Στον Κωνσταντίνο Κασίνη το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» 2026

Στον Κύπριο πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Κασίνη απονέμεται το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» για το 2026, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής (ΟΛΚ), κατά τη συνεδρία του στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2026 στη Λευκωσία.

Ο Κωνσταντίνος Κασίνης είναι Ομότιμος Καθηγητής Μεταβυζαντινής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ κατά την ακαδημαϊκή του πορεία διετέλεσε διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Έχει επίσης διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακά σεμινάρια σε πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Το ερευνητικό του έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της νεοελληνικής γραμματείας, με μελέτες για συγγραφείς όπως ο Ανδρέας Κάλβος, ο Κωστής Παλαμάς, ο Γεώργιος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Κώστας Βάρναλης. Ιδιαίτερη θέση στην έρευνά του κατέχουν και σημαντικές μορφές της κυπριακής λογοτεχνίας, ανάμεσά τους ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ο Γλαύκος Αλιθέρσης (Ακρίτας), ο Κώστας Μόντης και ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης.

Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με τη βιβλιογραφία, τη φιλολογική έκδοση κειμένων, τη νεοελληνική σάτιρα και τη μετάφραση ξένης λογοτεχνίας στα ελληνικά.

Η έκδοση των Απάντων του Κωστή Παλαμά

Ανάμεσα στις σημαντικές τρέχουσες δραστηριότητές του είναι ο συντονισμός της νέας πλήρους φιλολογικής έκδοσης των Απάντων του Κωστή Παλαμά.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο εκδοτικό εγχείρημα, στο οποίο συμμετέχει ομάδα 40 νεοελληνιστών υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, του οποίου ο Κασίνης είναι πρόεδρος. Η έκδοση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 60 τόμους και να περιλάβει τόσο το δημοσιευμένο όσο και το ανέκδοτο έργο του ποιητή, μαζί με την αλληλογραφία του.

Για την επιστημονική του προσφορά έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Δοκιμίου του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών το 1996, για το έργο του σχετικά με τον Ανδρέα Κάλβο, καθώς και με το Χρυσούν Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Ελλήνων Μεταφραστών το 2007, για τη βιβλιογραφική του έρευνα γύρω από τις ελληνικές μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας του 19ου αιώνα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής επισημαίνει τη συμβολή του Κωνσταντίνου Κασίνη στις κυπρολογικές σπουδές και στη μελέτη της κυπριακής λογοτεχνίας, χαρακτηρίζοντάς τον «άτυπο πρέσβυ» της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Κύπρου στην Ελλάδα.