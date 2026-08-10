Hind και The Graffiti οι μεγάλοι νικητές του Animafest Cyprus 2026 - Το σκεπτικό της επιτροπής

Το Hind του Stanley Miller και το The Graffiti του Ryo Orikasa αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές της 25ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation Κύπρου - Όψεις του Κόσμου (Countryside Animafest Cyprus), το οποίο ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου στο Κοιλάνι. Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε τέσσερις ημέρες προβολών, εργαστηρίων, συναυλιών και καλλιτεχνικών δράσεων, με τη συμμετοχή δεκάδων ταινιών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η τελετή λήξης της 25ης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου στο Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού, ολοκληρώνοντας τέσσερις ημέρες γεμάτες προβολές, συναυλίες, εργαστήρια και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.

Η φετινή διοργάνωση περιλάμβανε 30 διεθνείς και επτά κυπριακές ταινίες στο διαγωνιστικό μέρος, καθώς και 15 διεθνείς ταινίες στο πρόγραμμα για Νεανικό Κοινό. Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Καίτη Παπαδήμα από την Κύπρο, Roberto Panganelli από την Ιταλία και Jakob Schuh από τη Γερμανία.

Μεγάλο Βραβείο στο Hind

Το Μεγάλο Βραβείο «Δημήτρης Εϊπίδης» για αφηγηματική ταινία απονεμήθηκε στο Hind του Stanley Miller, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας.

Στο σκεπτικό της, η κριτική επιτροπή αναφέρει: «Απονέμουμε το Μεγάλο Βραβείο "Δημήτρης Εϊπίδης" για Αφηγηματική Ταινία σε μια ταινία που, με μεγάλη ακρίβεια και εγκράτεια στη φόρμα της, συνδέει ένα υπολογισμένο έγκλημα πολέμου με τα ευρύτερα συστήματα που το καθιστούν δυνατό. Μέσα από απατηλά απλά αλλά ισχυρά σχέδια και μια μελετημένη αφήγηση (voice-over), η ταινία Hind του Stanley Miller αναδιηγείται την ιστορία της Hind Rajab χωρίς ποτέ να μετατρέπει τον πόνο σε θέαμα. Η εγκράτειά της κάνει την ιστορία ακόμα πιο συντριπτική και, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με τη συνενοχή μας, η ταινία Hind μας υπενθυμίζει τη δική μας ευθύνη και δυνατότητα δράσης».

© Animafest Cyprus, 2026.

Το The Graffiti κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο μη αφηγηματικής ταινίας

Το Μεγάλο Βραβείο «Δημήτρης Εϊπίδης» για μη αφηγηματική ταινία απονεμήθηκε στο The Graffiti του Ryo Orikasa από την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Για την ικανότητά της να συνδυάζει ένα ποιητικό κείμενο με τις στιλιζαρισμένες, σχεδόν αφηρημένες εικόνες της γραφής και των αστικών όγκων σε μια ισχυρή μεταφορά, απονέμουμε το Μεγάλο Βραβείο "Δημήτρης Εϊπίδης" για μη αφηγηματική ταινία στο The Graffiti του Ryo Orikasa. Για τη δημιουργία μιας οραματικής ταινίας γύρω από τη σημασία της γραφής και τον κίνδυνο απώλειας της ικανότητας επικοινωνίας σε έναν κόσμο από τσιμέντο και ψηφιακά τείχη. Τέλος, για την ικανότητά της να χρησιμοποιεί αριστοτεχνικά το 2D και το τρισδιάστατο animation, σε συνδυασμό με την ερμηνεία φωνής και τις στιγμές σκότους και σιωπής».

Ειδική μνεία στο God is Shy

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει ειδική μνεία στη διεθνή ταινία Dieu est Timide (God is Shy) του Jocelyn Charles από τη Γαλλία. «Ήταν σημαντικό για την κριτική επιτροπή να απονείμει μια Ειδική Μνεία σε μια ταινία που εντυπωσίασε και συγκίνησε βαθιά και τους τρεις μας: το God is Shy του Jocelyn Charles. Υπάρχουν πολλά να αναλύσει κανείς σχετικά με τον απόλυτο έλεγχο που έχει αυτός ο νεαρός σκηνοθέτης σε όλες τις πτυχές της τέχνης του και θα ενθαρρύναμε τους νέους δημιουργούς να κάνουν ακριβώς αυτό. Η ακρίβεια των αποφάσεων που λήφθηκαν για τη δημιουργία αυτού του σύμπαντος δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα σεμινάριο σκηνοθεσίας. Όμως είναι ο στόχος της ταινίας που μας συγκίνησε. Το God is Shy καταπιάνεται με την αρχέγονη ανησυχία μας, προσφέροντας μια απάντηση που ταιριάζει στην εποχή μας. Η ταινία επιμένει σε μια τρυφερή προσέγγιση σε ερωτήματα που συνήθως είναι φορτισμένα με δογματισμό. Ο Νίτσε είπε ότι "Ο Θεός είναι νεκρός". Το God is Shy προσφέρει μια πιο τρυφερή, αλλά όχι λιγότερο ανησυχητική οπτική».

Στη Ναυσικά Χατζηχριστού το πρώτο βραβείο του εθνικού διαγωνιστικού

Το πρώτο βραβείο στο εθνικό διαγωνιστικό τμήμα απονεμήθηκε στην ταινία Missing Frequencies της Ναυσικάς Χατζηχριστού.

Στο σκεπτικό της, η κριτική επιτροπή σημειώνει: «Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα πηγαίνει στο Missing Frequencies της Ναυσικάς Χατζηχριστού. Με θάρρος, η σκηνοθέτις μεταφέρει την προσωπική της εμπειρία με την ακουστική αναπηρία σε μια ιδιαίτερη οπτική και ακουστική γλώσσα. Μέσα από έναν επιτυχημένο συνδυασμό ζωντανής δράσης (live-action) και διαφορετικών μορφών animation, μας προσελκύει στον δικό της αισθητηριακό κόσμο με μεγάλη ευαισθησία».

© Animafest Cyprus, 2026.

Τα βραβεία κοινού

Το Βραβείο Κοινού για το διεθνές διαγωνιστικό απονεμήθηκε στην ταινία Virgin Fandango της Marcy Page, παραγωγής Καναδά και Πορτογαλίας.

Στο εθνικό διαγωνιστικό, το Βραβείο Κοινού απέσπασε η ταινία Feed the Cat του Μιχάλη (Mike) Χαραλάμπους από την Κύπρο, ενώ στο διαγωνιστικό Νεανικού Κοινού το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία Into the Forestτου Antonin Niclass από την Ελβετία.

Οι επιλογές των παιδικών κριτικών επιτροπών

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν δύο παιδικές κριτικές επιτροπές για τα Βραβεία Νεανικού Κοινού.

Την κριτική επιτροπή για τις ηλικίες 6 έως 12 ετών αποτέλεσαν οι Μάγια Ριρή, Δήμητρα Βρυωνή, Παναγιώτα Βρυωνή και Αγγελίνα Χατζηχαραλάμπους. Η κριτική επιτροπή για τις ηλικίες 13 έως 17 ετών αποτελείτο από τους Θανάση Μενελάου, Ορέστη Μενελάου, Γεωργία Ντανιέλοβα, Ιωάννη Βρυωνή, Κατερίνα Βουτουρή και Καλλιρόη Αντωνίου.

Η Παιδική Κριτική Επιτροπή για τις ηλικίες 6 έως 12 ετών απένειμε το Βραβείο Νεανικού Κοινού στην ταινία A Very Special Meal της Elena Walf από τη Γερμανία.

© Animafest Cyprus, 2026.

Στο σκεπτικό της αναφέρει: «Επιλέξαμε αυτή την ταινία επειδή ήταν πολύ αστεία. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, μας έδειξε με όμορφο τρόπο την πραγματική δύναμη της φιλίας και της αγάπης. Η ίδια επιτροπή απένειμε ειδική μνεία στην ταινία Dancing Friend, επίσης της Elena Walf: «Λατρέψαμε το στυλ animation αυτής της ταινίας, την αφήγηση και τη μουσική!».

Η Παιδική Κριτική Επιτροπή για τις ηλικίες 13 έως 17 ετών απένειμε το Βραβείο Νεανικού Κοινού στην ταινία Strange Teen Spirit του Frank Ternier από τη Γαλλία. «Επιλέξαμε αυτή την ταινία επειδή τη βρήκαμε ιδιαίτερα ουσιαστική και τροφή για σκέψη. Το στυλ του animation μας έκανε εντύπωση αμέσως, καθώς μετέδιδε το σκοτάδι του σημερινού κόσμου».

Τέλος, η επιτροπή απένειμε ειδική μνεία στην ταινία Good Luck to You All του Cordell Barker από τον Καναδά. Στο σκεπτικό της αναφέρει: «Η ταινία είναι έξυπνη και καθηλωτική επειδή προσφέρει διαφορετικές οπτικές γωνίες για το πώς η σύγχρονη κοινωνία προσπαθεί να βγάλει νόημα από την τεχνητή νοημοσύνη».

Το φεστιβάλ στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.