Το Μουσείο του Λούβρου γιορτάζει την σπάνια ομορφιά με εμβληματικές συνεργασίες

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι στο Μουσείο τoυ Λούβρου για μια καμπάνια ομορφιάς άλλα και για τη νέα έκθεση «Νάπολη στο Παρίσι» με κάποιους από τους πιο διάσημους πίνακες του Μουσείου Capodimonte της Νάπολης

Γλυπτά που εκπέμπουν ομορφιά και αυτοπεποίθηση, σύμβολα γυναίκειας γοητείας και δυναμισμού, έμπνευση για τη σύγχρονη γυναίκα. Η Νίκη της Σαμοθράκης, η Corine, η Νταϊάνα της Γκάμπι, η Νύμφη με Σκορπιό, η Ηχώ, η Υγεία, η Αφροδίτη της Αρλ και τον Κοιμωμένο Ερμαφρόδιτο, γλυπτά που ενέπνευσαν τη διεθνή μάρκα Lancôme που στο πλαίσιο της μακρόπνοης συνεργασίας της με το Μουσείου του Λούβρου επέλεξε τον χώρο για να λανσάρει μια νέα σειρά προϊόντων.

Photo Daniele d Andreti @unsplush

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, πρέσβειρα της μάρκας είχε βρεθεί πριν από 30 χρόνια στον ίδιο χώρο, για την κινηματογράφηση διαφημιστικού της ίδιας εταιρίας, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η εμβληματική πυραμίδα από τον τότε Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν, έργο του σινοαμερικανού αρχιτέκτονα Ι.Μ. Πέι.

«Η ελληνική αισθητική, η αναζήτηση της ομορφιάς – παντρεύεται πολύ καλά με αυτό που είναι η ιστορία της Lancôme», δήλωσε η Rossellini στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το εν λόγω λανσάρισμα.

«Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι ένας αγγελιοφόρος της νίκης. Για μένα, η στάση της δείχνει μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση και νίκη. Ένα ισχυρό σύμβολο της επίτευξης. Και αυτό είναι η αληθινή ομορφιά: να αντλούμε από τη δική μας ιστορία για να δώσουμε στον εαυτό μας φτερά. Ένας τρόπος για να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας», ανέφερε η Zendaya, η βραβευμένη με Χρυσή σφαίρα Αμερικανίδα ηθοποιός στην ίδια εκδήλωση, πρέσβειρα επίσης της εταιρίας.

Η καμπάνια, που έρχεται με το σλόγκαν «Η ομορφιά είναι μια ζωντανή τέχνη», αντιπαραβάλλει μια πρέσβειρα της Lancôme με ένα από τα γλυπτά.

Πολλά είναι τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί η συγκεκριμένη φωτογράφιση. «Λατρεύω την Zendaya αλλά αυτό το άγαλμα είναι 2500 ετών και έχει μεγάλη ιστορία, δεν είναι απλά όμορφο! Επίσης, αν ήθελαν τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουν την ελληνική ιστορία θα έπρεπε να την σεβαστούν. Το να βάλουν τη Zendaya πάνω και μπροστά από το άγαλμα είναι ασέβεια και θα είμαι πολύ έξαλλη και πραγματικά απογοητευμένη αν όντως πατήσει πάνω στη βάση του αγάλματος. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του σεβασμού της χρήσης της τέχνης και της ιστορίας της με τη χρήση της τέχνης χωρίς να νοιάζεται για τη σημασία και το νόημα πίσω από αυτήν», γράφει χαρακτηριστικά σε σχόλιο αναγνώστρια.

Η Ροσελίνι θα επιστρέψει σύντομα στο Λούβρο για ένα άλλο έργο, στο πλαίσιο της έκθεσης του μουσείου «Η Νάπολη στο Παρίσι» που αποτελείται από αριστουργήματα του Museo di Capodimonte.

«Το Λούβρο μου ζήτησε να επιμεληθώ την παρουσίαση παλιών ταινιών για τη Νάπολη. Έτσι, ο Paolo Sorrentino και εγώ θα το κάνουμε μαζί τον Νοέμβριο», δήλωσε η Ροσελίνι.

Η «Νάπολη στο Παρίσι» – Μια σπουδαία συνεργασία με το Μουσείο Capodimonte

Για τους επόμενους έξι μήνες, η Grande Galerie του Λούβρου θα φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διάσημους πίνακες του Μουσείου Capodimonte της Νάπολης, στο πλαίσιο της νέας της έκθεσης «Νάπολη στο Παρίσι» οι οποίοι θα συμπληρώσουν τη συλλογή του γαλλικού μουσείου από τους ίδιους δασκάλους. Επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συνεργατικών προσπαθειών μεταξύ των ευρωπαϊκών μουσείων, το Μουσείο του Λούβρου έχει συνάψει μια συνεργασία πρωτοφανούς εμβέλειας με το Μουσείο Capodimonte για το 2023. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ιταλίας, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία ζωγραφικής στην Ευρώπη τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη ποιότητας των έργων. Είναι ένα από τα λίγα μουσεία στην Ιταλία των οποίων η συλλογή καλύπτει όλες τις σχολές ιταλικής ζωγραφικής.

Περίπου εβδομήντα σημαντικά αριστουργήματα από το Capodimonte μεταξύ άλλων: Ribera, ο Απόλλων και ο Μαρσύας και ο Μεθυσμένος Σιληνός, η Ιουδήθ που αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη της Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι, δύο αξιοσημείωτα πορτρέτα του Παρμιτζιανίνο και ένα του Ρόσο Φιορεντίνο.

Τα έργα εκτίθενται σε τρεις διαφορετικούς χώρους του Λούβρου: η περίφημη αίθουσα Grande Galerie εκθέτει μια εκπληκτική επιλογή έργων από δύο από τις σημαντικότερες συλλογές του κόσμου ιταλικής ζωγραφικής.

Artemisia Gentileschi, Judith Slaying Holofernes. Around 1612–1613. Oil on canvas, 158.8 x 125.5 cm. Museo e Real Bosco di Capodimonte. By courtesy of the Italian Ministry of Culture, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Τα κυριότερα σημεία εδώ περιλαμβάνουν ένα οδυνηρό πίνακα της Σταύρωσης από τον Μασάκιο, σημαντικός καλλιτέχνης της Φλωρεντινής Αναγέννησης που δεν εκπροσωπείται στις συλλογές του Λούβρου, ένας μεγάλος ιστορικός πίνακας με τίτλο «Μεταμόρφωση του Χριστού» από τον Giovanni Bellini, χωρίς αντίστοιχο έργο στο Λούβρο, και τρεις από τους καλύτερους πίνακες του Parmigianino, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου αινιγματικού έργου του Antea.

Στο κέντρο της Grande Galerie, η Δανάη από το Capodimonte, η παλαιότερη εκδοχή του αισθησιακού γυμνού του Τιτσιάνο με τα χρυσά λουτρά, και η μόνη που συνοδεύεται από έναν παιχνιδιάρη Έρωτα, συναντά την Αφροδίτη του Κορέτζιο που κοιμάται γυμνή, με τον μικρό της γιο Έρωτα να κοιμάται πάνω σε ένα δέρμα λιονταριού, από το Λούβρο. Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές ζεύγος ίσων – ο Τιτσιάνος κάποτε είχε πει: «Αν δεν ήμουν ο Τιτσιάνο, θα ήθελα να ήμουν ο Κορέτζιο».

Titian, Danaë. 1544–1545. Oil on canvas, 120 x 172 cm. Museo e Real Bosco di Capodimonte By courtesy of the Italian Ministry of Culture, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Η Salle de la Chapelle παρουσιάζει την ιστορία και την ποικιλομορφία της συλλογής Capodimonte. Σημαντικοί πίνακες σε αυτή την έκθεση είναι το πορτρέτο του Πάπα Παύλου Γ’ του Τιτσιάνο

και το πορτρέτο του Julio Clovio από τον Ελ Γκρέκο, μαζί με μερικά εντυπωσιακά γλυπτά και αντικείμενα τέχνης. Μεταξύ των τελευταίων είναι το φέρετρο Φαρνέζε το οποίο, όπως και η χρυσή αλατιέρα του Μπενβενούτο Τσελίνι για τον βασιλιά Φραγκίσκο Α’, είναι ένα από τα από τα πιο πολύτιμα και εκλεπτυσμένα αντικείμενα του χρυσοχόων της Αναγέννησης. Η συνολική έκθεση αντικατοπτρίζει τις διάφορες χρυσές εποχές του Βασιλείου της Νάπολης.

Manno di Bastiano Sbari and Giovanni Bernardi, Farnese Casket (Cassetta Farnese). 1548–1561, gilded, embossed and chiselled silver, carved rock crystal, enamel and lapis lazuli, 49 x 42 x 26 cm. Museo e Real Bosco di Capodimonte. By courtesy of the Italian Ministry of Culture, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Filippo Tagliolini, The Fall of the Giants. 1785 and following years. Biscuit porcelain from the real Fabbrica Ferdinandea. H. 162 cm, basis : 151 x 96 cm. Museo e Real Bosco di Capodimonte © Luciano Romano

Τέλος, η αίθουσα Salle de l’Horloge παρουσιάζει τέσσερις εξαιρετικές γελοιογραφίες (προπαρασκευαστικά σχέδια) από την πρώην συλλογή Farnese: ένα από τον Μιχαήλ Άγγελο, ένα άλλο από τον Ραφαήλ, και δύο από μέλη της οικογένειάς τους κύκλων τους. Αυτά εκτίθενται παράλληλα με τα σχέδια του Λούβρου από τον Ραφαήλ ή το εργαστήριό του.

Ο Μωυσής του Ραφαήλ, ο προφήτης γονατιστός, που προστατεύει τα μάτια του από τη φλεγόμενη βάτο, αποτελεί πρότυπο για την τοιχογραφία στη Stanza di Eliodoro του Βατικανού, και η Ομάδα στρατιωτών, που βαδίζει πάνω σε ακατέργαστα σκαλοπάτια για τη Σταύρωση του Αγίου Πέτρου στην οροφή της Σιξτίνα, είναι μία από τις δύο μόνο σωζόμενα μεγάλα σχέδια του Μιχαήλ Άγγελου.

Raffaello Sanzio, known as Raphael, Moses before the Burning Bush. 1514. Charcoal and black chalk on paper, pricked for transfer, 138 x 140 cm. Museo e Real Bosco di Capodimonte. By courtesy of the Italian Ministry of Culture, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Τα σχέδια δίνουν μια οικεία αίσθηση ενός καλλιτέχνη σε σκέψη, δείχνοντας έργα τελειότητας κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. Γλυπτική ομορφιά και ακρίβεια στις μορφές, ευρηματικός σχεδιασμός και πνευματική δύναμη που, ολοκληρώνουν την ομορφιά αυτής της σπάνιας έκθεσης.

H έκθεση «Νάπολη στο Παρίσι» θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2024

