Δέσποινα Χαριτωνίδη: «Η Μέρα πριν τον Δυτικό Άνεμο»

31 Μαρτίου - 6 Μαΐου, στην γκαλερί eins.

«Η κλιματική καταστροφή είναι σαν τον καιρό: παντού και πάντα, ο κόσμος της ζωής γίνεται αισθητός.» - Astrida Neimanis από το κείμενο 'The body is the site of climate catastrophe'.

Η Μέρα πριν τον Δυτικό Άνεμο είναι η πρώτη ατομική έκθεση της Δέσποινας Χαριτωνίδη στην Κύπρο. Για την έκθεση, η καλλιτέχνης δημιουργεί ένα περιβάλλον που αναλογίζεται τις ιδέες της ομορφιάς και της καταστροφής, της ζωής και του θανάτου, παρουσιάζοντας τους ορατούς και αόρατους φυσικούς και τεχνητούς μηχανισμούς που ενεργοποιούν τις ανθρώπινες πράξεις και έχουν προκαλέσει την κλιματική καταστροφή. Μια ποιητική εγκατάσταση που συνδυάζει ζωγραφική, γλυπτική και επιτελεστικά στοιχεία που συμπλέκονται για να διαμορφώσουν μια κριτική στην κλιματική κρίση και στις ανθρώπινες ενέργειες που την προκάλεσαν.

Στην εποχή του Ανθρωπόκαινου - περιόδο στην οποία οι άνθρωποι έχουν γίνει γεωλογικοί παράγοντες, αλλάζοντας τις φυσικές διεργασίες της γης - μια εποχή κλιματικής αλλαγής και χάους, όψιμου καπιταλισμού, παγκόσμιας πανδημίας και ακραίας αστικοποίησης, οι άνθρωποι έχουν βιώσει επακόλουθες καταστροφές με πρωτοφανή αποτελέσματα, καθώς και παρατεταμένη οδύνη για την απώλεια φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων ζωών. Στην έκθεση Η Μέρα πριν τον Δυτικό Άνεμο, η Χαριτωνίδη παρουσιάζει νέα έργα συνεχίζοντας την ενασχόλησή της με το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη παρέμβαση και το παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στον άνθρωπο και την φύση. Οι έννοιες της ισορροπίας και της δύναμης στην εποχή της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζονται στον θεατή στο πλαίσιο ενός μετα-αποκαλυπτικού περιβάλλοντος με ένα τοπίο με λουλούδια από μαύρο πηλό σε συνδυασμό με υλικά που συλλέχθηκαν την επαύριο της μεγάλης πυρκαγιάς το 2018 στο Μάτι, Αττική, την φονικότερη αστική πυρκαγιά στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Η Χαριτωνίδη μετατρέπει κομμάτια αυτοκινήτων που κάηκαν στην φωτιά σε ένα δάσος που αναπτύσσεται (ή φθίνει) μέσα από μια σειρά από καμβάδες στο πάτωμα. Τόσο τα έργα όσο και οι επισκέπτες εκτίθενται σε υπεριώδεις ακτίνες που σταδιακά μεταμορφώνουν την επιφάνεια των λευκών καμβάδων, οι οποίοι έχουν υποστεί επεξεργασία με φωτοευαίσθητα χημικά, ενώ ταυτόχρονα μεταταλάσσυν την εμπειρία των επισκεπτών. Η Χαριτωνίδη τοποθετεί τη διαδικασία αυτή στο επίκεντρο της έκθεσης. Πρόκειται για μια απόφαση που αφενός αποκαλύπτει την δημιουργική διαδικασία, καθιστώντας την μέρος της έκθεσης και όχι κάποια αόρατη προσπάθεια που έχει προηγηθεί, αφετέρου εκθέτει τον επισκέπτη άμεσα στην απειλή και τον κίνδυνο του υπεριώδους φωτός, τοποθετώντας το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στο προσκήνιο της έκθεσης. Στην αυλή της γκαλερί, ένα γλυπτό σε σχήμα ημισελήνου οδηγεί τους επισκέπτες προς την κύρια εγκατάσταση, σαν μια απόπειρα προειδοποίησης για το τι πρόκειται να συναντήσουν. Ένα κεραμικό με κρυσταλλικές δομές στον εξωτερικό τοίχο απεικονίζει το ρευστό και εύθραυστο της ανθρώπινης φύσης και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια, η Χαριτωνίδη έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή προσωπική καλλιτεχνική γλώσσα μεταμορφώνοντας υλικά από εργοτάξια και άλλους χώρους μέσα από μια διαδικασία μελέτης και πειραματισμού με τις ιδιότητές τους, σε γλυπτές μορφές που επανεξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δράσης. Η καλλιτέχνης κατασκευάζει έναν κόσμο από χώμα και στάχτες που μνημονεύει τη φύση και εκφράζει την προσωπική της ανησυχία για το περιβάλλον, προκαλώντας τους θεατές να αναλογιστούν και να προβληματιστούν για το μέλλον του κλίματός μας.

Κείμενο: Ελένη Τσοποτού

Η Μέρα πριν τον Δυτικό Άνεμο θα συμπέσει με τα εγκαίνια της Movement Is Medicine, μιας ατομικής έκθεσης της Pratchaya Phinthong, και με την έναρξη του Sensing is believing, believing is seeing, μια έκδοση του Άδωνη Αρχοντίδη, και τα δύο στο The Island Club (18:00 - 21:00), καθώς και το κλείσιμο του Through the Looking Glass, με τις τελευταιές προβολές ταινιών των εικαστικών Στέλιου Καλλινίκου, Μαριάννας Χριστοφίδη και Κωνσταντίνου Ταλιώτη στο Pylon Art & Culture (18:00 - 22:00).

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 20:00 & Σάββατο από τις 11:00 έως τις 16:00 ή με ραντεβού

Facebook event: https://fb.me/e/103OpliI3

eins gallery: Θέμιδος 28, Λεμεσός / 99522977

Facebook: Eins Gallery

Instagram: Eins Gallery

Ιστοσελίδα: einsgallery.com