ΠτΔ στην Isnotgallery: «Ο Ινάτσι χαράζει τον δρόμο της συμφιλίωσης ανάμεσα σε Ε/κ και Τ/κ»

ΠτΔ – Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Umit Inatci Πινακοθήκη «Isnotgallery», Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τελεί τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη κ. Umit Inatci. // PoR – Inauguration of Umit Inatci's art exhibition Gallery “Isnotgallery”, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, inaugurates the art exhibition of the Turkish Cypriot artist, Mr Umit Inatci.