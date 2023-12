Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων o ποιητής Ανδρέας Γεωργαλλίδης

Εισηγητική πρόταση του Ιδρύματος Αντζουλή

Γράφει ο Δρ Ανδρέας Αντζουλής, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με το παράσημο του βαθμού του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) τιμήθηκε από το Γαλλικό κράτος ο Δρ Ανδρέας Γεωργαλλίδης μετά από εισηγητική πρόταση του Ιδρύματος Αντζουλή. Το εν λόγω παράσημο αποτελεί μίαν από τις σημαντικότερες και υψηλότερες διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας και απονέμεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας (μετά από εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων) σε εξέχουσες προσωπικότητες για τη συμβολή τους στις Τέχνες και στα Γράμματα σε διεθνές επίπεδο.

Η πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Salina Grenet-Catalano, διαβίβασε, με επιστολή της στον Δρ Ανδρέα Γεωργαλλίδη, την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, κυρίας Rima Abdul Malak, για την απονομή της εν λόγω διάκρισης.

Το Ίδρυμα Αντζουλή (Antzoulis Foundation), με τις εισηγητικές του προτάσεις, στηρίζει - ανιδιοτελώς και εμπράκτως - δημιουργούς των οποίων το έργο, πέραν της μοναδικότητάς του και της ξεχωριστής του θέσης στο εθνικό επίπεδο, έχει τύχει διεθνούς διάκρισης και κοσμεί το παγκόσμιο πεδίο των Γραμμάτων, των Τεχνών και του Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Γεωργαλλίδης​

​O Ανδρέας Γεωργαλλίδης σπούδασε Παιδαγωγικά, Ιστορία-Αρχαιολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Aκολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Paris Ι-Panthéon-Sorbonne και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Phd) στη Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (UK) με θέμα διατριβής The Unclarity of the Notion ‘Object’ in the Tractatus. Έγραψε, μετέφρασε και επιμελήθηκε βιβλία, άρθρα και συλλογικούς τόμους φιλοσοφίας στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Επίσης, εξέδωσε οκτώ ποιητικές συλλογές. Tο ποιητικό του έργο έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε δεκαέξι γλώσσες.

Μεταξύ άλλων, μετέφρασαν ποίησή του οι: Α. Ευαγγέλου, Α. Κυριάκου, A. Malakhiti, A. Mikallou Jourdan, A. Olszewska, A. Rahimi, Bader Al Harbi, C. Cuttica, Χ. Μάλλουρος, Χ. Παπανικολάου, Χ. Πουμπουρής, Κ. Τσουρής, Δ. Τσουρής, Ε. Χαρή, E. Λάμπρου, E. Βασιλείου, Φ. Αλεξάνδρου, F. Ghodsi, F. H Salmerón, Γ. Φλωρός, Γ. Τσουρής, Ι. Φικάρδου, J. Α. Moreno Jurado, K. Salimova, Λ. Παρτζίλη, Μ. Γεωργιάδη, Μ. Κυριάκου, Μ. Μιχαήλ, M. Olszewska, M.L Kempenière, O. Snigovska, P. Ramp, Σ. Ευαγγέλου, S. Pobedimskaja, S. Riazy, S. Thomas, Shengfen Yu, Τ. Κοντού, T. Namazova, V. P Baudier, Zhuo-Jun Chen.

Τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, το 2019 στο Παρίσι με το Αργυρό Μετάλλιο από την Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και το 2021 στην Ιταλία με το Χρυσό Μετάλλιο (Riconoscimento per Meriti Letterari) από τις Εκδόσεις Kimerik. Επιπρόσθετα, κατά το έτος 2022 έλαβε τα βραβεία Grand prix de la Francophonie (Association des Poètes Peintres Européens des Landes), Premio Biennale Internazionale di Poesia e Narrativa Percorsi letterari ‘‘Dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron’’και Le prix ‘‘Claude Sorel’’ (Société des Auteurs et Poètes Francophones). To 2023 έλαβε το βραβείο Premio Cultura Proloco San Pietro in Cariano 2023 (Verona) - Premio Speciale della Giuria.

Είναι Μέλος στους ακόλουθους Λογοτεχνικούς Οργανισμούς: La Société Arts-Sciences-Lettres, Société des Auteurs Poètes de la Francophonie, Académie Européenne des Arts,

Renaissance Française, La Société des Études néo-helléniques, Griechischer Kunstclub Nürnberg, United Poets Laureate International και Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Είναι, επίσης, μέλος στους Φιλοσοφικούς Οργανισμούς: The Royal Institute of Philosophy, British Wittgenstein Society, Wittgenstein Initiative και Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία.

Σήμερα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.