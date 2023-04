Alejandra Atarés: "Possible Answers to Nature"

Η Edit Gallery είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την πρώτη ατομική έκθεση της Alejandra Atarés στην Κύπρο, με τίτλο "Possible Answers to Nature".

ALEJANDRA ATARES: "POSSIBLE ANSWERS TO NATURE"

Εγκαίνια παρουσία του καλλιτέχνη: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023, 18:00 – 21:00.

Διάρκεια Έκθεσης: 28 Απριλίου – 19 Μαΐου 2023

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή, 15:00 – 19:00 & Σάββατο, 10:00 – 13:00.

The Edit Gallery 1 Agias Zonis str., 23 Nicolaou Pentadromos Centre, 3026, Limassol, Cyprus.

"Pink Flowers", 2023. Oil and spray on linen | 60 x 80 cm

Η Alejandra Atarés είναι εικαστικός από την Ισπανία. Η τέχνη της συνδυάζει στοιχεία που είναι τόσο πραγματικά όσο και φανταστικά, και έχει ως στόχο να αιχμαλωτίσει την ομορφιά και την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου δημιουργώντας μεταβατικά μέρη που μπορούμε να επισκεφθούμε μόνο μέσω των καθηλωτικών αναπαραστάσεων της. Εντυπωσιακά κινηματογραφικά, τα έργα της Atarés αποδίδονται ζωντανά σε μια πρισματική παλέτα μεγάλων αντιθέσεων και έντονων χρωματικών αποχρώσεων.

Στην έκθεσή της Possible Answers to Nature, η Atarés συνεχίζει να μελετά τη φύση πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και συνδυάζοντας το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Για πρώτη φορά, παρουσιάζει έργα τέχνης μικρής κλίμακας που απεικονίζουν βάζα με λουλούδια και τα τοποθετεί στον ίδιο χώρο με τα μεγάλης κλίμακας τοπία της. Με αυτόν τον τρόπο, η Atarés αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο ένα ποικίλο φάσμα έργων τέχνης, όπου το κάθε ένα αναδεικνύει την εκπληκτική πολυπλοκότητα και την ομορφιά της φύσης που προκαλεί δέος. Από την μία, τα λουλούδια στα βάζα αν και περιορισμένα και απλά εξακολουθούν να μας θυμίζουν την ομορφιά του κόσμου γύρω μας, και από την άλλη αναδεικνύει τη μεγαλειώδη ομορφιά της άφθονης, ατίθασης φύσης. Αν και η τέχνη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας με νέους και ουσιαστικούς τρόπους. Μέσω της έκθεσης Possible Answers to Nature η καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό να παρατηρήσει την ομορφιά και την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου και να αναλογιστεί την δική του σχέση με τη φύση. Οδηγώντας τελικά σε μια συναρπαστική και διαφωτιστική εμπειρία και ένα βαθύτερο δέσιμο με τον κόσμο γύρω μας.

"Landscape with Purple Mountain", 2023. Oil and spray on linen | 120 x 100 cm

Σχετικά με την καλλιτέχνη

Η Alejandra Atarés (γ.1987) ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Έχει σπουδάσει στο MASSART Massachusetts College of Art and Design, Βοστώνη (ΗΠΑ), University of the West of England, Bristol (Ηνωμένο Βασίλειο) και Fine Arts στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Ισπανία).

Τα τελευταία χρόνια, η καλλιτέχνης έχει αναπτύξει τη δική της έντονη εικαστική γλώσσα και στυλ, μέσω των οποίων έχει ήδη κερδίσει διεθνή αναγνώριση, συμμετέχοντας τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και παρουσιάζοντας τα έργα της σε πολλές διεθνείς φουάρ τέχνης (Μεταξύ άλλων, Art Karlsruhe, Estampa Madrid και Scope Miami Beach).

