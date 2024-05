«Me and My Monkey» | Σήμερα τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του Φίκου

Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει έναν ζωολογικό κήπο υβριδικών πλασμάτων που προέρχονται από τη φαντασία, τη φύση και το ζωικό βασίλειο.

Η Edit Gallery υποδέχεται με μεγάλη χαρά τον Φίκο για τη δεύτερη ατομική έκθεσή του στη γκαλερί, με τίτλο «Me and My Monkey». Αυτή η έκθεση εγκαινιάζεται στις 24 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου.

Ο Φίκος, ένας πρωτοπόρος Έλληνας εικαστικός, που διακρίνεται για το μοναδικό στυλ ζωγραφικής του το οποίο καθιέρωσε ως ‘Σύγχρονη Βυζαντινή Ζωγραφική’, παρουσιάζει μια συλλογή έργων που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τη βυζαντινή τέχνη, την αισθητική του γκράφιτι και τον σύγχρονο εξπρεσιονισμό.

Ο καλλιτέχνης εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του Robbie Williams «Me and My Monkey», εξερευνά τη διαρκή πάλη ανάμεσα στους σύγχρονους κοινωνικούς κανόνες και τα αρχέγονα ένστικτα, επιχειρόντας να εντοπίσει το σημείο όπου ο μοντέρνος άνθρωπος συγκρούεται με αυτό που αποκαλεί "πιθηκάκι", το τμήμα του εγκεφάλου που δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στον σύγχρονο, συχνά αφύσικο τρόπο ζωής.

Μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών έργων τέχνης, παρουσιάζει έναν ζωολογικό κήπο υβριδικών πλασμάτων που προέρχονται από τη φαντασία, τη φύση, και το ζωικό βασίλειο. Κάθε πλάσμα συμβολίζει διαφορετικές πτυχές των έμφυτων επιθυμιών και ενστίκτων μας. Έτσι, με αλληγορικό σχεδόν τρόπο, ο καλλιτέχνης μιλά για την εξέλιξη της συνείδησης, από τις προϊστορικές μας καταβολές μέχρι τη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού, και μας καλεί να εμβαθύνουμε στην πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ως γέννημα γνήσιου φιλοσοφικού προβληματισμού, η έκθεση θέτει, εν τέλει, ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς διαχειριζόμαστε το «πιθηκάκι» μας και σε ποιο βαθμό μπορούμε να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας από αυτό; Ο Φίκος υποδηλώνει ότι η ειλικρινής απάντηση μπορεί να βρεθεί στον στίχο του τραγουδιού του Robbie Williams: «Couldn't help but notice this Mexican just staring at me. Or was it my monkey? I couldn't be sure». Αυτή η αβεβαιότητα και η σύγχυση αποτυπώνουν την αδιάκοπη πάλη του ανθρώπου με τα πρωτόγονα ένστικτά του, προσφέροντας μια βαθιά και στοχαστική ματιά στην ανθρώπινη ψυχολογία.

Σχετικά με τον καλλιτέχνη

Ο Φίκος, γεννημένος στην Αθήνα το 1987, ξεκίνησε το καλλιτεχνικό του ταξίδι στην αυγή της νέας χιλιετίας. Παράλληλα με την ενασχόλησή του με τη τέχνη του graffiti και τις σπουδές στη Βυζαντινή ζωγραφική υπό την καθοδήγηση του διάσημου εικονογράφου Γεωργίου Κορδή, ο Φίκος εξέλιξε την τεχνική του μέσω της συνεργασίας τους, δημιουργώντας τοιχογραφίες σε ορθόδοξες εκκλησίες παγκοσμίως. Η μετάβαση από τη street art σε μνημειακές τοιχογραφίες έγινε με απόλυτη φυσικότητα, με πιο αναγνωρίσιμη τη δημιουργία του «Γη και Ουρανός» στο Κίεβο της Ουκρανίας—ένα εντυπωσιακό έργο 46 μέτρων που αποτελεί τη μεγαλύτερη Βυζαντινή τοιχογραφία παγκοσμίως και το ψηλότερο ελληνικό έργο από την αρχαιότητα. Αντλώντας έμπνευση από διάφορες καλλιτεχνικές παραδόσεις όπως η αρχαία αιγυπτιακή τέχνη και ο μοντερνισμός, το έργο του Φίκου είναι μια συναρπαστική σύντηξη ποικίλων επιρροών, που εκφράζονται κυρίως μέσω καμβάδων και τοιχογραφιών μεγάλης κλίμακας σε όλο τον κόσμο. Ο Φίκος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του, συμμετέχοντας σε εκθέσεις και φεστιβάλ διεθνώς. Το μοναδικό του στυλ, το οποίο αποκαλεί «Σύγχρονη Βυζαντινή Ζωγραφική», συνεχίζει να μαγεύει και να εμπνέει το κοινό παγκοσμίως.

Πληροφορίες

«Me and My Monkey» | Ατομική έκθεση του Φίκου

Εγκαίνια παρουσία του καλλιτέχνη: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024, 18.30-21.30

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 15.00-19.00 & Σάββατο 10.00-13.00

Χώρος έκθεσης: The Edit Gallery [Αγίας Ζώνης 1, 23 Νικολάου Πεντάδρομος Centre, 3026, Λεμεσός, Κύπρος].

Διάρκεια Έκθεσης: 24 Μαΐου – 22 Ιουνιου 2024

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα: +357 25 251710 / info@theeditgallery.com / Instagram: @the_editgallery / Facebook: theeditgallery / theeditgallery.com