 5:00 μ.μ. ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή όλο το σαββατοκύριακο, μέχρι και την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, με ελεύθερη είσοδο.

Σχετικά με την έκθεση

«There’s nothing more beautiful than people, no-thing» - Anton Chekhov. «Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από τον άνθρωπο, είπε ο Τσέχωφ. Και συμφωνώ μαζί του. Η έκθεσή μου αφιερώνεται στον άνθρωπο και στην ομορφιά του ανθρωπίνου είδους. Μέσα από τις φωτογραφίες μου δηλώνω την αγάπη μου για τη ζωή. Εκείνη τη ζωή που συμβαίνει εδώ και τώρα. Τη ζωή που κάποτε θέλω να σταματήσει και κάποιες φορές να τρέξει πιο γρήγορα. Τη ζωή την απλή, που της αρέσει να προσποιείται πως είναι περίπλοκη», αναφέρει η δημιουργός της έκθεσης - η φωτογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης από τη Ρωσία, Tanya Paleeva.

Η Tanya προσκαλεί το κοινό να συλλογιστεί μαζί της για την έννοια του χρόνου. Πώς μας προσπερνά την παρούσα στιγμή; Τρέχει γρήγορα, μας περιτριγυρίζει βιαστικά σαν γιγάντιο καρουζέλ; Ή αντιθέτως, προχωρά αργά... καθώς τα χρόνια μας προσπερνούν. Πόσο συχνά ζούμε τη στιγμή; Πόσο συχνά αφηνόμαστε στη χαρά του να παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, και να αισθανθούμε αγάπη σε εκείνη τη χαρά;

H Tanya τράβηξε όλες τις φωτογραφίες στο κινητό της τηλέφωνο. Σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

«Άρχισα να καταγράφω τη ζωή σε φωτογραφίες όταν οι φίλοι μου μού χάρισαν το πρώτο μου iPhone. Ένιωθα σαν να κοιτάω μέσα από την κλειδαρότρυπα της ζωής καθώς ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μου ενασχόλησης είναι η παρατήρηση του ανθρώπου, και η ανάλυση της συμπεριφοράς του. Για μένα η φωτογραφία είναι διαλογισμός. Ένα ταξίδι στον εαυτό μου μέσα από τον κόσμο. Πολλές φορές η κάμερα μπορεί να δει περισσότερα από το ανθρώπινο μάτι και αυτό το βρίσκω αληθινά θαυμαστό.»

Σχετικά με την Tanya Paleeva

Η Tanya είναι απόφοιτος του Shchukin Theatre Institute, και έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο Θέατρο Vakhtangov και στη Σχολή Μοντέρνου Δράματος της Μόσχας. Έχει σκηνοθετήσει 4 ταινίες μικρού μήκους και έχει εμφανιστεί σε ταινίες που έχουν προβληθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (αναφέρονται ενδεικτικά): Faludi Film Festival, Ουγγαρία (2017) όπου απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία της, "We Need You" / Russian Film Week, (2018) όπου απέσπασε βραβείο ερμηνείας για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία "Coupled" / Zoom International Film Festival, Πολωνία (2017), "We Need You" / International Short Film Festival Delmolf, Γερμανία (2017), "We Need You" / Let's cee Film Festival, Vienna (2018), Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία "Message to Man"- Ρωσία, 2018 / Kinotavr, Ρωσία (2017), "The Truth", "Coupled" / Shorter, Ρωσία (2017, 2018) "We Need You", "The Truth".

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Παρασκευή, 17 Μαρτίου: 17:00 - 22:00 / Σάββατο & Κυριακή, 18 & 19 Μαρτίου: 10:00 - 13:00 & 16:30 - 21:00

Πληροφορίες: Γκαλερί Μορφή - Αγκύρας 84, 3042, Λεμεσός / morfi@morfi.org / 99345474

Διοργανωτές: Miss Air (97811186)