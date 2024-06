Βραδιά προβολών με τους Facing West Shadows στη Λεμεσό

Το MeMeraki Artist Residency προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά προβολής με τους Facing West Shadows, Lydia Greer, Yawen Chien και Ari Ali.

Ya Wen Chien

Ο Ya Wen Chien είναι εικαστικός, εικονογράφος και ερμηνευτής. Γεννήθηκε στην Ταϊβάν και σήμερα ζει και εργάζεται στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Έλαβε μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Μέσα στο Μπρίστολ της Αγγλίας. Οι πίνακές της έχουν παρουσιαστεί στην Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα και τη Βόρεια Αμερική. Οι τίτλοι της ερμηνείας κουκλοθεάτρου σκιών με το ShadowLight είναι THE REBIRTH OF APSARA (σκην. Larry Reed, 2013), The Science Fiction Projects (σκην. Ellen Sebastian Chang, Larry Reed, 2014,2016), FEATHERS OF FIRE (σκην. Hamid Rahmanian, 2016). 2018), SHADOWS FOR CARLOS VILLA (Reed, 2020), κινηματογραφημένη παράσταση κουκλοθέατρου σκιών για το ντοκιμαντέρ PIECE OF MIND (σκην. Sheila Ganz, 2021). Η Ya Wen έχει συνεργαστεί με την κολεκτίβα Facing West Shadows σε πολλές αξιόλογες εγκαταστάσεις, ταινίες και παραστάσεις ως σχεδιαστής σκιών και κουκλοθέατρος.

Ari Ali

Ο Ari Ali είναι Αμερικανός Υεμένης, σκηνοθέτης και παραγωγός. Ως παιδί διαφορετικών πολιτισμών, το έργο της επιδιώκει να εξυψώσει τις ιστορίες ανθρώπων, τόπων και ιστορικών γεγονότων που έχουν παραβλεφθεί ή ξεχαστεί. Η πιο πρόσφατη ταινία της Ari Ben Between Africa είναι ένα μεγάλου μήκους προσωπικό και ιστορικό ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την επταετή αναζήτησή της για το τελευταίο γράμμα ενός αείμνηστου θείου. Η ταινία εξερευνά επίσης τον χρόνο της οικογένειάς της στην Αιθιοπία ως Μενονίτες ιεραπόστολοι στα χρόνια που προηγήθηκαν της πολιτικής και πολιτιστικής επανάστασης του 1974.

Τα τελευταία 15 χρόνια ο Ari εργάστηκε ως Δημιουργικός Παραγωγός με κορυφαία έργα που βασίζονται σε καθηλωτικά, εμπορικά και κινούμενα σχέδια. Μερικά από τα αγαπημένα της έργα περιλαμβάνουν: μεγάλης κλίμακας χαρτογράφηση προβολής ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση στο Empire State Building για το ντοκιμαντέρ Racing Extinction. συνεργασία με την Freedom First στην εκστρατεία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές πόλεις για να επιστήσουν την προσοχή στη βία κατά των δημοσιογράφων· συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· και (ένα προσωπικό αγαπημένο) Fiat Lux: Illuminating Our Common Home, προήλθαν από την ανάθεση μιας δημόσιας καλλιτεχνικής εμπειρίας από τον Πάπα Φραγκίσκο στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για να εμπνεύσει την αλλαγή γύρω από την κλιματική κρίση. Το έργο του Ari βρίσκεται πολλές φορές στη διασταύρωση της τέχνης, της τεχνολογίας και του ακτιβισμού.

Lydia Greer

Η Lydia Greer είναι μια διεπιστημονική εικαστική καλλιτέχνης, κινηματογραφίστρια, animator και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Facing West Shadows, μιας συλλογικής τέχνης της Lumia που εργάζεται με χύτευση σκιών/υβριδισμό μορφών τέχνης για να δημιουργήσει μαγικές πράξεις εξέγερσης ως πειραματική τέχνη στο κλίμα του χρυσού. την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Επεκτείνοντας σε ταινίες/κινούμενα σχέδια, θέατρο/όπερα, κουκλοθέατρο και γλυπτική εγκατάσταση/γλυπτική, το Facing West Shadows δημιουργεί εκπληκτικές εμπειρίες για το κοινό συνδυάζοντας απρόσκοπτα παλιές και νέες τεχνολογίες και μορφές τέχνης. Η δουλειά της περιλαμβάνει γλυπτική μέσων 8-12 καναλιών, χειροποίητα πειραματικά κινούμενα σχέδια με μαριονέτες, προβαλλόμενη σκιά και φως σε γλυπτική από χαρτί και χτισμένα καθηλωτικά περιβάλλοντα. Είναι κάτοχος MFA στην Πρακτική Τέχνης: Νέα Είδη & Μικτά Μέσα από το UC Berkeley (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϋ), όπου κέρδισε το βραβείο Eisner σε δημιουργικά επιτεύγματα και ήταν επίσης συνεργάτης στο The Skowhegan School of Painting & Sculpture. Η Lydia έχει επίσης παρακολουθήσει το Kala Media Arts Residency, το Vermont Studio Center και το DEAR residency για καλλιτέχνες που βασίζονται στο χρόνο. Η Lydia είναι επί του παρόντος Επίκουρη Καθηγήτρια στο Animation και τις Καλές Τέχνες στο California College of the Arts (CCA) στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Η Lydia έχει επίσης διδάξει κινούμενα σχέδια, ιστορία μέσων, video art και τέχνη στούντιο στο UC Davis, στο UC Berkeley και στο Saint Mary's College της Καλιφόρνια, μεταξύ πολλών άλλων ιδρυμάτων και κοινοτικών χώρων. Η Lydia έχει συνεργαστεί με την ShadowLight Productions στο Σαν Φρανσίσκο για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια σε βραβευμένο, μεγάλης κλίμακας κινηματογραφικό θέατρο σκιών, ταινίες και με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Τα πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν παραγγελίες από το Exploratorium Museum of Art, Science and Human Perception, μια έκθεση στο The San Jose Institute of Contemporary Art (SJICA) ) με παραστάσεις εκτεταμένου κινηματογράφου στο The Cosmic Rays Experimental Film Festival (Βόρεια Καρολίνα) και The Strangloscope International Πειραματικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βραζιλία, και το καλοκαίρι του 2024 θα συνεργαστεί με το Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου της Πράγας της Τσεχίας για να κάνει εκτεταμένο σινεμά και να διοργανώσει ένα εργαστήριο για το κοινό στο Βιομηχανικό Πρόγραμμα Κινηματογραφικής και Οπτικοακουστικής Εκπαίδευσης και Φεστιβάλ Κινηματογράφου μετά Artist Residency και έκθεση στο MeMeraki Artist Residency (Κύπρος Λεμεσός).

Πρόγραμμα:

1. The Endless End (Facing West Shadows, προβολή πολλαπλών καναλιών πειραματικών κινουμένων σχεδίων, μαριονέτες σκιών και πλάνα που βρέθηκαν με ηχητικό τοπίο, 24 λεπτά)

2. Βίντεο τεκμηρίωσης της εγκατάστασης The Endless End (Facing West Shadows, 5 λεπτά)

3. Ψευδαισθήσεις (Lydia Greer, πειραματικό animation, 10 λεπτά)

4. Βίντεο τεκμηρίωσης των ψευδαισθήσεων ως όπερα και ως εγκατάσταση (Lydia Greer, 3 λεπτά)

4. Facing West Shadows "στην τεκμηρίωση του στούντιο" ταινία (Facing West Shadows, 3 λεπτά)

5. Απών (Facing West Shadows, μουσικό βίντεο για Cass McCombs/Anti records) (3 λεπτά, 35 δευτερόλεπτα).

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό.

Πληροφορίες

Βραδιά προβολών με τους Facing West Shadows

Συνολικός χρόνος λειτουργίας: 48:35

MeMeraki Artist Residency: [Οδός Ελλάδος 85, 3041 Λεμεσός, Κύπρος].