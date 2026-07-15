Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας ανοίγει τη βιβλιοθήκη της στο κοινό - Πώς να δανιστείς βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 10:21

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανειστούν έως δύο αντικείμενα για περίοδο 14 ημερών και να εξερευνήσουν την ιαπωνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της χώρας.

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο καλεί το κοινό να γνωρίσει τον ιαπωνικό πολιτισμό μέσα από τη συλλογή της, η οποία περιλαμβάνει βιβλία εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας, λογοτεχνικά έργα και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανειστούν έως δύο αντικείμενα για περίοδο 14 ημερών και να εξερευνήσουν την ιαπωνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της χώρας.

Για τον δανεισμό απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία και προγραμματισμός ραντεβού με το πολιτιστικό τμήμα της Πρεσβείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης culture@cy.mofa.go.jp.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία δανεισμού και τον διαθέσιμο κατάλογο μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Κύπρο.