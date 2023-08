Koraï Project Space | Παρουσιάζει σπάνιες προβολές του Gay Girls Riding Club

Κατόρθωσαν να σκηνοθετήσουν μια σειρά από πρωτοποριακές drag παρωδίες δημοφιλών ταινιών του Χόλιγουντ, την περίοδο 1962-1972

Το Koraï Project Space παρουσιάζει ένα πρόγραμμα προβολών με σπάνιες ταινίες του Gay Girls Riding Club (GGRC) τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτέμβρη.

Gay Girls Riding Club (GGRC)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μια ομάδα ανδρών από το Λος Άντζελες με το όνομα Gay Girls Riding Club άρχισε να συναντιέται τακτικά τις Κυριακές για brunch, ιππασία, πάρτι, drag balls και εκδρομές. Σύντομα, αποφάσισε με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Ray Harrison να γυρίσει ταινίες σε 16mm.

Σε μια εποχή που η ομοφυλοφιλία ήταν ποινικοποιημένη και οι ταινίες παράνομες, θέτοντας δημιουργούς και θεατές σε κίνδυνο, η κολεκτίβα κατόρθωσε να σκηνοθετήσει μεταξύ των ετών 1962 και 1972 μια σειρά από πρωτοποριακές DIY drag παρωδίες δημοφιλών κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ.

Το έργο τους βρήκε ενθουσιώδη υποδοχή στην καλιφορνέζικη underground gay σκηνή, όπου και προβαλλόταν, μετατρέποντας το γκρουπ σε έναν βασικό πυλώνα της gay κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του ευρύτερου Λος Άντζελες. Σήμερα τα φιλμ του GGRC αποτελούν μια πολύ σημαντική και –έως τώρα– αθέατη καταγραφή της queer κουλτούρας της προ-Stonewall εποχής.

Ακολουθώντας την παράδοση του γκρουπ, το Korai θα αφιερώσει δύο συνεχόμενες Κυριακές σε τέσσερις ταινίες των GGRC, ξεκινώντας με την πρώτη τους μικρού μήκους ταινία, Always on Sunday – ένα ριμέικ του Never on Sunday του Jules Dassin, του οποίου ο τίτλος παραπέμπει στις κυριακάτικες συναντήσεις της ομάδας.

Θα ακολουθήσει η προβολή του What Really Happened to Baby Jane?, μιας παρωδίας του κλασσικού, Whatever Happened to Baby Jane?, ολοκληρώνοντας τις προβολές της πρώτης ημέρας με το The Roman Springs on Mrs. Stone, ένα spoof του The Roman Spring of Mrs. Stone, βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Tennessee Williams.

Τη δεύτερη Κυριακή θα προβληθεί η μοναδική μεγάλου μήκους ταινία του γκρουπ, το All About Alice, ένα camp ριμέικ του All About Eve. (Οι ταινίες έχουν αποκατασταθεί από το The American Genre Film Archive, UCLA Film & TV Archive και The Outfest Legacy Project.)

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

• Κυριακή 03/09, η ώρα 20.00

Always on Sunday, Gay Girls Riding Club, 1962 (10 mins)

What Really Happened to Baby Jane?, Gay Girls Riding Club, 1963 (35 mins)

The Roman Springs on Mrs. Stone, Gay Girls Riding Club, 1963 (22 mins)

Πριν την έναρξη των προβολών, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση ανάμεσα στην επιμελήτρια του προγράμματος, ∆ρ. Όλγα Κουρέλου και τον ακαδημαϊκό, ∆ρ. Ryan Powell από το Indiana University Bloomington, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα των queer studies και κυρίως στη σχέση ανάμεσα στην γκέι κουλτούρα και τα γκέι πολιτικά κινήματα.

• Κυριακή 10/09, η ώρα 20.00

All About Alice, Gay Girls Riding Club, 1972 (75 mins)

Χώρος προβολών: Αδαμαντίου Κοραή 6-8, 1016, Λευκωσία



Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Νεότερου & Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου.

Επιμέλεια: ∆ρ. Όλγα Κουρέλου