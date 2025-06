SOMMERKINO: Coming-of-age στο Βερολίνο

Δημοσιεύθηκε 26.06.2025 13:53

Για έκτη συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει τον θερινό κινηματογράφο Sommerkino με μια επιλογή ταινιών από τη Γερμανία. Ενώ οι προηγούμενες εκδόσεις του Sommerkino ήταν αφιερωμένες σε σκηνοθέτες/ιδες και ηθοποιούς από τη Γερμανία, οι ταινίες που επιλέχθηκαν για την επερχόμενη έκδοση είναι η καθεμία από διαφορετικούς/ες σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες αλλά ανήκουν στο ίδιο είδος: Coming of Age - και όλες, εκτός από μία, διαδραματίζονται στο Βερολίνο. Για τις απόλυτες καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη, κοπιάστε στον όμορφο κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε, όπου σας περιμένουν χαλαρή διάθεση με άνετες ξαπλώστρες, μεγάλη οθόνη με φόντο το διάσημο ξενοδοχείο του Λήδρα Πάλας, και κινηματογραφικά ταξίδια.

Το Sommerkino ξεκινά με το Franky Five Star (2022) της Birgit Möller, μια ιδιότυπη ρομαντική κωμωδία για την αναζήτηση του ενός (ή και περισσότερων) πραγματικού εαυτού μας. Η ταινία διαδραματίζεται σε δύο κόσμους: τον εξωτερικό κόσμο και τον εσωτερικό κόσμο της νεαρής Φράνκι. Ένας ανελκυστήρας συνδέει το πεντάστρεο ξενοδοχείο στον εσωτερικό της κόσμο, όπου κατοικούν τέσσερις ιδιόρρυθμοι χαρακτήρες, με τον εξωτερικό κόσμο. Ανάλογα με το ποιος από τους χαρακτήρες παίρνει τον ανελκυστήρα για τον εξωτερικό κόσμο, η ζωή της Φράνκι αναστατώνεται.

Ακολουθεί η ταινία Swimming (Schwimmen) (2018), της Luzie Loose. Στον αδυσώπητο μικρόκοσμο του σχολείου τους, δύο έφηβες προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό. Και οι δύο περιθωριακές, ζουν σε παράλληλους κόσμους και ανήκουν σε μια γενιά που μεγάλωσε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια μέρα ξεκινούν ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Η φιλία τους γίνεται όλο και πιο καταστροφική καθώς αλλάζουν πλευρές και από θύματα γίνονται θύτες.

Η ταινία A Coffee in Berlin (Oh Boy) (2012) είναι το αυτοσαρκαστικό πορτρέτο ενός νέου ανθρώπου, μια ασπρόμαυρη τραγικωμωδία που αποτυπώνει τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Ο Νίκο, ένας άντρας στο τέλος της εικοσαετίας του, περιπλανιέται στους δρόμους του Βερολίνου, παρατηρώντας με περιέργεια τους ανθρώπους γύρω του καθώς διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους. Μέσα από την παρατήρηση, αποτυπώνονται οι υπαρξιακές ιδιορρυθμίες της σύγχρονης ζωής και το ήσυχο χάος της προσαρμογής στην ενηλικίωση. Ωστόσο, το μόνο που αναζητά ο Νίκο, είναι ένα αξιοπρεπές φλιτζάνι καφέ.

Στην ταινία της Cocoon (Kokon) (2020), η Leonie Krippendorff αποτυπώνει τη φευγαλέα ένταση μιας queer ενηλικίωσης στο γεμάτο παλμό σκηνικό του πολυπολιτισμικού Βερολίνου. Ένα καυτό καλοκαίρι στο Βερολίνο-Κρόυτζμπεργκ, η 14χρονη Νόρα παρατηρεί σιωπηλά τον κόσμο γύρω της. Παγιδευμένη ανάμεσα στην παιδική και την ενήλικη ζωή, η Νόρα βιώνει πολλές πρωτόγνωρες εμπειρίες: τον πρώτο της έρωτα, τον σπαραγμό της καρδιάς της και μια αυξανόμενη αυτοπεποίθηση που μεταμορφώνεται από το κουκούλι της σε κάτι καινούργιο.

Οι προβολές ολοκληρώνονται με την ταινία Victoria (2015) του Sebastian Schipper - μια συναρπαστική περιπέτεια στην πόλη του Βερολίνου πριν από την ανατολή του ήλιου. Η Βικτόρια, μια νεαρή Ισπανίδα που μετακόμισε στο Βερολίνο, δεν γνωρίζει κανέναν στην πόλη και μιλάει ελάχιστα γερμανικά. Μαζί με τους ανθρώπους που γνωρίζει στο νυχτερινό κέντρο, περιπλανιούνται άσκοπα στη Βερολινέζικη νύχτα και το αστικό όνειρο μετατρέπεται σύντομα σε εφιάλτη. Μία από τις λίγες ταινίες μεγάλου μήκους που γυρίστηκαν σε μία μόνο συνεχή λήψη, το Victoria δεν είχε σενάριο και οι διάλογοι ήταν κυρίως αυτοσχεδιασμοί.

ΧΩΡΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Λεωφ. Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: Franky Five Star – 07/07, Swimming (Schwimmen) – 08/07, A Coffee in Berlin (Oh Boy) – 09/07, Cocoon (Kokon) – 10/07, Victoria – 11/07. Ώρα έναρξης: 20:00

ΓΛΩΣΣΑ: Σε αυθεντικούς διαλόγους, με αγγλικούς υπότιτλους.

ΤΙΜΗ: Ελεύθερη είσοδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros/sommerkino2025