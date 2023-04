Απεβίωσε ο Χάρι Μπελαφόντε σε ηλικία 96 ετών

Ο Χάρι Μπελαφόντε, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοποριακός ηθοποιός που ξεκίνησε την ψυχαγωγική του καριέρα με το «Day O» στο επιτυχημένο τραγούδι του «Banana Boat» της δεκαετίας του 1950 πριν στραφεί στον πολιτικό ακτιβισμό, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, ανέφεραν την Τρίτη οι New York Times.

Η αιτία του θανάτου του Μπελαφόντε ήταν η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, δήλωσε στους Times ο επί χρόνια εκπρόσωπός του Κεν Σάνσαιν.

Ως ηγετικός μαύρος άνδρας που εξερεύνησε φυλετικά θέματα σε ταινίες της δεκαετίας του 1950, ο Μπελαφόντε θα συνεχίσει αργότερα να συνεργάζεται με τον φίλο του Martin Luther King Jr. κατά τη διάρκεια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Έγινε η κινητήρια δύναμη πίσω από το τραγούδι επιτυχίας «We Are the World» γεμάτο διασημότητες, που καταπολεμούσε την πείνα, τη δεκαετία του 1980.

Ο Μπελαφόντε γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, αλλά πέρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στην πατρίδα της οικογένειάς του, Τζαμάικα. Όμορφος και ευγενικός, έγινε ενωρίς στην καριέρα του, γνωστός ως ο «Βασιλιάς της Καλυψώς». Ήταν ο πρώτος μαύρος που επιτράπηκε να εμφανιστεί σε πολλά νυχτερινά κέντρα και είχε επίσης φυλετικές ανακαλύψεις σε ταινίες σε μια εποχή που ο διαχωρισμός επικρατούσε σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο «Island in the Sun» το 1954, ο χαρακτήρας του διασκέδασε τις έννοιες μιας σχέσης με μια λευκή γυναίκα που υποδύθηκε η Joan Fontaine, η οποία φέρεται να πυροδότησε απειλές για κάψιμο θεάτρων στον αμερικανικό νότο. Στο «Odds Against Tomorrow» του 1959 ο Μπελαφόντε έπαιξε έναν ληστή τράπεζας.

Τη δεκαετία του 1960 έκανε εκστρατεία με τον Κινγκ και στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε για τον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και συντόνισε την πρώτη επίσκεψη του Νέλσον Μαντέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.