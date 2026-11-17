Με σημαντική ανταπόκριση από την Κύπρο και το εξωτερικό ολοκληρώθηκε ο ποιητικός διαγωνισμός για την έκδοση της «Ποιητικής Ανθολογίας Αμμοχώστου – Μεσαορίας – Μόρφου», μιας πρωτοβουλίας που επιχειρεί να διαφυλάξει τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά των κατεχόμενων περιοχών μέσα από την ποιητική δημιουργία.

Σύμφωνα με την τελική καταγραφή της 9ης Νοεμβρίου 2026, υποβλήθηκαν συνολικά 143 ποιήματα από 89 δημιουργούς, οι οποίοι διαμένουν σε έξι χώρες και τέσσερις ηπείρους.

Από τις συμμετοχές, 107 ποιήματα προέρχονται από την Κύπρο, 25 από την Ελλάδα, τέσσερα από τον Καναδά, τρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τρία από την Ισπανία και ένα από την Αυστραλία.

Περισσότερα από ένα στα τέσσερα ποιήματα προήλθαν από δημιουργούς που διαμένουν εκτός Κύπρου, αναδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση της πρωτοβουλίας. Από το Κεμπέκ και τη Βιρτζίνια μέχρι τη Μάλαγα και το Σίδνεϊ, η ποίηση γίνεται μέσο σύνδεσης με τόπους, μνήμες και βιώματα που εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη θέση στη συλλογική συνείδηση.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 28 Οκτωβρίου, ενώ ακολούθησε επιπλέον χρονικό διάστημα για την παραλαβή ταχυδρομικών συμμετοχών που είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα.

Το τρίτο μέρος μιας ποιητικής τριλογίας

Η νέα έκδοση θα ολοκληρώσει την ποιητική τριλογία της κατεχόμενης Κύπρου, μετά την «Ποιητική Ανθολογία Καρπασίας» και την «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διατήρηση των ονομάτων, των εικόνων, των προσωπικών βιωμάτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων πόλεων, κωμοπόλεων και κοινοτήτων.

Μέσα από διαφορετικές ποιητικές φωνές, η ανθολογία φιλοδοξεί να συγκροτήσει ένα συλλογικό αποτύπωμα μνήμης, συνδέοντας τις εμπειρίες του παρελθόντος με τις αναζητήσεις και τις προσδοκίες του παρόντος.

Την έκδοση συνδιοργανώνουν το Κοινοτικό Συμβούλιο Κωμόπολης Αιγιαλούσας, ο Πολιτιστικός Όμιλος «Η Αιγιαλούσα Ζει» και το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Αχαιών Ακτή Πολυθεματικό Μουσείο».

Ανώνυμη αξιολόγηση και απονομή βραβείων

Η αξιολόγηση των ποιημάτων θα πραγματοποιηθεί ανώνυμα από ανεξάρτητη πενταμελή Κριτική Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και οι λεπτομέρειες για την απονομή των βραβείων και την παρουσίαση της ανθολογίας, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές ευχαριστούν τους δημιουργούς για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ποίησης ως μέσου διαφύλαξης της ιστορικής και συλλογικής μνήμης.

«Η ποίηση διαφυλάσσει τη μνήμη. Η μνήμη είναι η ασπίδα και το σπαθί μας. Η μνήμη απαιτεί δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κωμόπολης Αιγιαλούσας και πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, Ηλίας Παντελίδης.