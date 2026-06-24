Χαμένα απομνημονεύματα επιζώντα της Χιροσίμα εντοπίστηκαν έπειτα από δεκαετίες σε αμερικανικό αρχείο

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 16:15

Η μαρτυρία του Kiyoshi Tanimoto, γραμμένη το 1947 και αφιερωμένη στις φρικαλεότητες της ατομικής επίθεσης στη Χιροσίμα, θα εκδοθεί τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα μεταφέρεται και στη μεγάλη οθόνη.

Τα απομνημονεύματα ενός ανθρώπου που επέζησε από τη φρίκη της Χιροσίμα πρόκειται να εκδοθούν για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, μετά την ανακάλυψή τους σε αρχείο των ΗΠΑ.

Το χειρόγραφο των 230 σελίδων γράφτηκε πριν από σχεδόν 80 χρόνια από τον Kiyoshi Tanimoto, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής της πόλης μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας το 1945. Η ζωή του θα μεταφερθεί πλέον στη μεγάλη οθόνη, με τον Takehiro Hira να τον υποδύεται σε κινηματογραφική ταινία. Ο ηθοποιός είναι γνωστός, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του ντετέκτιβ στη ιαπωνοβρετανική δραματική σειρά του Netflix Giri/Haji. Η προπαραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, ενώ τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

Την παραγωγή υπογράφει ο Donald Rosenfeld, πρώην πρόεδρος της Merchant Ivory Productions, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από κλασικές ταινίες εποχής όπως η Howards End, με πρωταγωνίστρια την Emma Thompson. Σε δηλώσεις του στον Guardian, ο Rosenfeld τόνισε ότι, υπό το φως των σύγχρονων πυρηνικών απειλών, μια ταινία για τη Χιροσίμα και η έκδοση της μαρτυρίας ενός επιζώντα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο επίκαιρες.

«Πρόκειται για μια εις βάθος ματιά στο τι προκάλεσε αυτή η τρομακτική βόμβα», δήλωσε. «Είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα, με την κατάσταση στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί κάτι χειρότερο από τη Χιροσίμα, όμως θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερο. Οι σημερινές πυρηνικές βόμβες θεωρείται ότι είναι έως και 10.000 φορές ισχυρότερες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Στις 6 Αυγούστου 1945, οι Η.Π.Α έριξαν ατομική βόμβα στη Hiroshima, σε μια προσπάθεια να επισπεύσουν το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Η πρώτη πυρηνική επίθεση στην ιστορία ισοπέδωσε την πόλη, μετατρέποντάς την σε ερείπια. Υπολογίζεται ότι περίπου 120.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη, ενώ χιλιάδες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και παραμορφώσεις λόγω της έκθεσης στη ραδιενέργεια. Τρεις ημέρες αργότερα, οι Αμερικανοί έριξαν βόμβα πλουτωνίου στο Nagasaki, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 73.000 ανθρώπων. Στις 15 Αυγούστου, η Ιαπωνία παραδόθηκε, σηματοδοτώντας το τέλος του πολέμου.

Ο Τανιμότο, που πέθανε το 1986 σε ηλικία 77 ετών, ήταν μεθοδιστής ιερέας στη Χιροσίμα. Η ζωή του σώθηκε επειδή εκείνη την ημέρα βρισκόταν εκτός πόλης, μεταφέροντας μια ντουλάπα σε γειτονική περιοχή.

Ο Kiyoshi Tanimoto

Όταν επέστρεψε, βρέθηκε αντιμέτωπος με εικόνες αδιανόητης καταστροφής. Αν και αρχικά πίστευε ότι όσα είδε δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν με λόγια, αργότερα αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του, θεωρώντας ότι τα απομνημονεύματά του «θα βοηθούσαν να διασφαλιστεί πως κανείς δεν θα ζήσει ξανά κάτι παρόμοιο», όπως ανέφερε η κόρη του, Koko Tanimoto Kondo.

Στον πρόλογο του βιβλίου, η Κόντο υπογραμμίζει την ανάγκη οι επόμενες γενιές να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη της καταστροφής, καθώς «η μνήμη είναι η ελπίδα μας για επιβίωση ως ανθρώπινα όντα».

Έχοντας παραμείνει αδημοσίευτο και ξεχασμένο επί δεκαετίες σε αμερικανικό αρχείο, το έργο θα εκδοθεί στις 6 Αυγούστου, επέτειο της καταστροφής της Χιροσίμα, από τη Random House στις ΗΠΑ και από την Penguin Books διεθνώς. Τα δικαιώματα του βιβλίου έχουν ήδη πωληθεί στις περισσότερες μεγάλες αγορές του κόσμου, ενώ ο Ρόζενφελντ το χαρακτήρισε «εξαιρετικά καλογραμμένο».

ΠΗΓΗ: The Guardian