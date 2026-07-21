Σε εικονική περιήγηση η έκθεση της Βουλής για το 1974

Δημοσιεύθηκε 21.07.2026 06:56

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου και αποτυπώνει ψηφιακά το σύνολο της έκθεσης, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

Στις 15 Ιουλίου 2026, επέτειο του πραξικοπήματος στην Κύπρο, η Βουλή των Αντιπροσώπων παρουσίασε μια νέα πρωτοβουλία διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η έκθεση «Κύπρος 1974. Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων», που παρουσιάστηκε το 2024 στην τότε Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης ΣΠΕΛ στη Λευκωσία και παράλληλα στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στην Αθήνα, αποκτά πλέον ψηφιακή ζωή μέσα από μια εικονική περιήγηση, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής.

Η εικονική περιήγηση παραδόθηκε επισήμως στην πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρο Μαλά. Το έργο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου και αποτυπώνει ψηφιακά το σύνολο της έκθεσης, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή.

Μέρος της εικονικής περιήγησης παρουσιάστηκε στους παρευρισκόμενους από τον αναπληρωτή καθηγητή του Ινστιτούτου Κύπρου, Γιώργο Αρτόπουλο. Όπως επισήμανε η πρόεδρος της Βουλής, η ψηφιακή αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλώς μία καταγραφή της έκθεσης, αλλά τη φυσική εξέλιξη μιας κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας ιστορικής τεκμηρίωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συνεργασία της Βουλής με το Ινστιτούτο Κύπρου.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Μαλάς χαρακτήρισε τιμητική για το Ινστιτούτο Κύπρου την ανάθεση του έργου από τη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι τόσο οι επιστήμονες όσο και οι πολιτικοί έχουν θεσμική υποχρέωση και ευθύνη να συμβάλλουν στη σωστή ανάγνωση της ιστορίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από το σχήμα «Τρίο Κυκλάμινο», με τους Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Χαράλαμπο Παντελή και Βερόνικα Αλωνεύτου.