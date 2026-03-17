Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής προκήρυξε πέντε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 17:45

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 31η Ιουλίου 2026.

Σε ό,τι αφορά στον Διαγωνισμό Ποίησης, μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς με κυπριακή υπηκοότητα ή Ευρωπαίοι πολίτες ή και πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Υποψήφιες προς βράβευση είναι ποιητικές συλλογές, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και κυπριακή διάλεκτο), οι οποίες έχουν εκδοθεί το έτος που προηγείται του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2025.

Στον Διαγωνισμό Μυθιστορήματος/Νουβέλας μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς με κυπριακή υπηκοότητα ή Ευρωπαίοι πολίτες ή και πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι υποψήφια προς βράβευση είναι μυθιστορήματα/νουβέλες, γραμμένα, -ες στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και κυπριακή διάλεκτο), τα οποία έχουν εκδοθεί σε αυτοτελές βιβλίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2025.

Στον Διαγωνισμό Διηγήματος μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς με κυπριακή υπηκοότητα ή Ευρωπαίοι πολίτες ή και πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Επισημαίνεται ότι τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και κυπριακή διάλεκτο). Υποβάλλεται ένα διήγημα με έκταση μέχρι 4.000 λέξεις.

Στον Διαγωνισμό Φιλολογικής Μελέτης - Δοκιμίου - Κριτικής Έκδοσης «Αντώνης Κ. Ιντιάνος» μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς με κυπριακή υπηκοότητα ή Ευρωπαίοι πολίτες ή και πολίτες από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τονίζεται ότι υποψήφια προς βράβευση είναι αυτοτελή βιβλία που εμπίπτουν στα παραπάνω είδη και τα οποία έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2025.

Το επιστημονικό αντικείμενο του υποψήφιου προς βράβευση βιβλίου δύναται να αφορά είτε την κυπριακή λογοτεχνία είτε την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία είτε την παγκόσμια λογοτεχνία. Δύναται επίσης να αφορά την κριτική έκδοση κειμένων της κυπριακής γραμματείας ή της ευρύτερης νεοελληνικής.

Στον Διαγωνισμό Πρωτοεμφανιζόμενου Λογοτέχνη μπορούν να λάβουν μέρος συγγραφείς με ηλικία από 18 ετών, χωρίς άλλο ηλικιακό περιορισμό.

Επισημαίνεται ότι υποψήφια προς βράβευση είναι αυτοτελή βιβλία, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (νεοελληνική κοινή ή και κυπριακή διάλεκτο), τα οποία έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2025.

Υποψήφια για βράβευση είναι έργα πολιτών με κυπριακή υπηκοότητα ή Ευρωπαίων πολιτών ή και πολιτών από τρίτες χώρες, με χώρα μόνιμης διαμονής την Κύπρο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στον Διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος ποιητές και πεζογράφοι με αυτοτελές βιβλίο, που συνιστά την πρώτη τους δημοσίευση. Τυχόν δημοσιεύσεις στον ημερήσιο ή περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο δεν θεωρούνται πρώτη δημοσίευση.

Κάθε ενδιαφερόμενος, -η υποβάλλει το έργο του στον αντίστοιχο Διαγωνισμό αποστέλλοντάς το σε τρία αντίτυπα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος. Μαζί με το έργο αποστέλλεται ιδιόχειρη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ταυτόχρονα η δήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται και ηλεκτρονικά (στο μέιλ: olk@olk.com.cy).

Ως προς το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης», το οποίο απονέμεται σε λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικούς λογοτεχνίας σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς τους στα κυπριακά γράμματα, δεν υποβάλλονται υποψηφιότητες εκ μέρους ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι για βράβευση είναι Κύπριοι λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικοί λογοτεχνίας και λογοτέχνες ή μελετητές ή κριτικοί λογοτεχνίας με καταγωγή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με την προϋπόθεση ότι με το έργο τους συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση της μελέτης των κυπριακών γραμμάτων και στην προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.

Αρμόδιο για την απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» είναι το ΔΣ του ΟΛΚ, το οποίο υπέχει ρόλο κριτικής επιτροπής.

Το ΔΣ θα αποφασίσει για την απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης» όχι αργότερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

