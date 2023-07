Παρουσίαση της έρευνας του Ιρλανδού ερευνητή Δρ Paul O’ Neill στο NeMe

Επεκτείνοντας το συνεχιζόμενο έργο του που εστιάζεται στην περίπλοκη σχέση της Ιρλανδίας με τους πολλούς πολυεθνικούς τεχνολογικούς γίγαντες, την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023 στις 7:30μμ ο Δρ Paul O’ Neill θα παρουσιάσει την έρευνα που πραγματοποίησε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο NeMe εντός του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Media Art Platform (EMAP).

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις και ιδέες που αφορούν την ψηφιακή κυριαρχία, τις τεχνολογίες τα στρατιωτικά Internet of Things, την ουδετερότητα, και άλλα συναφή θέματα. Θα παρουσιάσει μια επισκόπηση της έρευνας και της πρακτικής που τεκμηριώνει την επικοινωνιακή υποδομή της Κύπρου, τοποθετώντας τις τρέχουσες φιλοδοξίες της ως περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου μέσα σε ευρύτερες γεωπολιτικές ανησυχίες και αποικιακές κληρονομιές.

Αυτή η έρευνα αναπτύχθηκε σε μια σειρά από έργα τέχνης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Frank Sweeney. Αυτά που περιλαμβάνουν το we're all going to make it, ένα πειραματικό βίντεο. και έναν «αντιχάρτη» της διαδικτυακής υποδομής της Κύπρου. Τόσο τα έργα, όσο και η έρευνα που τα πληροφορούν, προσφέρουν μια κριτική στον τεχνολύσιο και τον παραληρηματικό χαρακτήρα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ιρλανδία, ενώ ρωτούν πώς οι δικτυωμένες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο βιώσιμο, διαφανή και ανθεκτικό.

Που: NeMe Arts Centre, Λεμεσός

Πότε: 7 Ιουλίου 2023 στις 7:30μμ