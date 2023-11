Sessions | Όλες οι δράσεις για τον Νοέμβριο

Μια καινούρια σειρά δράσεων με προβολές, αυτοσχεδιασμούς, παραστάσεις, παρουσίαση βιβλίου, και συναυλίες στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ

Η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ συνεχίζει να υποδέχεται το κοινό στο πρόγραμμα των Sessions τον Νοέμβριο, σε μια καινούρια σειρά δράσεων που περιλαμβάνει προβολές, αυτοσχεδιασμούς, παραστάσεις, παρουσίαση βιβλίου, και συναυλίες των Krista Papista και Σαβίνας Γιαννάτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, 18.00



«Πολύχρωμες Συναντήσεις»

Κόπιασε στις συναντήσεις μας για να μιλήσουμε για τις εμπειρίες, τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τα όνειρα μας. Κοινωνικοποιήσου με άλλα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εχεμύθειας και αλληλοσεβασμού.

Οργάνωση: Accept

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023, 20.30

«​ARE YOU OKAY?»

Αντί για τίτλο, ο Πάνος Μαλακτός θέτει την τόσο απλή αλλά ταυτόχρονα και πολύπλοκη ερώτηση: «ARE YOU OKAY?». Το έργο ανοίγει το δαιδαλώδες κεφάλαιο της ψυχικής υγείας, με queer τόλμη και ευαισθησία. Οι προσωπικές ιστορίες των χορευτών, του χορογράφου αλλά και του κοινού συνυφαίνονται τα με την raveκουλτούρα και τις αισθητικές αναφορές που έχουν διαμορφώσει την καλλιτεχνική ταυτότητα του χορογράφου.

Χορογράφος: Πάνος Μαλακτός

Ερμηνευτ@: Απόλλωνας Αναστασιάδης, Στυλιάνα Απόστολου, Μάγδα Αργυρίδου, Chris Mills, Τζίνι Σακάλογλου, Μελίνα Σοφοκλέους

Δραματουργός: Ody Icon

Μουσικός Παραγωγός: Die Arkitekt

Κοστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Σχεδιαστής φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Παραγωγή: Νέα Κίνηση

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023, 22.00



«Dancefloor: Queer Candy 2»

Ελάτε μαζί μας για άλλη μια αξέχαστη βραδιά μουσικής και χορού στους αισθησιακούς, ηλεκτριστικούς ρυθμούς των:

- Dolores

- Korashia

- Nana

«Το Queer Collective CY είναι μια ΛΟΑΤΚΙΑ+ πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει την ενδυνάμωση στην τοπική κοινότητα, να καταπολεμήσει τις διακρίσεις ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και να συν-δημιουργήσει ασφαλείς χώρους για να εξελιχθούμε, να εκπαιδευτούμε και να γιορτάσουμε τους εαυτούς μας και το ένα το άλλο. Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε πλήρως τη διαθεματικότητα και να προσεγγίσουμε ανθρώπους από άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες στο νησί αλλά και πέρα από αυτό, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε κάθε φωνή που μπορούμε».

*Για την υποστήριξη μελλοντικών δράσεων του Queer Collective, προτείνεται μια προαιρετική δωρεά ύψους 5 ευρώ στην είσοδο.

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, 20.30



«Sssssinema: Faggy Films as Archiving Tools»

Η δεύτερη προβολή του προγράμματος Faggy Films As Archiving Tools φέρνει στο φως ένα δίδυμο ιστοριών που έχουν σχεδόν διαγραφεί από την ιστορία: μια λεσβιακή ερωτική σχέση στην Ουκρανία της σοβιετικής εποχής, η οποία αφηγείται μέσα από αρχειακό υλικό, και μια σύγχρονη επανα-φαντασίωση της τρανς ιστορίας, η οποία χρησιμοποιεί ιατρικά αρχεία και αναπαριστάται από ένα καστ τρανς ηθοποιών.

«The Wonderful Years»

Svitlana Shymko, Galina Yarmanova / 9' / Ουκρανία / 2018

Μια ερευνητική ταινία που εξερευνά τη ζωή των queer γυναικών στην Ουκρανία στα χρόνια πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Βασίζεται σε αρχειακό υλικό βίντεο και αποσπάσματα συνεντεύξεων από έρευνα για την ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία.

«Framing Agnes»

Chase Joynt / 75' / Καναδάς / 2022

Μετά την ανακάλυψη φακέλων υποθέσεων από μια κλινική φύλου της δεκαετίας του 1950, ένα καστ τρανς ηθοποιών αναποδογυρίζει ένα talk show για να φανερώσει την κληρονομιά μιας νεαρής τρανς γυναίκας που αναγκάστηκε να επιλέξει ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την πρόσβαση.

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, 20.30



«The naughty mic: Let's talk sex»

The stage is yours! Το Open Mic συναντά τα Sessions με το "The naughty mic: Let's talksex", όπου θα μιλήσουμε για ο,οτιδήποτε σχετίζεται με τις σεξουαλικές μας εμπειρίες, επιθυμίες, όρια, πάθη και όχι μόνο. Δεν τίθενται περιορισμοί ως προς το τι μπορεί να είναι η παρουσίασή σας ή σε ποια γλώσσα, αλλά η ρητορική μίσους και οι διακρίσεις δεν θα γίνουν ανεκτές.

Μέγιστος χρόνος παρουσίασης: 4 λεπτά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πολλαπλές θέσεις. Οι προεγγραφές είναι ευπρόσδεκτες (σύνδεσμος παρακάτω), αλλά μπορείτε πάντα να κάνετε αίτηση επί τόπου, πριν ή κατά τη διάρκεια του open mic.

Το Queer Collective CY είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει να γιορτάσει, να εξυψώσει, να εμπνεύσει, να συνδέσει και να ενώσει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Κύπρο, πέρα από τα σύνορα.

Εισηγητές & Συντονιστές: Μαριλένα Κυριάκου & Γιάννης Χαριλάου.

Δευτέρα 13-20 Νοεμβρίου 2023



«Vox Non Incerta»

Το «Vox Non Incerta» είναι μια εφταήμερη διαδραστική εγκατάσταση της Στέλλας Ν. Χρίστου γύρω από ένα μεταλλικό κουτί, σύμβολα, ένα έργο βίντεο, και συναυλία που παρουσιάζει την Bildakt Orchestra και προσκεκλημένους τραγουδιστές με την ΣαβίναΓιαννάτου.

«Εψαχνα λέξεις και φράσεις που να περιγράφουν την φωνή, την κατάσταση της φωνής, το όργανο της ομιλίας, του τραγουδιού. Όταν διάβασα πρώτη φορά τη λατινική φράση VOX NON INCERTA, αισθάνθηκα αμέσως πως η φράση είναι η σιδερένια μου κατασκευή. Είναι το καταφύγιο και η προσευχή μου για την επιβίωση του ευαίσθητου ανθρώπου, καθώς και ο αγώνας μου, ένας εσωτερικευμένος πόλεμος. Την γέμισα με σύμβολα. Παρατήρησα κώδικες επικοινωνίας και μου άρεσαν τα σήματα Μορς λόγω της ειδικής και αυστηρής σχέσης τους με τον χρόνο. Μετέφρασα τη φράση σε ΦΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ τονίζοντας πως δεν υπάρχει ουδεμία βεβαιότητα παρά η προσπάθεια για μια στιγμή χωρίς αβεβαιότητα».

Δευτέρα & Τρίτη 13-14 Νοεμβρίου 2023, 20.30

«Vox Non Incerta»

Ηλεκτροακουστικό Παραστατικό Δράμα της Στέλλα Ν. Χρίστου, feat. Σαβίνα Γιαννάτου, Bildakt Orchestra, Paratroopers, Optical Signal

Σύνθεση, Εγκατάσταση, Κατασκευή: Στέλλα Ν. Χρίστου

ΣΤΟΜΑ: Σαβίνα Γιαννάτου

Ορχήστρα BILDAKT: Χάρης Παζαρούλας, Κώστας Τζέκος, ΆντριαΝικοδήμου , Αντώνης Αντωνίου, Γιάννης Αναστασάκης

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ: Κρίστα Μιχαήλ, Κασσιανή Κάππελου (Kasska), Έλενα Ξυδά, Στέλλα Ν. Χρίστου

ΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ: Εύη Ρουμάνη, Δημήτρης Σιαμμάς

Βοηθός Παραγωγής: Παναγιώτης Παυλίδης

Έρευνα, Παραγωγή: Space of Tapes

Παρασκευή-Δευτέρα 17-20 Νοεμβρίου 2023,

«VOX on BIRTHDAY CATCH»

Διαδραστική εγκατάσταση με ηχητικά ντοκουμέντα από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, μαζί με προβολές εικόνων μητρότητας.

Εγκατάσταση Βίντεο: Εύη Ρουμανή

Ηχητική Εγκατάσταση: Στέλλα Ν. Χρίστου

«Unbalanced Font»

Κυπριακά σχολικά βιβλία θα είναι διαθέσιμα προς το κοινό για να διαδράσει, να παρεμβάλει και να επανασυντάξει.

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023, 18.00



​«The noise of/for Disobedience»

Το εργαστήρι θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι ήχοι/ ο θόρυβος/ η μουσική μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για κοινωνική ανυπακοή και διαμαρτυρία. Το εργαστήρι θα γίνει από έμπειρο μουσικό, με την υποστήριξη της κοινότητας αφοα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν τα δικά τους «όργανα» που μπορεί να κυμαίνονται από τύμπανα μέχρι σκεύη κουζίνας, να διαταράξουν την τάξη των πραγμάτων και να κάνουν μια δήλωση.

Η κοινότητα αγώνα «αφοα» είναι ένα σχήμα του ευρύτερου πολιτικού ριζοσπαστικού χώρου στην Κύπρο. Με βάση την Αυτονομία, τον Φεμινισμό, την Οικολογία και τον Αντικαπιταλισμό – έννοιες που καθορίζουν το όνομα και την ταυτότητά του – θέλει να δημιουργήσει δομές πολιτικής οργάνωσης και συμμετοχής θέτοντας τις βάσεις για τον οραματισμό και την οικοδόμηση μιας πιο ανθρώπινης και δίκαιης κοινωνίας.

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, 20.30



«Παράνομες επιθυμίες και στρατηγικές αντίστασης ή πώς επιβιώσαμε τη δεκαετία του 1990» - Η Νταϊάνα Γεωργίου σε συνομιλία με τον Σταύρο Σ. Καραγιάννη

Το βιβλίο της Νταϊάνας Γεωργίου "Other Reflexes" (Άλλα αντανακλαστικά), το οποίο κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2023 από τις εκδόσεις Book Works (Λονδίνο), προσφέρει μια πρωτοφανή απεικόνιση της Κύπρου, η οποία καταγράφει τις δυσκολίες της γυναικείας queer εμπειρίας σε μια βαθιά συντηρητική και πατριαρχική κοινωνία. Με αφορμή τη διανομή του βιβλίου στην Κύπρο, η Νταϊάνα Γεωργίου και ο Σταύρος Σ. Καραγιάννης συμμετέχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση αντλώντας από τις κοινές θεματικές σε όλο το συγγραφικό τους έργο με ιδιαίτερη προσοχή στις πολυπλοκότητες της οικειότητας, του φύλου και της άτακτης φύσης της σεξουαλικότητας.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, ​20.30



«​Krista Papista II Live»

Η άναρχη παράσταση «Fucklore» της Krista Papista έρχεται στη γενέτειρά της, τη Λευκωσία, για την τελευταία παράσταση της περιοδείας της.

Η Krista Papista είναι Κύπρια καλλιτέχνης/μουσικός παραγωγός, με βάση της το Βερολίνο. Το έργο ασχολείται με την αποσυναρμολόγηση και το queering της ποιητικής του φολκλόρ, με σκοπό να δημιουργήσει τη δική της ψυχεδελική, αντιεθνικιστικήεκδοχή του. Το τελευταίο της άλμπουμ Fucklore ασχολείται με θέματα όπως η γυναικοκτονία στη Μεσόγειο και η δημιουργία αναρχίας στη σκηνή και στον ήχο. Το άλμπουμ είναι ένας φόρος τιμής στις ζωές των Livia, Elena, Maricar, Mary Rose, Sierra, Arian και Asmita, οι οποίες δολοφονήθηκαν βάναυσα στην Κύπρο από έναν αξιωματικό του στρατού, μεταξύ 2016 και 2018.

Ιδέα/Μουσική/Εκτέλεση: Krista Papista

Επί σκηνής: Krista Papista, Μπελίντα Παπαβασιλείου & Jan Verwoert

*Cloud Transmissions κάθε Πέμπτη 20.20 στο THEATRO



Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 12:00–00:00 (closed on public holidays)

Επικοινωνία: +357 22 479600, ~info@moca.org.cy, Facebook/Instagram: spelstategallery

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ (Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία)