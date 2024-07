H παράξενη ιστορία της μοναδικής ταινίας που διαρκεί 87 ώρες

Το The Cure for Insomnia έχει καλλιεργήσει μια κληρονομιά τόσο περίεργη που σχεδόν έχει γίνει ένα λατρευτικό αντικείμενο από τους θαυμαστές της.

Η ταινία «The Cure for Insomnia» είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία που έχει γυριστεί ποτέ.

Δεν υπάρχει κανόνας για το πόσο μεγάλο ή σύντομο πρέπει να είναι ένα κινηματογραφικό έργο, κάτι που ο John Henry Timmis IV φαινομενικά αντιμετώπισε ως πρόκληση όταν αποφάσισε ότι τα 5.220 λεπτά ήταν ο ιδανικός χρόνος για να εκφραστεί η άποψή του. Στο The Cure for Insomnia έσπασε κάθε ρεκόρ διάρκειας.

Υπό τις περισσότερες συνθήκες, η δημιουργία ενός παγκόσμιου ρεκόρ ως η μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία θα ήταν η ξεχωριστή πλευρά και η πιο αξιοσημείωτη πτυχή οποιασδήποτε παραγωγής. Ωστόσο, όπως αρμόζει στην παράξενη σύλληψη και την εξίσου περίεργη φύση του, το The Cure for Insomnia έχει καλλιεργήσει μια κληρονομιά τόσο περίεργη που σχεδόν έχει γίνει ένα λατρευτικό αντικείμενο από τους θαυμαστές της.

Ο 87ωρος μαραθώνιος του Timmis δεν έχει πλοκή ή χαρακτήρες, με τον υπερβολικό χρόνο του αφιερωμένο αποκλειστικά στον άπιαστο και εκκεντρικό ποιητή και εικαστικό L.D. και το γιγαντιαίο ποίημά του A Cure for Insomnia. Το ίδιο το κείμενο έχει 4.080 σελίδες.

Εδώ μιλάμε για λιγότερο από μια σελίδα το λεπτό, γεγονός που το καθιστά ένα τεστ αντοχής όπως κανένα άλλο.

Το πιο κοντινό πράγμα που είχε στην πρεμιέρα του The Cure for Insomnia ήταν όταν έπαιξε στο School of the Art Institute του Σικάγο μεταξύ 31 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 1987, και αυτό ήταν λίγο πολύ η ιστορία του στις αίθουσες. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε DVD ή οικιακό βίντεο και είναι ένα στοιχείο για πολλούς που γοητεύονται από το μείγμα της κοσμικότητας και της παραφροσύνης, με τις φήμες ότι δεν υπάρχει ούτε ένα αντίγραφο.

Ο Timmis και ο Joe Groban, ο πρωταγωνιστής της επικής αυτής ταινίας, είναι και οι δύο νεκροί, έχοντας πεθάνει το 2002 και το 2011, αντίστοιχα, κάτι που λειτούργησε μόνο για να ανεβάσει τα επίπεδα γοητείας στην απίστευτη συνεργασία τους. Ακόμα κι αν το The Cure for Insomnia επέστρεφε στη δημοσιότητα και γινόταν άμεσα διαθέσιμο για μαζική κατανάλωση, ρεαλιστικά, πόσοι άνθρωποι θα δεχόντουσαν μια τόσο τρομακτική προσφορά;

Οι άνθρωποι αυτές τις μέρες μετά βίας μπορούν να καταλάβουν μια ταινία τριών ωρών χωρίς να βαρεθούν και να περιηγηθούν στα τηλέφωνά τους, οπότε η δέσμευση για τρεις ημέρες είναι μια γελοία απαίτηση από το κοινό.

Κι όμως η ταινία The Cure For Insomnia εχει αποκτήσει ένα αφοσιωμένο κοινό ανα τον κόσμο.

