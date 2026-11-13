«NAZA»: Ένα από τα πιο δημοφιλή ντοκιμαντέρ του 2026 η ταινία για τη Γάζα

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο θεατές σε 47 χώρες έχουν παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ «NAZA», των Ισραηλινών κινηματογραφιστών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες από την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν οι παραγωγοί The Guardian και JW Films, η ταινία είχε προσελκύσει συνολικά 1.547.033 θεατές έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις της ανέρχονταν σε 13,5 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει ανάμεσα στα εμπορικά επιτυχημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς.

Το διάρκειας 80 λεπτών «NAZA» εξετάζει τις μεθόδους με τις οποίες ο ισραηλινός στρατός επιλέγει στόχους και πραγματοποιεί επιθέσεις στη Γάζα, εστιάζοντας στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποκαλύψει τους μηχανισμούς πίσω από τη συστηματική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα.

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 αξιωματικούς των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, στρατιώτες και πληροφοριοδότες, οι οποίοι περιγράφουν διαδικασίες επιλογής στόχων και στρατιωτικών επιχειρήσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου είναι γνωστή η παρουσία αμάχων.

Για την προστασία της ταυτότητάς τους, τα πρόσωπα και οι φωνές των συμμετεχόντων έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν μυστικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ταράτσες κτηρίων στο Τελ Αβίβ, ενώ η έρευνα βασίζεται σε δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2023 και 2025 από τα μέσα +972 Magazine, Local Call και The Guardian.

Βράβευση στη Βενετία και αντιδράσεις στο Ισραήλ

Το «NAZA» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.

Η προβολή του συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, από παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 25 λεπτών.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ισραηλινός υπουργός είχε απειλήσει με αφαίρεση της υπηκοότητας των δημιουργών του, μετά τη βράβευσή τους στη Βενετία.

Σημαντική προσέλευση σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της ταινίας έχει καταγραφεί στην Ιταλία, όπου κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου από την εταιρεία I Wonder.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το «NAZA» έγινε το τρίτο δημοφιλέστερο ντοκιμαντέρ όλων των εποχών στις ιταλικές κινηματογραφικές αίθουσες, πίσω από τα «Fahrenheit 9/11» και «Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα». Στη Γαλλία, η ταινία προσέλκυσε περισσότερους από 82.000 θεατές μέσα σε δύο ημέρες, με σχεδόν 500 προβολές σε περισσότερες από 260 αίθουσες. Μάλιστα, βρέθηκε στην κορυφή του γαλλικού box office και τις δύο ημέρες της περιορισμένης διανομής της. Στη Γερμανία, η εταιρεία διανομής ImmerGuteFilme κατέγραψε 83.355 εισιτήρια, με τη μεγαλύτερη ημερήσια προσέλευση να σημειώνεται την 1η Νοεμβρίου.

Η διεθνής πορεία του «NAZA» αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για ντοκιμαντέρ που εξετάζουν τον πόλεμο στη Γάζα, τις στρατιωτικές πρακτικές και τη χρήση νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες συγκρούσεις.

Προβολή στην Κύπρο

Το ντοκιμαντέρ προβάλεται από σήμερα στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ