Η ιστορία του Κρατικού Θεάτρου Όπερας Τιφλίδας - Στην Κύπρο με «La Traviata» τον Σεπτέμβριο

Tiflis theater draft made by Victor Schröter.

Θα συμμετάσχει στο Pafos Aphrodite Festival στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, στην Πάφο.

Η ιστορία του Κρατικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας αρχίζει πριν από πάνω από 170 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν την Παρασκευή στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που έγινε στην Πάφο με αφορμή την επανεκκίνηση του θεσμού του Pafos Aphrodite Festival στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Πάφο.

Ο παραγωγός, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου Τιφλίδας (Γεωργία), είναι ένα από τα αρχαιότερα λυρικά θέατρα της Ευρασίας, και η «La Traviata» του Giuseppe Verdi αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τίτλους του οπερατικού ρεπερτορίου παγκόσμια

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κατασκευή του Θεάτρου Όπερας υπό την επίβλεψη του Ιταλού αρχιτέκτονα Αντόνιο Σκουντιέρι ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 1847 και διήρκησε τέσσερα χρόνια. Στις 12 Απριλίου 1851, το πρώτο Θέατρο Όπερας στην Περικαυκασία άνοιξε με ένα μεγάλο χορό μασκαρεμένων, στον οποίο παρευρέθηκε η υψηλή κοινωνία της Τιφλίδας.

Ακολούθως, στις 25 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ένα δημοφιλές παριζιάνικο περιοδικό, το L’Illustration, δημοσίευσε ένα μεγάλο άρθρο από τον Εντμόν ντε Μπαρ με δύο εικόνες του εσωτερικού του Θεάτρου. Ο συγγραφέας έγραψε: «Αυτό είναι το μοναδικό θέατρο στην πόλη, το εσωτερικό του οποίου είναι εντελώς μιας άλλης και σαγηνευτικής αρχιτεκτονικής στο στυλ, και αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο κομψά, όμορφα και μαγευτικά κτίρια θεάτρου που μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος».

Στις 9 Νοεμβρίου 1851, μια ιταλική ομάδα, υπό τον Μαέστρο Μπαρμπιέρι, άνοιξε την πρώτη σεζόν όπερας στην Τιφλίδα με το έργο Lucia di Lammermoor του Γκαετάνο Ντονιτσέττι. Μέσα σε τρεις μήνες, ο Μπαρμπιέρι παρουσίασε 12 διαφορετικές παραγωγές όπερας, μεταξύ των οποίων: τον Ερνάνη (Ernani) του Τζουζέπε Βέρντι, τη Νόρμα (Norma) του Βιντσέντζο Μπελλίνι, τον Κουρέα της Σεβίλλης (Il Barbiere di Siviglia) του Τζοακίνο Ροσσίνι και άλλα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου εκείνης της εποχής, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Όπερα της Τιφλίδας προσπάθησε να συναγωνιστεί τα πιο σημαντικά θέατρα στην Ευρώπη.

Τα κοστούμια και οι παρτιτούρες αγοράζονταν από το Παρίσι και το Μιλάνο.

Ιταλικά, γερμανικά και γαλλικά αριστουργήματα της όπερας παρουσιάζονταν στο κοινό της Τιφλίδας μόλις λίγα χρόνια, όπως αναφέρεται, μετά τις παγκόσμιες πρεμιέρες τους.

Ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς, ο οποίος επισκέφθηκε την Τιφλίδα το 1858, αφιέρωσε ολόκληρο κεφάλαιο στο Θέατρο της Όπερας της Τιφλίδας στο βιβλίο του. «Μπορώ να πω χωρίς κανένα δισταγμό, ότι σε ολόκληρη μου τη ζωή, δεν έχω δει ένα χώρο παράστασης τόσο όμορφο όσο το Θέατρο της Όπερας της Τιφλίδας», είχε αναφέρει.

Στις 11 Οκτωβρίου 1874, το Θέατρο της Όπερας καταστράφηκε από πυρκαγιά. Η όπερα μεταφέρθηκε στην καλοκαιρινή σκηνή για 22 χρόνια.

Η υλοποίηση του έργου για τη δημιουργία θεάτρου όπερας στην Τιφλίδα σύμφωνα με το σχέδιο του Βίκτορ Σρέτερ, βασίστηκε στους Γερμανούς αρχιτέκτονες Σάλτσμαν και Σίμονσον, που ζούσαν στην πόλη.

Το 1896 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Θεάτρου της Όπερας της Τιφλίδας.

Σήμερα, αυτό το όμορφο κτίριο με αρχιτεκτονικά στοιχεία και στυλ από την πρώτη κατασκευή αποτελεί έναν από τα κύρια αξιοθέατα και πολιτιστικά μνημεία της πρωτεύουσας.

Κατά τις δεκαετίες ‘80 και ‘90 του 19ου αιώνα, το Αυτοκρατορικό Μπαλέτο της Αγίας Πετρούπολης εμφανίστηκε στην Τιφλίδα. Ήταν στην Τιφλίδα που ο Μιχαήλ Φοκίν σκηνοθέτησε τα πρώιμα καινοτόμα μπαλέτα του, τα οποία του έφεραν αναγνώριση στο Παρίσι, επί εποχής ρωσικών μπαλέτων του Ντιάγκιλεφ.

Ακολούθως η Ιταλίδα μπαλαρίνα Μαρία Περίνι έκανε το διεθνές ντεμπούτο της στο Θέατρο της Όπερας της Τιφλίδας και αργότερα εκπαίδευσε μελλοντικούς αστέρες του γεωργιανού μπαλέτου στα μαθήματα μπαλέτου της.

Ο Αντιβασιλιάς του Καυκάσου, Μιχαήλ Βορόντσοφ, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για την κατασκευή του θεάτρου τη δεκαετία του 1840, επιδίωκε επίσης, μεταξύ άλλων, τη ρωσοποίηση του τοπικού πληθυσμού με τη δημιουργία ενός θεάτρου.

Κατά τη δεκαετία του 1880, οι Γεωργιανοί, που είχαν υιοθετήσει την ευρωπαϊκή μουσική πολιτιστική κουλτούρα μέσω του μουσικού θεάτρου, άρχισαν να συζητούν για τη δημιουργία ενός γεωργιανού εθνικού θεάτρου όπερας.

Τα πρώτα κλασικά παραδείγματα αυτών των έργων, δηλαδή η Legend of Shota Rustavelli του Δημητρίου Αρακισβίλι, το Abesalom and Eteri του Ζακαρία Παλιασβίλι και το Keto and Kote του Βίκτορ Ντολίντζε, εμφανίστηκαν στο Θέατρο της Όπερας της Τιφλίδας το 1919.

Αυτά τα έργα, όπως αναφέρθηκε, έγιναν το θεμέλιο της γεωργιανής μουσικής τέχνης στον 20ο αιώνα. Η χρονιά ανοίγει παραδοσιακά με την όπερα του Ζακαρία Παλιασβίλι, Abesalom and Eteri. Το Θέατρο Όπερας της Τιφλίδας έχει ονομαστεί όπως ο συνθέτης από το 1937.

Το 1936 παρουσιάστηκε το πρώτο κλασικό μπαλέτο, το Mzechabuki (ή Καρδιά των Βουνών) του Αντρέα Μπαλαντσιβάντζε από τον Βαχτάνγκ Τσαμπουκιάνι, τον μεγαλύτερο Γεωργιανό χορευτή και μαέστρο μπαλέτου όλων των εποχών, έναν από τους μετρ του κλασικού ανδρικού χορού, γνωστό ως «μάγος του χορού» και ιδρυτή της Σχολής Μπαλέτου της Γεωργίας.

Μετά την πυρκαγιά του 1973, το εσωτερικό του κτιρίου καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς - η πολύ γνωστή, εκπληκτική κουρτίνα του Σέργιο Κομπουλατζέ, κοστούμια, σκηνικά και προπτυχιακά, εκθέματα, αρχειακό υλικό καταστράφηκαν και έγιναν στάχτες.

Το 1978, το Θέατρο Όπερας της Τιφλίδας αποκαταστάθηκε όπως ήταν στην αρχική του μορφή (από τους αρχιτέκτονες: Λέρι Μεντζμαριασβίλι, Μουρτάζ Τσατσανίντζε).

Οι κατασκευαστές κατάφεραν να διατηρήσουν το ανατολίτικο, στυλ του κτιρίου. Δημιουργήθηκαν έξι αίθουσες πρόβας (τρεις για μπαλέτο, δύο για όπερα και μία για ορχήστρα).

Στο φουαγιέ του θεάτρου τρεις αξιόλογες αίθουσες, η ονομαζόμενη Κόκκινη Αίθουσα, οι Αίθουσες Καθρέφτη/Μπλε, φιλοξένησαν συναυλίες φωνητικής και δωματίου μουσικής, εκθέσεις και συναντήσεις διαφόρων ειδών.

Ύστερα από έξι χρόνια εκτεταμένων ανακαινίσεων, με χρηματοδότηση από το διεθνές φιλανθρωπικό ίδρυμα Καρτού, το Θέατρο Όπερας επανήλθε στις 30 Ιανουαρίου 2016 με μία νέα παραγωγή μιας κλασικής γεωργιανής όπερας - το Abesalom and Eteri του Ζακαρία Παλιασβίλι.

Η σημασία του Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, όπως ονομάστηκε από τον Ζακαρία Παλιασβίλι, είναι ιδιαίτερη για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι, σημειώνεται, ότι η ιστορική σκηνή του θυμίζει την αρχή του θριαμβευτικού δρόμου των γεωργιανών αστέρων της παγκόσμιας όπερας. Η λίστα τους είναι εκτενής και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας συχνά έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις εμφανίσεις τους δίπλα σε αστέρες της παγκόσμιας όπερας.

Σημειώνεται πως στην παραγωγή αυτή της όπερας “La Traviata” που θα παρουσιαστεί στην Πάφο συμμετέχουν μια πλειάδα λυρικών τραγουδιστών παγκοσμίου φήμης, η Χορωδία της Κρατικής Όπερας της Τιφλίδας, ομάδα από το Κρατικό Μπαλέτο της Τιφλίδας και η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Levan Jagaev.

Η όπερα βασίζεται στο μυθιστόρημα «Η κυρία με τις καμέλιες» (La Dame aux Camélias) του Αλέξανδρου Δουμά (υιού), και αφηγείται την ιστορία της Βιολέτας Βαλερί, μιας διάσημης εταίρας στο Παρίσι, η οποία ερωτεύεται τον νεαρό Αλφρέντο Ζερμόν, αλλά οι κοινωνικές προκαταλήψεις και οι δυσκολίες την οδηγούν σε τραγικό τέλος.

Οι παραστάσεις θα γίνουν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία του Κάστρου της Πάφου, στις 19:30.