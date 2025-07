Στο ντοκιμαντέρ «Better Go Mad in the Wild» το κορυφαίο βραβείο στο Κάρλοβι Βάρι

Δημοσιεύθηκε 15.07.2025 10:26

Ένα υβρίδιο, ένα δράμα, ένα παραμύθι και ένα ντοκιμαντέρ - ακόμη και ο Σλοβάκος σκηνοθέτης Μίρο Ρέμο δεν ξέρει πώς να ορίσει την ταινία «Better Go Mad in the Wild» που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι.