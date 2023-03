Πώς φιλοτέχνησαν τους σκύλους τους οι μεγάλοι καλλιτέχνες;

Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο συγκεντρώνει πορτραίτα σκύλων, από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι έως τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Η έκθεση Portraits of Dogs: From Gainsborough to Hockney, που παρουσιάζεται στη Wallace Collection του Λονδίνου, παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ των καλλιτεχνών και των κατοικίδιων σκύλων τους.

Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης, Xavier Bray, ο τρόπος με τον οποίο η σχέση μας με τους σκύλους - αυτός ο ανεξήγητος, τρυφερός δεσμός - περνάει στην ιστορία της τέχνης είναι συναρπαστικός και αποτελεί μια συνολικότερη αντανάκλαση των κοινωνικών μας αξιών.

Καθώς οι κοινωνίες εξελίχθηκαν μέσα στην ιστορία, τα συναισθήματα των ανθρώπων προς τα σκυλιά μεταβλήθηκαν, μαζί και η αποτύπωση τους στην τέχνη. Σε διάφορες περιόδους, μπορούμε να δούμε την τέχνη να επικεντρώνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά των σκύλων, όπως η ενσυναίσθηση, η πίστη, οι υπερσυντονισμένες αισθήσεις και η ευφυΐα. Ταυτόχρονα παρατηρείται και μια νύξη για το βαθύτερο, συμβολικό νόημα των σκύλων, που εισέρχεται σε μια συνολικά πιο εσωτερική και μεταφυσική σφαίρα.

Τα πορτραίτα αποκαλύπτουν τόσα για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ίδιους τους σκύλους, καθώς η προσωπικότητα του ιδιοκτήτη αντικατοπτρίζεται στον χαρακτήρα του αγαπημένου του κατοικίδιου. Η σχέση μεταξύ σκύλου και ιδιοκτήτη μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη.

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα τέχνης, θα διερευνήσει επίσης πώς οι ανθρώπινες αντιλήψεις για συγκεκριμένες φυλές σκύλων έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Η έκθεση Portraits of Dogs: From Gainsborough to Hockney παρουσιάζεται στη Wallace Collection του Λονδίνου έως τις 15 Οκτώβρη 2023.

Σκύλος της φυλής Hanava (1768), Jean-Jacques Bachelier.

Έκτορας, Νέρωνας και Dash με τον παπαγάλο Lory (1838), Edwin Landseer.

Brizo, ένας ποιμενικός σκύλος (1864), Rosa Bonheur.

Ο Τρίστραμ και η Αλεπού (περ. 1775-85), Thomas Gainsborough.

Η Minna της βασίλισσας Βικτώριας (περ. 1873), Charles Burton Barber.

Ένας αγαπημένος σκύλος (1822), James Ward.

Μελέτη για το πόδι ενός σκύλου (περ. 1490–95), Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Το σπανιέλ Tilco της βασίλισσας Βικτωρίας (1838), Edwin Landseer.

Πορτραίτο σκύλου #41 (1995), David Hockney.

Πορτραίτο σκύλων #19 (1995), David Hockney.

Αμφίβολα Ψίχουλα (1858-1859), Edwin Landseer.

Πηγή: lifo.gr