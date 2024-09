Νίκι Γκλέιζερ: Οικοδέσποινα για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες ή αλλιώς το πάρτι της χρονιάς του Χόλυγουντ

Γνωστή για την κοφτερή της εξυπνάδα και το ατρόμητο χιούμορ της, η Νίκι Γκλέιζερ έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αστείες φωνές στην κωμωδία σήμερα

Tο CBS και οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι η διακεκριμένη κωμικός και ηθοποιός Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser), που έχει προταθεί για βραβείο Emmy, θα είναι η οικοδέσποινα των 82ων Ετήσιων Χρυσών Σφαιρών, η πρώτη μεγάλη απονομή βραβείων της σεζόν, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025 στο CBS Television Network.

Η Γκλέιζερ δήλωσε: «Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένη που θα είμαι η οικοδέσποινα των Χρυσών Σφαιρών. Είναι μία από τις αγαπημένες μου βραδιές τηλεόρασης και τώρα θα έχω θέση στην πρώτη σειρά (αν και μάλλον θα πρέπει να παρουσιάσω από τη σκηνή). Οι Χρυσές Σφαίρες δεν είναι μόνο μια μεγάλη βραδιά για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και για την κωμωδία. Είναι μία από τις λίγες φορές που η show business επιτρέπει, και ενθαρρύνει, να σαρκάζεται με αγάπη (τουλάχιστον ελπίζω). (Θεέ μου, το ελπίζω). Είναι μια συναρπαστική αλλά και δύσκολη δουλειά γιατί είναι ζωντανή, απρόβλεπτη και μπροστά στους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ (που μπορεί να είναι μεθυσμένοι καθισμένοι δίπλα στους πρόσφατους πρώην τους)».

Η Γκλέιζερ συνέχισε: «Μερικά από τα αγαπημένα μου αστεία όλων των εποχών έχουν ειπωθεί σε προηγούμενους εναρκτήριους μονολόγους των Χρυσών Σφαιρών, όταν η Tina, η Amy ή ο Ricky είπαν ακριβώς αυτό που όλοι δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν απεγνωσμένα να ακούσουμε. Ελπίζω απλώς να συνεχίσω αυτή την παράδοση (που μπορεί επίσης να με οδηγήσει στην ακύρωση μου). Είναι πραγματικά μια ονειρική δουλειά. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να νιώθω πλέον ένοχη για κάθε τηλεοπτική εκπομπή και ταινία που έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Άξιζε τον κόπο. (Η τέταρτη σεζόν του “Below Deck: Sailing Yacht” θα είναι υποψήφια, σωστά;)».

Ο Τζέι Πένσκε (Jay Penske), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dick Clark Productions και της Penske Media, δήλωσε: «Η Νίκι Γκλέιζερ φέρνει μια φρέσκια και ασύγκριτη ειλικρίνεια στην κωμωδία της και στις Χρυσές Σφαίρες. Το αδιάλλακτο στυλ της την έκανε προφανή και συναρπαστική επιλογή ως οικοδέσποινα της φετινής εκδήλωσης. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές Χρυσές Σφαίρες που η Νίκι θα εκπλήξει και θα ευχαριστήσει το κοινό του CBS, καθώς και το παγκόσμιο κοινό μας».

Ο Τζορτζ Τσικς (George Cheeks), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount Global και του CBS, δήλωσε: «Οι Χρυσές Σφαίρες έχουν μια πλούσια ιστορία ως βραδιά ψυχαγωγικού και προκλητικού χιούμορ. Η Νίκι Γκλέιζερ είναι μια κωμική δύναμη που με το τολμηρό και ασεβές χιούμορ της θα συνεχίσει αυτή την κληρονομιά και θα εδραιώσει περαιτέρω αυτή τη βραδιά ως ένα γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε στο CBS».

Η Χέλεν Χόεν (Helen Hoehne), Πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, δήλωσε: «Η Νίκι Γκλέιζερ είναι μια κωμική δύναμη που με το τολμηρό και ασεβές χιούμορ της είναι ο τέλειος συνδυασμός για τις Χρυσές Σφαίρες. Είμαστε σίγουροι ότι θα φέρει μια μοναδική ενέργεια και αυθορμητισμό στην εκπομπή που θα κρατήσει το κοινό διασκεδασμένο όλη τη νύχτα».

Γνωστή για την κοφτερή της εξυπνάδα και το ατρόμητο χιούμορ της, η Νίκι Γκλέιζερ έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αστείες φωνές στην κωμωδία σήμερα. Τον Αύγουστο αυτού του έτους, οι Los Angeles Times περιέγραψαν με τόλμη την εντυπωσιακή κωμικό λέγοντας, “Η Νίκι ΓΚλέιζερ είναι ξαφνικά το πιο καυτό όνομα στην κωμωδία.” Η Γκλέιζερ είχε προηγουμένως πρωταγωνιστήσει στο πρώτο της κωμικό σόου στο HBO, “Good Clean Filth” το 2022, το οποίο έλαβε εξαιρετικές κριτικές, και κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο EMMY για το φετινό “Nikki Glaser: Someday You’ll Die”, το οποίο κατέγραψε ρεκόρ τόσο για την καλύτερη βραδιά πρεμιέρας για κωμικό σόου στο HBO εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, όσο και για το μεγαλύτερο κοινό streaming για κωμικό σόου στην ιστορία του HBO Max/Max. Το 2021, η Γκλέιζερ ξεκίνησε το “The Nikki Glaser Podcast” για την iHeartMedia και το Big Money Players Podcast Network (BMP) του Γουίλ Φέρελ. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζει και εκτελεί χρέη παραγωγού στο “Lovers and Liars,” το spinoff της επιτυχημένης reality σειράς γνωριμιών του HBO Max και του CW, “FBoy Island,” το οποίο η Γκλέιζερ παρουσίασε και εκτέλεσε χρέη παραγωγού για τρεις σεζόν. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την παγκόσμια stand-up περιοδεία της, THE GOOD GIRL, και αυτή τη στιγμή είναι σε περιοδεία με την “ALIVE AND UNWELL” σε όλη τη χώρα, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο του 2025.

Τα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας, που συχνά αναφέρονται ως “Το Πάρτι της Χρονιάς του Χόλιγουντ,” είναι η μεγαλύτερη απονομή βραβείων στον κόσμο που γιορτάζει τα καλύτερα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Το πολυβραβευμένο με Emmy δίδυμο παραγωγών Γκλεν Γουάις και Ρίκι Κιρσνερ της White Cherry Entertainment (WCE) θα επιστρέψει ως εκτελεστικοί παραγωγοί και showrunners για τα 82α Χρυσές Σφαίρες. Η Dick Clark Productions θα οργανώσει, φιλοξενήσει και παράγει τις ετήσιες Χρυσές Σφαίρες, οι οποίες έχουν προβληθεί σε περισσότερες από 185 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Η μετάδοση των 81ων Ετήσιων Χρυσών Σφαιρών από το CBS, την Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2024, συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 10 εκατομμύρια θεατές (Nielsen Live+7ήμερες εθνικές μετρήσεις), αυξημένη σχεδόν κατά +50% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας το μεγαλύτερο κοινό της από το 2020, καθιστώντας την την 3η μεγαλύτερη τηλεοπτική απονομή βραβείων στον κόσμο, κοντά στα Grammy και τα Όσκαρ. Η εκπομπή ήταν επίσης το τρίτο μεγαλύτερο μεταδιδόμενο ζωντανά ειδικό event του CBS στο Paramount+ σε όρους AMA (American Medical Association) και εμβέλειας.

Χρυσές Σφαίρες

Ως μία από τις κορυφαίες απονομές βραβείων ψυχαγωγίας από το 1944, οι ετήσιες Χρυσές Σφαίρες έχουν τιμήσει επιτεύγματα τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι Χρυσές Σφαίρες έχουν επιτρέψει δωρεές άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπίες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υποτροφιών, έργων αποκατάστασης ταινιών και ανθρωπιστικών προσπαθειών. Αυτή η χρηματοδότηση έχει επίσης υποστηρίξει διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με ομάδες υποστήριξης που στοχεύουν στην προώθηση της μεγαλύτερης πρόσβασης στο Χόλιγουντ για υποεκπροσωπούμενες κοινότητες. Η Dick Clark Productions είναι ο ιδιοκτήτης και παραγωγός των Βραβείων Χρυσής Σφαίρας.

Dick Clark Productions

Η Dick Clark Productions (DCP) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και ιδιοκτήτης τηλεοπτικών ζωντανών ψυχαγωγικών προγραμμάτων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των “Academy of Country Music Awards”, “American Music Awards”, “Billboard Music Awards”, “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, “Golden Globes”, “So You Think You Can Dance” από την 19 Entertainment και την DCP, και “Streamy Awards.” Η Dick Clark Productions κατέχει μία από τις πιο εκτενείς και μοναδικές βιβλιοθήκες αρχείων ψυχαγωγικών προγραμμάτων στον κόσμο, με περισσότερα από 60 χρόνια βραβευμένων εκπομπών, ιστορικών ειδικών προγραμμάτων, παραστάσεων και θρυλικών προγραμμάτων. Η Dick Clark Productions ανήκει στην Penske Media Corporation, σε κοινοπραξία θυγατρικών εταιρειών μεταξύ της Penske Media και της Eldridge. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα DickClark.com.

CBS

Το CBS, θυγατρική της Paramount Global, δημιουργεί και διανέμει περιεχόμενο κορυφαίας βιομηχανίας σε διάφορες πλατφόρμες σε κοινά σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία έχει επιχειρήσεις με καταβολές που χρονολογούνται από την αυγή της εποχής των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αιχμή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Περιλαμβάνει μερικές από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς μάρκες και επιχειρήσεις της βιομηχανίας: το CBS Television Network, το CBS News και Stations, το CBS Sports, τα CBS Studios, τα CBS Media Ventures και τα ψηφιακά ακίνητα της CBS.

Penske Media Corporation

Η Penske Media Corporation (PMC) είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία μέσων και πληροφοριακών υπηρεσιών, της οποίας το βραβευμένο περιεχόμενο προσελκύει ένα παθιασμένο μηνιαίο κοινό άνω των 350 εκατομμυρίων. Από το 2004, η PMC είναι πρωτοπόρος στα ψηφιακά μέσα και τα ζωντανά γεγονότα, προσεγγίζοντας θεατές σε όλες τις οθόνες μέσω της διαρκώς αυξανόμενης γκάμας των εμβληματικών της εμπορικών σημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard, Dick Clark Productions, WWD, SHE Media, Robb Report, Deadline, Sportico, BGR, ARTnews, Fairchild Media, Vibe, IndieWire, Artforum, Gold Derby και Luminate, την κορυφαία εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων. Οι δημοσιογράφοι και οι δημιουργοί περιεχομένου της PMC παρέχουν καθημερινά τις πιο ολοκληρωμένες ειδήσεις και πληροφορίες στους κλάδους και τους τομείς κάλυψής τους, χωρίς αντίπαλο σε φιλοδοξία, βάθος και θάρρος.Επιπλέον, η PMC κατέχει μερικά από τα πιο εμβληματικά και ζωτικής σημασίας πολιτιστικά γεγονότα, όπως οι Χρυσές Σφαίρες, τα Country Music Awards (ACMs), τα Billboard Music Awards (BBMAs), το New Year’s Rockin’ Eve, το SXSW, τα American Music Awards (AMAs), το LA3C, το Life is Beautiful, η Latin Music Week και το ATX Television Festival. Η Penske Media έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, με επιπλέον γραφεία σε 14 χώρες παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.PMC.com.

