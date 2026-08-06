Βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Ήχου για το «Maricel» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Forteca

Ακόμη μία διεθνή διάκριση απέσπασε η ταινία «Maricel» του Κύπριου σκηνοθέτη Ηλία Δημητρίου, η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Ήχου στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Forteca, που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνιο.

Τη διάκριση ανακοίνωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το φεστιβάλ, την καλλιτεχνική διευθύντρια Jelena Mila και τα μέλη της κριτικής επιτροπής Milutin Datić Daka, Regula Steiner Tomić και Sead Šabović. Παράλληλα, συνεχάρη την ομάδα ήχου της ταινίας, με τους Αλίκη Παναγή, Κώστα Βαριμποπιώτη και Ανδρέα Δημητρίου, για τη συμβολή τους στη βραβευμένη δουλειά.

Στο σκεπτικό της βράβευσης, η κριτική επιτροπή επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός ήχου του Maricel αξιοποιεί τον ήχο ως ισότιμο αφηγηματικό μέσο, αποτυπώνοντας τον εσωτερικό κόσμο της πρωταγωνίστριας, τη μοναξιά, το άγχος και τη σταδιακή ψυχολογική της μεταμόρφωση.

Όπως αναφέρεται, μέσα από προσεκτικά διαμορφωμένους ατμοσφαιρικούς ήχους, τη λιτή χρήση της μουσικής και την εκφραστική αξιοποίηση της σιωπής, η ταινία δημιουργεί ένα ηχητικό περιβάλλον που επεκτείνει την εμπειρία του θεατή και ενισχύει τη δραματουργία. Η επιτροπή χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό ήχου παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο ήχος μπορεί να εμβαθύνει την ανάπτυξη των χαρακτήρων και να αποτελέσει βασικό φορέα κινηματογραφικής έκφρασης.

Το νέο βραβείο προστίθεται στη διεθνή πορεία του Maricel, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της ταινίας στο φεστιβαλικό κύκλωμα.