Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Διαφορετικότητα

Δημοσιεύθηκε 28.04.2025

To Center for Social Innovation – CSI (csicy.com), ως επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα από τις 17 έως τις 25 Μαΐου 2025 σε διάφορες τοποθεσίες της Κύπρου.

Γενικός στόχος του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της σημασίας της ανεκτικότητας, της αποδοχής, της ειρηνικής διαπολιτισμικής συνύπαρξης και διάδρασης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και συμπερίληψης μέσα από ποιοτικές κινηματογραφικές ταινίες που προβληματίζουν κοινωνικά.

Ειδικότερα, φέτος, κεντρικό στόχο του Φεστιβάλ αποτελεί η πολιτιστική αποκέντρωση μέσω πολυεπίπεδων συνεργειών. Το Φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, περιλαμβάνει προβολές και παράλληλες δράσεις σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, τις Πρεσβείες Γαλλίας και Ιρλανδίας στην Κύπρο, το FEMME Fest 2025, σχολεία, στέγες ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, bars, συλλογικότητες ξένων φοιτητών κ.ά.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα αποτελεί την μετεξέλιξη του ετήσιου Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αναπηρία (ffdcyprus.com) που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από το CSI και με την υποστήριξη διάφορων οργανισμών για τρία συναπτά έτη μεταξύ 2021 και 2023. Στο εξής, το μετονομασθέν πλέον Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα τίθεται ως παράλληλο φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Diversity Forum που θα πραγματοποιηθεί από τον οργανισμό μας στις 22.5.2025 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση όλων των προβολών του φεστιβάλ είναι δωρεάν.

Εγγραφή εδώ: https://forms.office.com/e/hpEn9fC7SP

Πρόγραμμα φεστιβάλ:

· Σάββατο 17/5 – Έναρξη Φεστιβάλ – ARTos House (Αγίων Ομολογητών 64, 1080, Λευκωσία)

- 19.00: ‘’Music for Films’’ live με την Άντρη Ηρακλέους και τον Κυριάκο Χαραλάμπους

- 19.20: Παρουσίαση φεστιβάλ από τον Επικεφαλής Τομέα Τεχνών & Πολιτισμού του CSI, Βαγγέλη Γέττο

- 19.30: Έναρξη φεστιβάλ από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπο Προύντζο

- 19.40: Χαιρετισμός Μαρίας Πατσέα, Project Manager του ευρωπαϊκού έργου DIGFINLIT (CSI)

- 19.50: Προβολή ταινίας: Africa Star, του Άδωνι Φλωρίδη

- 21.50: Διάλειμμα με κρασί & τσιμπήματα

- 22.00: Προβολή ταινίας: Rosemarie, του Άδωνι Φλωρίδη

· Κυριακή 18/5 – Πολυχώρος Τεχνών Αμυγδαλιά (Γ. Διγενή 8, Πέρα Ορεινής 2650)

- 19.00: Προβολή ταινίας - De Profundis, των Βαγγέλη Γέττου, Βασιλικής Κυπραίου & Χάρη Παναγιώτου

- 19.40: Αφήγηση παραμυθιού από την αφηγήτρια Ελενίτσα Γεωργίου

· Τετάρτη 21/5 – Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου (Λεωφόρος Στροβόλου 59, 2018, Λευκωσία)

- 18.00: Προβολή ταινίας - How to tell a secret , των Anna Rodgers & Shaun Dunne

- 19.40: Διάλειμμα με κρασί & τσιμμπήματα

- 20.00: Προβολή ταινίας - Divertimento, της Marie-Castille Mention-Schaar

· Πέμπτη 22/5 – Κασκαντέρ (Ολύμπιας 6, Λύμπια 2566)

- 20.00-23.00: Προβολές ταινιών μικρού μήκους (επαναλαμβανόμενα)

o 12.800, του Ανδρέα Παπακυριάκου

o Pavlova, του Ανδρέα Παπακυριάκου & της Άρτεμις Ευλογημένου

o Nail Clippings: World Without Sun, της Άρτεμις Ευλογημένου

o C’est Celestial, της Άρτεμις Ευλογημένου (σε συνεργασία με την συνθέτρια Marina Elderton)

· Σάββατο 24/5 – CSI terrace (Ρηγαίνης 62, 1010, Λευκωσία)

- 19.30: Προβολή ταινίας – Billy Elliot, του Stephen Daldry

(στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ‘’TALENT in motion’’)

· Κυριακή 25/5 – FEMME Fest – Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας (οδ. Κινύρα, Λευκωσία)

- 18.30: Συζήτηση - Η γυναίκα στον κινηματογράφο και τις οπτικοακουστικές τέχνες της Κύπρου

o Μαρίνα Μακρή, ηθοποιός

o Χριστίνα Χριστόφια, ηθοποιός

o Ελένη Καλλινίκου, ηθοποιός

o Άδωνις Φλωρίδης, σκηνοθέτης

o Συντονίζει ο Βαγγέλης Γέττος, Επικεφαλής Τομέα Τεχνών & Πολιτισμού, CSI

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται και προβολές για παιδιά σε συνεργασία με σχολεία και το Hope for Children CRC Policy Center.

Υποστηρικτές: Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο & Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πρεσβεία της Ιρλανδίας στην Κύπρο, Femme Fest, Hope For Children CRC Policy Center, AMP Filmworks, ARTos House , Ιδεόγραμμα, Κασκαντέρ, Πολυχώρος Τεχνών Αμυγδαλιά, ευρωπαϊκά έργα DIGFINLIT & TALENT in motion, Erasmus Student Network (ESN) Cyprus

Πληροφορίες: Βαγγέλης Γέττος, Επικεφαλής Τομέα Τεχνών & Πολιτισμoύ – Project Management Executive του CSI, vaggelis.gettos@csicy.com & 96130158.