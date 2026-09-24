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Άνοιξαν οι υποβολές ταινιών για το 25ο Cyprus Film Days - Όλες οι πληροφορίες
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Δημοσιεύθηκε 24.09.2026 13:25
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Το Διεθνές Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες- Κύπρος» επιστρέφει τον Απρίλιο του 2027 σε Λευκωσία και Λεμεσό, με τις αιτήσεις συμμετοχής να γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Άνοιξαν οι υποβολές ταινιών για την 25η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος (Cyprus Film Days International Festival), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 24 Απριλίου 2027, σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Το Φεστιβάλ απευθύνει πρόσκληση σε δημιουργούς ταινιών μεγάλου μήκους, αναζητώντας νέες ιστορίες, φωνές και κινηματογραφικές προσεγγίσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ταινίες τους σε ένα από τα δύο διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ, το «Glocal Images – International Competition Section», που αφορά το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, και το «Cypriot Films Competition Section», για κυπριακές παραγωγές.

Όπως αναφέρει το Φεστιβάλ στην πρόσκλησή του, στόχος είναι η παρουσίαση «τολμηρών και εμπνευσμένων» ταινιών μεγάλου μήκους, οι οποίες φέρνουν στη μεγάλη οθόνη ξεχωριστές ιστορίες και φωνές.

Η προθεσμία υποβολής έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας FilmFreeway.

Η 25η διοργάνωση του Cyprus Film Days International Festival θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 24 Απριλίου 2027 σε Λεμεσό και Λευκωσία.

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