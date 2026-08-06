Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος πρόεδρος του ΔΣ της Συμφωνικής Κύπρου - Τα νέα μέλη και ποιοι αποχωρούν

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία αναλαμβάνει την προεδρία του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας, ενώ έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν τη θέση τους από την προηγούμενη σύνθεση. Ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εγκρίθηκε σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των διορισμών στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.

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Συγκεκριμένα, στη θέση του προέδρου διορίστηκε ο συνθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής και ακαδημαϊκός Μάριος Ιωάννου Ηλία, διαδεχόμενος τον Γαστών Χατζηαναστασίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Μάριο Ιωάννου Ηλία, πρόεδρο

Ολύμπιο Χριστοφή, νομικό

Στάλω Γεωργίου, ακαδημαϊκό

Γιώργο Θουκιδίδη, οικονομολόγο

Λοΐζο Μιχαηλίδη, πτυχιούχο Ηλεκτρομηχανικής

Γιώργο Παπαγεωργίου, μουσικό

Παύλο Ιωάννου, οικονομολόγο

Αθηνά Κυθραιώτου, εκπαιδευτικό

Πανίκο Γιωργούδη, μουσικολόγο.

Από την προηγούμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν τα μέλη Ολύμπιος Χριστοφή, Λοΐζος Μιχαηλίδης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Παύλος Ιωάννου, Αθηνά Κυθραιώτου και Πανίκος Γιωργούδης, ενώ νέα μέλη είναι η Στάλω Γεωργίου και ο Γιώργος Θουκιδίδης.

Αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ο απερχόμενος πρόεδρος Γαστών Χατζηαναστασίου, καθώς και τα μέλη Ευγενία Κωνσταντίνου και Χρίστος Πατζηνάκος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ιδρύματος, το οποίο έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, καθώς και για την προώθηση της συμφωνικής μουσικής και της μουσικής παιδείας στη χώρα.