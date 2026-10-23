Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Ιάπωνας συγγραφέας Ρι Μουρακάμι

Ο Ιάπωνας συγγραφέας Ρι Μουρακάμι, γνωστός για τα αιχμηρά έργα του με έντονες αναφορές στο σεξ και τη βία, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εκδότης του.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον πρόωρο θάνατο του Ρι Μουρακάμι, ο οποίος αφιέρωσε την καριέρα του στην αδιάκοπη έκδοση συγκλονιστικών έργων που απευθύνονταν σε νεότερο κοινό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ο εκδοτικός οίκος Gentosha.

Ένα από τα γνωστότερα έργα του είναι το «Σχεδόν απεριόριστα διάφανο γαλάζιο» («Almost Transparent Blue»), το οποίο περιγράφει την εξαχρείωση νέων βυθισμένων στα ναρκωτικά και το σεξ. Το βιβλίο τού χάρισε το 1976 ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Ιαπωνίας.

Στο μυθιστόρημά του «Coin Locker Babies», που κυκλοφόρησε το 1980, παρουσιάζονται παιδιά εγκαταλειμμένα σε θυρίδες αποσκευών και η μετέπειτα προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Το «In the Miso Soup», του 1997, απεικονίζει την περιήγηση ενός τουρίστα στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια του Τόκιο.

«Προσευχόμαστε να αναπαυθεί εν ειρήνη. Έζησε ως πρωτοπόρος μιας εποχής», ανέφερε ο εκδότης Gentosha.

Πηγή: ΚΥΠΕ