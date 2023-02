H “Fetisoff Illusion – Europe” με έδρα την Κύπρο συμμετέχει σε πολλά υποσχόμενο διεθνές κινηματογραφικό project

Στην ταινία “Long Day's Journey Into Night”, με πρωταγωνιστές τους Jessica Lange και Ed Harris.

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα και νομπελίστα, Ευγένιου Ο' Νηλ, για το οποίο μάλιστα του απονεμήθηκε μεταθανάτια το βραβείο Πούλιτζερ (1957).

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε την Τετάρτη στα ΜΜΕ , ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο πρότζεκτ, που ήδη κάποιοι αναφέρουν ότι ίσως να είναι υποψήφιο στα επόμενα βραβεία Όσκαρ, συναντάμε την εταιρεία “Fetisoff Illusion – Europe” με έδρα την Κύπρο και τον ιδιοκτήτη και παραγωγό της, Gleb Fetisov. «Εάν οι προσδοκίες επαληθευτούν, τότε θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για την κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας μας», σημειώνεται.

Προστίθεται πως ο Gleb Fetisov είναι επίσης ο παραγωγός πίσω από την κοινωνική δραματική ταινία “Loveless”, η οποία ήταν στις βραχείες λίστες για Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας το 2018 και κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες.

Στην ταινία, πρωταγωνιστούν δύο θρύλοι του αμερικανικού σινεμά, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Jessica Lange (“American Horror Story”, “Tootsie”, “King Kong”) και ο Ed Harris (“The Truman Show”, “The Abyss”, “Westworld”) μαζί με τον Ben Foster (“Hell or High Water”, “X-Men: The Last Stand”) και Colin Morgan (“Humans”, “Merlin”).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας, Jonathan Kent, ενώ το σενάριο προσαρμόστηκε για τον κινηματογράφο από τον David Lindsay-Abaire (“Oz: The Great and Powerful”, “Poltergeist”). Στην παραγωγή του φιλμ, συναντάμε επίσης τους Gabriella Tana, Bill Kenwright και Redmond Morriss.

Πρόσφατα οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο για τα γυρίσματα της ταινίας “Long Day's Journey Into Night”, περιγράφοντας τον Gleb Fetisov ως έναν από τους «ιππότες με λαμπερή πανοπλία», που βοήθησαν να κρατηθεί αυτό το έργο ζωντανό.

Ο Gleb Fetisov ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πως η μεταφορά του έργου στη μεγάλη οθόνη, μένει πιστή στο κείμενο του Ευγένιου Ο' Νηλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jessica Lange έχει ήδη αποσπάσει ένα θεατρικό βραβείο Tony για την ερμηνεία της ως Mary Tyrone στην παραγωγή του “Long Day's Journey Into Night” που ανέβηκε στο Broadway και πάλι σε σκηνοθεσία Jonathan Kent.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία και ολοκληρώθηκαν το περασμένο φθινόπωρο.

Το “Long Day's Journey Into Night” βρίσκεται τώρα στο post-production και θα διανεμηθεί από την MGM, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Amazon. Η πρεμιέρα, σύμφωνα με τον Gleb Fetisov, αναμένεται το φθινόπωρο του 2023 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και σε μια ευρεία κυκλοφορία αργότερα μέσα στη χρονιά.