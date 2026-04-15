Το σινεμά επιστρέφει δυναμικά: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης του 24ου Cyprus Film Days

Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 15:00

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Θέατρο Ριάλτο, τη φετινή τελετή έναρξης υπογράφει η δημιουργός Εβίτα Ιωάννου, η οποία προτείνει μια σκηνική εμπειρία που επιμένει στη ζωή, όχι ως παρηγοριά αλλά ως μια αντιφατική, ζωντανή και σωματική εμπειρία. «Σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνες καταστροφής, η τελετή ανοίγει με ένα “star moment” που συνεχώς αναβάλλεται, σχολιάζοντας με χιούμορ την ανάγκη μας να προβάλλουμε νόημα και αυθεντικότητα», σημειώνεται.

«Από έναν τόπο που συχνά μοιάζει 'a dot on the map', η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργίας μέσα σε δύσκολες συνθήκες – όχι με glam αλλά με επιμονή. Με αναφορές από τον παγκόσμιο, τον ελληνικό και τον κυπριακό κινηματογράφο, με punk ενέργεια και ζωντανή παρουσία επί σκηνής, η τελετή δεν προσφέρει απαντήσεις· κινείται, γιατί η ζωή, όπως και το σινεμά, δεν χρειάζεται πάντα εξήγηση για να αξίζει», προστίθεται. Συντελεστές: Σύλληψη / Σκηνοθεσία: Εβίτα Ιωάννου | Κείμενο: Εβίτα Ιωάννου σε συνεργασία με την Έλενα Καλλινικού | Ερμηνευτές: Έλενα Καλλινικού, Έλενα Αντωνίου, Μπελίντα Παπαβασιλείου | Χορογραφία: Έλενα | Βίντεο / Μοντάζ: Νικόλας Κασίνος & Τζέρεμι Κάρν | Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης | Πρωτότυπη μουσική / Ζωντανοί μουσικοί: Musha Band | Κοστούμια: Κατερίνα Τάκκα.

Αμέσως μετά την τελετή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της κυπριακής ταινίας «Κράτα με» (Hold Onto Me), της Μυρσίνης Αριστείδου, μια στιγμή ιδιαίτερης σημασίας για το φεστιβάλ, που διαχρονικά στηρίζει και αναδεικνύει τη σύγχρονη κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με το καθιερωμένο πάρτι έναρξης στον πίσω χώρο του Θεάτρου Ριάλτο, όπου δημιουργοί, επαγγελματίες του κινηματογράφου και θεατές θα γιορτάσουν μαζί την έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Στα decks θα βρίσκεται ο DJ Pueblo Franco, μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη παρουσία της κυπριακής μουσικής σκηνής.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Η 24η διοργάνωση του Cyprus Film Days θα πραγματοποιηθεί 17–25 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Zena Palace στη Λευκωσία.

Όλες οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.

Για πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο – 77 77 77 45 – www.cyprusfilmdays.com

