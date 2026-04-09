Εξομολογήσου τώρα: Ο Κατελάν στήνει πασχαλινή hotline για αμαρτωλούς

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 16:00

Με μια hotline για «αμαρτίες» και 666 εκδοχές του πιο προκλητικού έργου του, ο Ιταλός καλλιτέχνης επανέρχεται με ένα πρότζεκτ που ισορροπεί ανάμεσα στο ιερό, το σατιρικό και το αμφιλεγόμενο.

Για το πιο πρόσφατο έργο του, ο Μαουρίτσιο Κατελάν θέλει να… εξομολογηθείτε. Η άφεση αμαρτιών βρίσκεται σε διακύβευση. Με αφορμή την έναρξη του Πάσχα, αλλά και την 21η επέτειο από τον θάνατο του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, ο Ιταλός καλλιτέχνης παρουσιάζει επίσης μια περιορισμένη έκδοση του πιο προκλητικού και πολυσυζητημένου έργου του… 666 αντίτυπα.

Το πασχαλινό Σαββατοκύριακο πλησιάζει και για πολλούς αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για συμφιλίωση πριν από τον εορτασμό της Ανάστασης του Ιησού. Ή, για άλλους, μια ευκαιρία να καταναλώσουν σοκολατένια αυγά.

Για τον διάσημο Ιταλό καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, η επιλογή είναι η εξομολόγηση – με τη δική του χαρακτηριστική ανατροπή. Ο καλλιτέχνης, γνωστός για τις προκλητικές και στοχαστικές παρεμβάσεις του, δημιούργησε μια ειδική τηλεφωνική γραμμή που καλεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο να «εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους».

Από σήμερα και για τρεις εβδομάδες, όσοι νιώθουν το βάρος των αμαρτιών τους μπορούν να καλέσουν ή να αφήσουν φωνητικό μήνυμα στο WhatsApp και να νιώσουν πνευματικά εξαγνισμένοι μέσω της μετάνοιας. Ο Κατελάν θα επιλέξει στη συνέχεια εκείνους που θεωρεί ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη άφεσης και θα τους καλέσει να εξομολογηθούν, με τον ίδιο στον ρόλο του ιερέα, σε μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση στις 23 Απριλίου.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία, η άφεση δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», δηλώνει ο Κατελάν.

Ωστόσο, δεν σταματά εκεί…

Έχοντας προκαλέσει σάλο το 1999 με το γλυπτό του La Nona Ora («Η Ένατη Ώρα») – μια ρεαλιστική απεικόνιση του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ την ώρα που χτυπιέται από μετεωρίτη – ο Κατελάν επαναφέρει τον «πεσμένο» ποντίφικα. Αυτή τη φορά, με αφορμή την 21η επέτειο του θανάτου του.

Ο καλλιτέχνης επανασχεδίασε το προκλητικό έργο του ως μια σειρά 666 μικροσκοπικών γλυπτών, σε συνεργασία με την Avant Arte. Τα έργα είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση, με τιμή €2.200 το καθένα.

Για όσους δεν θυμούνται από τα θρησκευτικά, το 666 θεωρείται ο «αριθμός του θηρίου», όπως αναφέρεται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης (13:15-18). Και για όσους θέλουν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα, ένα απόσπασμα από τον Πάπυρο 115 – το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο της Αποκάλυψης – δίνει τον αριθμό ως χιϛ (ή χιϲ), που αντιστοιχεί στο 616.

Για κάποιους, το νέο του εγχείρημα αποτελεί μια εμπνευσμένη μορφή διαδραστικής περφόρμανς, που υπενθυμίζει ότι η εξομολόγηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, ενώ παράλληλα φέρνει την τέχνη πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Όπως δήλωσε ο Mazdak Sani, CEO της Avant Arte: «Λίγα έργα έχουν χαραχθεί τόσο έντονα στη συλλογική φαντασία όσο το La Nona Ora. Ήταν τιμή μας να συνεργαστούμε με τον Μαουρίτσιο για να το “αναστήσουμε” αυτό το Πάσχα – η “δεύτερη έλευσή” του ως έκδοση 666 έμοιαζε σχεδόν προδιαγεγραμμένη».

Για άλλους, ωστόσο, πρόκειται για βλασφημία.

Βέβαια, η πρόκληση δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα για τον Κατελάν. Συχνά χαρακτηρίζεται ως ο «πλακατζής» του κόσμου της τέχνης και είναι γνωστός για το ότι προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις: είτε με το La Nona Ora το 1999, είτε το 2019 με το έργο Comedian – μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία (που πουλήθηκε το 2024 στη Sotheby’s Νέας Υόρκης για €5,8 εκατ.), είτε πέρσι, όταν το λειτουργικό, χρυσό (18 καρατίων) γλυπτό-τουαλέτα του πωλήθηκε για 12,1 εκατομμύρια δολάρια.

Τα έργα του έχουν προκαλέσει διάλογο, αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από την αξία της τέχνης και τον παραλογισμό της εποχής μας.

Λοιπόν, νιώθετε το βάρος των μυστικών σας ή την ανάγκη να εξομολογηθείτε;

Αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ, καλέστε στο +1 601 666 7466. Για όλους τους υπόλοιπους, αρκεί ένα φωνητικό μήνυμα στο WhatsApp.

«Αν είστε εδώ για να εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, πατήστε το ένα…»

ΠΗΓΗ: euronews.com