Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ - Παραμένει πρόεδρος ο Παντελής Βουτουρής

Τον διορισμό του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των διορισμών των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών. Στη θέση του προέδρου παραμένει ο Παντελής Βουτουρής, ενώ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει η Ελένη Κυριάκου Παπαδοπούλου.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την προεδρία του Οργανισμού παραμένει ο τέως καθηγητής Πανεπιστημίου Παντελής Βουτουρής, ο οποίος είχε αναλάβει την ίδια θέση και κατά την προηγούμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει η ηθοποιός και πολιτική επιστήμονας Ελένη Κυριάκου Παπαδοπούλου, διαδεχόμενη την Ανθή Αντωνιάδου.

Τα υπόλοιπα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Γιώργος Θεοδοσίου, νομικός και θεατρικός συγγραφέας

Νικολέτα Κλεοβούλου, νομικός

Στέλλα Μικέλλη, χορογράφος

Κυριακή Μανουσάκη, πτυχιούχος Υποκριτικής

Ναστάζια Χριστοδούλου, σκηνοθέτιδα και παραγωγός

Μαρία Χαμάλη, δρ Θεατρικών Σπουδών και φιλόλογος

Μαρία Λαμπίρη, πτυχιούχος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο διατηρούν τη θέση τους ο πρόεδρος Παντελής Βουτουρής, καθώς και τα μέλη Γιώργος Θεοδοσίου, Νικολέτα Κλεοβούλου και Μαρία Χαμάλη. Αντίθετα, αποχωρούν η αντιπρόεδρος Ανθή Αντωνιάδου και τα μέλη Κλείτος Κλείτου, Ξενάκης Κυριακίδης, Ζήνων Παπαφιλίππου και Ανδρέας Άππιος.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, ο ΘΟΚ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία τριάντα μηνών. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να συγκροτεί επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του Οργανισμού, οι οποίες υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς λήψη αποφάσεων.