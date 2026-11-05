Το κυπριακό ντοκιμαντέρ «Requiem in Salt» προβάλεται στην Ιαπωνία μέσα από έκθεση του Motoi Yamamoto

Στην Ιαπωνία επιστρέφει το κυπριακό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Requiem in Salt», σε σκηνοθεσία της Σύλβιας Νικολαΐδου και του Νικόλα Ιορδάνου, με αφορμή τη νέα έκθεση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιάπωνα καλλιτέχνη Motoi Yamamoto, το έργο του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας.

Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται στην ιστορική Villa Wasaku, στην πόλη Ονομίτσι της Χιροσίμα, στο πλαίσιο του Wasaku Week 2026, που πραγματοποιείται παράλληλα με τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Yamamoto, «To the White Sea – Returning Memories», στο Onomichi City Museum of Art. Οι προβολές θα συνεχιστούν έως τις 15 Νοεμβρίου.

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Ιαπωνία, το «Requiem in Salt» ακολουθεί τον Motoi Yamamoto, έναν καλλιτέχνη του οποίου η εικαστική πρακτική επικεντρώνεται στην απώλεια, τη μνήμη και το πένθος.

Κεντρικό υλικό των εγκαταστάσεών του είναι το αλάτι, το οποίο στην ιαπωνική παράδοση συνδέεται με την κάθαρση και τον αποχαιρετισμό των νεκρών. Μέσα από τις εφήμερες δημιουργίες του, ο Yamamoto χρησιμοποιεί το αλάτι ως μεταφορά για την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, την παροδικότητα της ζωής και τη διατήρηση της μνήμης των αγαπημένων προσώπων που έχασε.

Οι εγκαταστάσεις του απαιτούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες εργασίας για να ολοκληρωθούν. Στο τέλος κάθε έκθεσης, το αλάτι συλλέγεται με τη συμμετοχή των επισκεπτών και της τοπικής κοινότητας και επιστρέφεται στη θάλασσα, σε μια συμβολική πράξη που παραπέμπει στον αέναο κύκλο της ζωής.

Ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε οκτώ πόλεις της Ιαπωνίας

Τα γυρίσματα του «Requiem in Salt» πραγματοποιήθηκαν σε οκτώ πόλεις της Ιαπωνίας, με επίκεντρο την Τακεχάρα της Χιροσίμα, όπου ο Yamamoto δημιούργησε μια εγκατάσταση από αλάτι στην πρώην κατοικία Morikawa, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό αρχοντικό ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, στο πλαίσιο της ατομικής του έκθεσης «Shrouded in Time».

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Japan Foundation, του Ινστιτούτου Σύγχρονης Τέχνης του Κιότο (ICA Kyoto) και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου.

Η ταινία έχει διαγράψει σημαντική φεστιβαλική πορεία, με συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Tampere Film Festival στη Φινλανδία. Το 2025 απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ενώ το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου.

«Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος»

Για τους δύο Κύπριους δημιουργούς, η παρουσία του ντοκιμαντέρ στην έκθεση του Yamamoto αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς η ταινία επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του πρωταγωνιστή της.

«Πρόκειται, αναμφίβολα, για την πιο ξεχωριστή προβολή του ντοκιμαντέρ μας, καθώς θα πραγματοποιηθεί στο Onomichi, τον τόπο καταγωγής του Yamamoto και την πόλη που συγκαταλέγεται στα αγαπημένα μας μέρη από την επίσκεψή μας στην Ιαπωνία», αναφέρουν η Σύλβια Νικολαΐδου και ο Νικόλας Ιορδάνου.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στον Motoi που μας εμπιστεύτηκε για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, ανοίγοντας γενναιόδωρα το σπίτι και την καρδιά του. Η συνύπαρξη των έργων μας αποδεικνύει τη δύναμη της κινηματογραφικής γλώσσας να ενώνει πολιτισμούς μέσα από βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα».

Όπως προσθέτουν, «νιώθουμε εξαιρετικά συγκινημένοι που αποτελούμε μέρος της έκθεσης του πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ μας. Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος: μια ταινία αφιερωμένη στο έργο της ζωής του επιστρέφει στον τόπο από όπου ξεκίνησε η διαδρομή του».

Η επιστροφή του αλατιού στη θάλασσα

Το Wasaku Week 2026 φιλοξενείται στην ιστορική Villa Wasaku, η οποία χτίστηκε το 1933 και υπήρξε κατοικία του ζωγράφου Wasaku Kobayashi. Εκεί, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει νέα έργα του Motoi Yamamoto, παράλληλα με τις προβολές του κυπριακού ντοκιμαντέρ.

Η έκθεση «To the White Sea – Returning Memories» θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου με την παραδοσιακή τελετή «Return to the Sea», κατά την οποία ο καλλιτέχνης και οι επισκέπτες θα συλλέξουν το αλάτι της εγκατάστασης και θα το επιστρέψουν στη θάλασσα του Ονομίτσι.

Οι δημιουργοί

Η Σύλβια Νικολαΐδου και ο Νικόλας Ιορδάνου είναι Κύπριοι κινηματογραφιστές με έδρα την Πάφο. Εδώ και χρόνια συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία και την παραγωγή ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ, με θεματολογία που εκτείνεται από κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα έως την τέχνη και τον πολιτισμό.

Το έργο τους έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, μουσεία και γκαλερί, αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις. Παράλληλα, συνεργάζονται με πολιτιστικούς φορείς και καλλιτέχνες στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Είναι επίσης οι ιδρυτές και καλλιτεχνικοί διευθυντές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου (PIFF).

Πληροφορίες

Προβολές: Villa Wasaku, Ονομίτσι, Χιροσίμα, Ιαπωνία

Ημερομηνίες Wasaku Week 2026: 31 Οκτωβρίου και 1, 3, 4, 7, 8, 14 και 15 Νοεμβρίου

Κεντρική έκθεση: «To the White Sea – Returning Memories», Onomichi City Museum of Art, έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες: Επίσημη Ιστοσελίδα Motoi Yamamoto | Requiem in Salt στο IMDB