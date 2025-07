Φτιάχνει πολιστική πλατφόρμα η Halime Özdemir di Larusso - Το πλάνο της για την Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 15.07.2025 17:08

Μετά από δύο δεκαετίες στην πρωτοπορία του διεθνούς πολιτιστικού τομέα, η επιφανής παραγωγός και πολιτιστική σύμβουλος στρατηγικής Halime Özdemir di Larusso διεκδικεί ενεργά τον δημιουργικό της ρόλο, στρέφοντας ξανά το βλέμμα και τη δράση της στις δημιουργικές ρίζες της, στη γενέτειρά της, την Κύπρο.

Για την 20ή επέτειο από τη δημιουργία της καθιερωμένης πλατφόρμας παραγωγής της Producer 360° η Halime Özdemir di Larusso εγκαινιάζει επίσημα στο νησί το πρότζεκτ Magnus Tempus 360, μια πολιτιστική πλατφόρμα αφιερωμένη στη χάραξη νέων επιμελητικών διαδρομών συνεργασίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Αντλώντας από το Producer 360, και με έδρα το Λονδίνο και τη Λάρνακα, όπου η Özdemir di Larusso διαμένει τώρα, το Magnus Tempus 360 έρχεται με μια τολμηρή δέσμευση για την οικοδόμηση πολιτιστικών υποδομών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε μία πρώτη της δήλωση για την επιστροφή της και το νέο της πρότζεκτ, η Özdemir di Larusso ανέφερε:

«Θεωρώ τον εαυτό μου θεματοφύλακα ιδεών και είμαι υπερήφανη γι' αυτό. Είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με εκπληκτικούς καλλιτέχνες και οραματιστές όλα αυτά τα χρόνια και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Κύπρος διαθέτει μια αξιοσημείωτη πηγή πολιτιστικού βάθους και δημιουργικού δυναμικού που χρήζει πολύ μεγαλύτερης αναγνώρισης. Το Magnus Tempus 360 δημιουργήθηκε για να αξιοποιήσει και να αναδείξει τα παραπάνω, όχι απλώς για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητά μας, αλλά για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε, παράγουμε και συνεργαζόμαστε σε ολόκληρη την περιοχή».

Magnus Tempus 360: Η νέα αρχή στην Κύπρο και οι στόχοι της πλατφόρμας

Σηματοδοτόντας μια στρατηγική επένδυση στο πολιτιστικό οικοσύστημα του νησιού, η επιστροφή της Halime Özdemir di Larusso είναι κάτι περισσότερο από ένα προσωπικό ορόσημο. Δίνει πνοή σε στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την καθιέρωση βιώσιμων πολιτιστικών προγραμμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο από τη Λάρνακα, στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, συμπεριλαμβάνοντας υποβαθμισμένες πολιτιστικές γεωγραφίες.

Η πλατφόρμα επιδιώκει να συγκαλέσει τόσο τοπικές όσο και διεθνείς φωνές σε μια κοινή πράξη δημιουργικής ανταλλαγής.

Η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία υπό το Magnus Tempus 360 είναι το Ecoscapes: Navigating Interdisciplinary Dialogues on Climate and Mediterranean Futures, ένα πολιτιστικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residency) και συμπόσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο, σε συμπαραγωγή με την τοπική ΜΚΟ D6:EU και με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου.

Το Ecoscapes, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, τον Νοέμβριο του 2025, θα φέρει σε επαφή επιμελητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες για να καταπιαστούν με κρίσιμα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη και η πολιτιστική ανθεκτικότητα.

Επιβεβαιωμένοι συντελεστές:

• Rebecca Lewin, επικεφαλής του προγράμματος επιμελητών, Future Observatory στο Design Museum του Λονδίνου

• Harun Morrison, καλλιτέχνης και ακαδημαϊκός

• Alessandro Vincentelli, ανεξάρτητος επιμελητής

• Halime Özdemir di Larusso, επικεφαλής παραγωγός και υπεύθυνη πολιτιστικής στρατηγικής

Οι ανοικτές προσκλήσεις για δύο Κύπριους καλλιτέχνες και δύο Κύπριους επιμελητές θα διασφαλίσουν ότι η τοπική εμπειρογνωσία θα βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου. Οι αιτήσεις ανοίγουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ τα προπαρασκευαστικά εργαστήρια έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025.

Για τη Halime Özdemir di Larusso

Για πρώτη φορά στην αξιόλογη καριέρα της, η Halime Özdemir di Larusso θα βρεθεί στο προσκήνιο, έχοντας ήδη υπάρξει η παραγωγός μερικών από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές στιγμές των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 διεπιστημονικές εκθέσεις και αναθέσεις για ιδρύματα όπως οι Serpentine Galleries, το Βρετανικό Μουσείο, η Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, το Claridge's ArtSpace, η Frieze, η Tate και το V&A.

Σημαντικότερες θεσμικές παραγωγές:

• Steve McQueen: Grenfell (Serpentine, Λονδίνο)

• Yinka Shonibare CBE: Suspended States (Serpentine)

• Judy Chicago: Revelations (Serpentine)

• Refik Anadol: Echoes of the Earth (Serpentine)

• Barbara Chase-Riboud: Infinite Folds (Serpentine)

• Gabriel Massan: Third World: Bottom Dimension (Serpentine)

• Back to Earth: How can art respond to the climate emergency? (Serpentine)

• Radio Ballads (Serpentine)

• David Bailey & Mary McCartney: Double Exposure (Claridge’s ArtSpace x The Wick, Λονδίνο)

• Daria Blum: Drip Drip Point Warp Spin Buckle Rot (Royal Academy of Arts x Claridge's σε συνεργασία με το The Wick, Λονδίνο)

Τα τελευταία χρόνια προχώρησε στην επέκταση του Producer 360 στον κινηματογράφο, αναπτύσσοντας τον κλάδο παραγωγής του, με πρόσφατες συνεργασίες όπως αυτή με τον Bulent Ozlarusso και ομάδες κασκαντέρ σε παραγωγές της Marvel και του Netflix. Ανάμεσά τους οι βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους Brawler και Nyxπου έχουν κερδίσει ευρεία αναγνώριση:

• Βραβείο Luciole d’Or & Grand Winner, Cannes World Film Festival 2025, Κάννες

• Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους και Καλύτερη Χορογραφία Δράσης, Φεστιβάλ Ταινιών Fighting Spirit

• Βραβείο Αριστείας, One-Reeler, Λος Άντζελες

• Συμμετοχή στα φεστιβάλ BFI London Film Festival, BFI Re: Action, και IMAX Forbidden Worlds

«Η καλλιτεχνική παραγωγή υπήρξε πάντα το μέσο μου να ενθαρρύνω τον διάλογο, τον κριτικό στοχασμό και τη μετεξέλιξη, ιδίως πέρα από τα σύνορα», εξηγεί. «Έτσι είναι που γίνομαι δημιουργική. Είναι καιρός η Κύπρος να πάρει τη θέση που της αξίζει σ’ αυτή τη παγκόσμια συζήτηση κι αυτός είναι ο δικός μου τρόπος ανταπόδοσης.»

Η φιλανθρωπία ως καλλιτεχνική υποδομή

Παράλληλα με το έργο της ως επιμελήτρια και παραγωγός, η Halime Özdemir di Larusso κερδίζει επίσης αναγνώριση ως ηγετική φυσιογνωμία στην πολιτιστική φιλανθρωπία νέας γενιάς· πρόκειται για ένα μοντέλο που συνενώνει την καλλιτεχνική αξιοπιστία, τη διεθνή πολιτιστική στρατηγική και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων υποδομών. «Εισέρχομαι σ‘ έναν χώρο που φαίνεται να μην υπάρχει ακόμα στην Κύπρο, όπου συγκλίνουν η στρατηγική, η καλλιτεχνική αριστεία, η συνηγορία και η φιλανθρωπία», σκέφτεται. «Αυτό που προσφέρω είναι πραγματικά μοναδικό, τόσο στο νησί όσο και στη γενιά μου. Φέρνω μαζί μου ένα παγκόσμιο δίκτυο και μια βαθιά προσωπική δέσμευση για προσφορά, δημιουργώντας ευκαιρίες για την επόμενη γενιά Κυπρίων καλλιτεχνών, στοχαστών και κοινού.» Δηλώνει επίσης: «Επιδιώκω ενεργά να στηρίζω τα κυπριακά ταλέντα όπου μπορώ, και έχω αποκτήσει πολλά έργα ή και αναθέσει την παραγωγή τους, είτε από καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από το Art Seen της Μαρίας Στάθη είτε πιο πρόσφατα μέσω του Koraï Projects του Ανδρέα Μαλλούρη στο VIMA Art Fair τον Μάιο, είτε από τον Μελέτιο Μελετίου, γεννημένο στη Λεμεσό, που τώρα ζει στη Ρώμη, στον οποίο πρόσφατα ανάθεσα τη δημιουργία ενός όμορφου έργου για το σπίτι μου στη Λάρνακα.»

Μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ Λάρνακας, Λονδίνου και Ρώμης, αποτελεί εδώ και καιρό αθόρυβη δύναμη πίσω από πρωτοβουλίες που δίνουν ώθηση στις φωνές της νότιας Μεσογείου στην παγκόσμια σκηνή. Η συμμετοχή της στην ομάδα της υποψηφιότητας Λάρνακα 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η εμφάνισή της στο Κυπριακό Φόρουμ Διασποράς και πιο πρόσφατα, η παραλαβή του Βραβείου Πολιτισμού και Τέχνης «Άρτεμις Πουρούλη» σηματοδοτούν την αυξανόμενη επιρροή της στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας και υπεράσπισης.

Η πρακτική της Halime Özdemir di Larusso ενσαρκώνει μια σπάνια σύζευξη φροντίδας, δημιουργικότητας και στρατηγικής συνέπειας. Με τις πρόσφατες αναθέσεις της να συμπεριλαμβάνουν το έργο Surface Reflections για την Μπιενάλε Σχεδιασμού του Λονδίνου 2025, και δεκαετίες εμπειρίας στη διαμόρφωση του πολιτιστικού μέλλοντος στην Ευρώπη και αλλού, φέρνει τώρα αυτό το όραμα στον τόπο της, θεμελιώνοντάς το στις πολυεπίπεδες ιστορίες του νησιού, στις διασπορικές κληρονομιές του και στις μεσογειακές του δυνατότητες.

Magnus Tempus 360: «Δεν διστάζουμε ν’ αναγνωρίζουμε τον καλλιτέχνη ως προβοκάτορα. Ρόλος του είναι ν’ αμφισβητεί το κατεστημένο και να μας προσκαλεί να σκεφτούμε διαφορετικά.»