Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες της 3ης Μπιενάλε Λάρνακας

Η Μπιενάλε Λάρνακας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα ονόματα των καλλιτεχνών και των καλλιτεχνικών ομάδων, των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή για τη συμμετοχή τους στην τρίτη έκδοση της διοργανωσης.

Το θεματικό πλαίσιο της εκδήλωσης, Home Away from Home, έτσι όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από την επιμελήτρια Yev Kravt, ώθησε εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν τις προτάσεις τους, από τις οποίες κρίθηκε ότι 101, ενσωματώνουν και αποτυπώνουν επιτυχώς την ουσία του θέματος.

Τα επίσημα εγκαίνια της Μπιενάλε Λάρνακας θα πραγματοποιηθούν στις 11 Οκτωβρίου 2023. Η εκδήλωση υπόσχεται να αποτελέσει μια συναρπαστική παρουσίαση ποικίλων καλλιτεχνικών εκφράσεων από όλο τον κόσμο, που αγγίζουν τις βαθιές έννοιες της ταυτότητας, του ανήκειν, του εκτοπισμού καθώς και της αναζήτησης της αίσθησης του σπιτιού σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

Ενώ τα έργα τέχνης θα παρουσιαστούν στην επίσημη τελετή έναρξης, ανακοινώνονται οι καλλιτέχνες και οι καλλιτεχνικές ομάδες, των οποίων τα έργα θα προσφέρουν μια μοναδική οπτική γωνία και ιδιαίτερο βάρος, στην συνολική αφήγηση της έκθεσης.

Aaron Bezzina, Μάλτα

Abdul-Ganiou Dermani, Τόγκο

Aine Nakamura, Ιαπωνία

Αλεξία Παπαγεωργίου, Ελλάδα

Amaro della Quercia, Πορτογαλία

Αναστασία Σκιαδά, Ελλάδα

Andrew Hon Kin, Κίνα

Ανδρομάχη Γιαννοπούλου, Ελλάδα

Αγγελική Κουτσοδημητροπούλου, Ελλάδα

AR2Light, Ελλάδα & Ρουμανία

Avi Sabag, Ισραήλ

Banan Al-Nasery, ΗΠΑ

Barbara Schober, Γερμανία

Beth Krensky, ΗΠΑ

Brigitte Amarger, Γαλλία

Chiaki Kamikawa, Ιαπωνία

Χρίστος Λοίζου, Κύπρος

Dana Melaver, ΗΠΑ

Daria Makourina, Ρωσία

Danielle Feldhaker, Ισραήλ

Δήμητρα Σκανδάλη, Ελλάδα

Eisa Baddour, Συρία

Eko Saputra, Ινδονησία

Ελένη Σκούλια, Κύπρος

Ελίνα Χατζηνικόλα, Κύπρος

Eunkyoung Lee, Νότιος Κορέα

Ευγενία Βασιλούδη, Κύπρος

Evgenii Petroushanskii, Ισραήλ

Φανή Μπουδουρόγλου, Ελλάδα

Federico Cuatlacuatl, Μεξικό

FFFF00#, Ταιβάν

Φίλιππος Φίλιπς, Κύπρος

Gerta Xaferaj, Αλβανία

Gregory De La Haba, ΗΠΑ

Guillermo Basagoiti Brown & Sana López Abellán, Ισπανία & Ολλανδία

Hava Gal-On, Ισρα´ήλ

Homebound Hoppers, Ιαπωνία

Ιφιγένεια Ηλία- Γεωργιάδου, Ελλάδα

Inguna Gremzde, Λετονία

Instytut B61, Πολωνία

Ιουλίτα Καραμαύρου, Ελλάδα

Ivan Buvinic, Κροατία

John Mirabel, Γαλλία

Jose Ney Mila Espinosa,Κούβα

Katarzyna Mazurek, Πολωνία

Ksenia Roshar,Ρωσία

Ksenja Oksin, Ουκρανία

Laila Abd Elrazaq, Ισραήλ

Laura Mega, Ιταλία

Leda Alexopoulou and Aleksandr M. Vinogradov, Ελλάδα & Ρωσία

Lei Lei, Κίνα

Λιάνα Παπαλεξή, Ελλάδα

Lidiia Ivanytska, Ουκρανία

Liu Shuai, Κίνα

Marc Giloux, Γαλλία

Marco Antonio Jimenez Iriarte, Βενεζουέλα

Μαρίνα Dumont-Αναστασιάδου, Ελλάδα

Mehryl Levisse, Γαλλία

Michael Liani, Ισραήλ

MICHALOUS & PRUCIAK, Ελλάδα & Πολωνία

Miriam McConnon, Ιρλανδία

Mohammed Umar Sharief, Ινδία

Morgane Lagache, Γαλλία

Νάσια Παυλίδου, Ελλάδα

Νατάσα Μπαλουκτζή Ελλάδα

Natia Benashvili, Γεωργία

Nicholas Mann, Ηνωμένο Βασίλειο

Niko Kapa, Ελλάδα

Orian Michaeli & Wiaam Khater, Ισραήλ

Paolo Repetto, Ιταλία

Πένι Γκέγκα & Απόστολος Παπαγεωργίου, Ελλάδα

Rebekka Ana Aimée Stuhlemer, Γερμανία

Rakefet Viner Omer, Ισραήλ

Renata Szulczynska, Πολωνία

Revital Hakim Strichmann, Ισραήλ

Rosa Mundi,Ιταλία

Shiakallis Savvides, Νότιος Αφρική & Κύπρος

Simon Robin, Γαλλία

Σμαράγδα Νιτσοπούλου, Ελλάδα

Σοφία Κιούση, Ελλάδα

Στέφανος Στεφάνου, Κύπρος

Στέλλα Ουζουνίδου, Ελλάδα

Stig Persson, Δανία

Tal Dotan, Ισραήλ

Tatiana Vasilyeva, Ρωσία

Tian Yang, Κίνα

TWO FOR TWO ART GROUP, Κύπρος

V2, Ελλάδα

Victor López González, Ισπανία

Βιργινία Φιλιππούση, Ελλάδα

Wenjun Fu, Κίνα

Wesley John Fourie, Νέα Ζηλανδία

Ξένια Ζορπίδου, Κύπρος

Yaroslava Krutova, Ουκρανία

Yeonsu Lim, Νότιος Κορέα

Yihong Cai, Κίνα

Youssef Taki, Μαρόκο

Yuxiu Xiong, Κίνα

Ζαφιρία Τιφντίτσογλου, Ελλάδα

Zohar Barak, Ισραήλ

ΦΧΨ Heritage Design, Κύπρος

Μέσα στους επόμενους μήνες, η Λάρνακα Μπιενάλε θα ανακοινώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους χώρους της έκθεσης και τις παράλληλες εκδηλώσεις.

Για να ενημερώνεστε για τη Λάρνακα Μπιενάλε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της οργάνωσης www.biennalelarnaca.com καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook , Instagram , Twitter @biennalelarnaca ) .

Σχετικά με τη Λάρνακα Μπιενάλε:

Η Μπιενάλε Λάρνακας, αποτελεί την μοναδική Μπιενάλε Τεχνών στην Κύπρο και διοργανώνεται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας κάθε δύο χρόνια από τον εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Όμιλο ‘Αρτιον. Η εκδήλωση βρίσκεται σε ισχύ από το 2018, διαρκεί ενάμιση μήνα και έχει ως στόχο την προώθηση και ανάδειξη των τεχνών και του πολιτισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως η μεγαλύτερη διεθνής καλλιτεχνική οργάνωση της Κύπρου, προσελκύει ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών (πάνω από 25.000) με την συμμετοχή δημιουργών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι κύριοι χορηγοί και υποστηρικτές της Μπιενάλε είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, ο Δήμος Λάρνακας, Societa' Dante Alighieri Cipro, RZLT Agency, ΟΠΑΠ Κύπρου, καθώς και διάφοροι καλλιτεχνικοί οργανισμοί και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του "Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου, E.KA.TE", του Κέντρου Κυπριακής Χειροτεχνίας και του "WAVA, World Association of Visual Arts".