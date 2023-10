Ανάγλυφο έργο προς τιμήν των πρώτων κοσμοναυτών στο Πλανητάριο Κύπρου

«Στο μεγαλύτερο πλανητάριο της Ανατολικής Μεσογείου τοποθετήθηκε ένα έργο που συμβολίζει τα όνειρα, την έμπνευση και τα επιστημονικά επιτεύγματα του διαστήματος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πλανητάριο

Ενα ανάγλυφο έργο προς τιμήν των πρώτων κοσμοναυτών τοποθετήθηκε στο Πλανητάριο Κύπρου.

Σε ανακοίνωση από το Πλανητάριο αναφέρεται ότι στο μεγαλύτερο πλανητάριο της Ανατολικής Μεσογείου έγινε η τελετή τοποθέτησης ενός έργου που συμβολίζει τα όνειρα, την έμπνευση και τα επιστημονικά επιτεύγματα του διαστήματος.

«Σε αυτό το θαυμάσιο σημείο της γνώσης και της ανακάλυψης, μέσα στο Κυπριακό Πλανητάριο, οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν για να αποτίνουν φόρο τιμής στους εξερευνητές του διαστήματος», προστίθεται.

Το Διεθνές Φιλανθρωπικό Κοινωφελές Ίδρυμα «Διάλογος Πολιτισμών - Ένας Κόσμος» δώρισε στο Πλανητάριο της Κύπρου το ανάγλυφο έργο το οποίο φιλοτέχνησε ο διάσημος γλύπτης Αλεξέι Λεόνοφ, το οποίο απεικονίζει τρεις μεγάλους πρωτοπόρους του διαστήματος: τον Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, τον Sergey Pavlovich Korolev και τον Yuri Alexeyevich Gagarin, αναφέρεται.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Vyacheslav Adamovich Zarenkov, φιλάνθρωπο, ιδρυτή του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Creating the World», το οποίο χρηματοδότησε και την κατασκευή του The Cyprus Planetarium, T&O.

Στο τέλος της τελετής, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια διάλεξη για τους μεγάλους κοσμοναύτες και παρακολούθησαν στον Θόλο του Πλανηταρίου ταινία για τη σύγχρονη εξερεύνηση του διαστήματος.

Το Πλανητάριο Κύπρου και το Ίδρυμα «Διάλογος Πολιτισμών - Ένας Κόσμος» συνεχίζουν την αποστολή τους να προωθούν την επιστήμη και την τέχνη, υπενθυμίζοντάς μας τα μεγάλα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και εμπνέοντάς μας να πετύχουμε νέους στόχους, καταλήγει η ανακοίνωση.