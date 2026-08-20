Η EXIT στο «Π»: «Δεν θέλουμε να βρεθούν άνθρωποι σε αντίπαλες πλευρές» - Γιατί αποχωρεί από το NEXUS

Την αποχώρησή της από το NEXUS, τη μεγάλη μουσική διοργάνωση που είχε προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 δίπλα από το Κάστρο της Κερύνειας, επιβεβαιώνει για πρώτη φορά η ίδια η EXIT, σε γραπτή απάντησή της προς το «Παράθυρο». Η διοργάνωση εκφράζει «ειλικρινή και βαθιά λύπη» για την αρχική απόφασή της να συμμετάσχει στο εγχείρημα και παραδέχεται ότι δεν είχε αντιληφθεί πλήρως πόσο έντονα εξακολουθούν να γίνονται αισθητές στην Κύπρο οι συνέπειες της σύγκρουσης και της διαίρεσης του νησιού.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, εκφράζουμε την ειλικρινή και βαθιά λύπη μας που συμφωνήσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το project και επιθυμούμε να ενημερώσουμε το κυπριακό κοινό ότι η EXIT αποφάσισε να αποσυρθεί από αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Η επίσημη επιβεβαίωση έρχεται μία ημέρα μετά τη δημόσια παρέμβαση του ακροδεξιού ευρωβουλευτή του ΕΛΑΜ, Γεάδη Γεάδη, ο οποίος είχε ανακοινώσει την αποχώρηση της EXIT, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως αποτέλεσμα επικοινωνίας και ενεργειών στις οποίες είχε προβεί ο ίδιος. Η ίδια η EXIT, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή. Παρότι το «Π» τη ρώτησε συγκεκριμένα κατά πόσο υπήρξε επικοινωνία με τον Γεάδη Γεάδη και εάν αυτή διαδραμάτισε οποιονδήποτε ρόλο στην απόφασή της, η διοργάνωση δεν κατονομάζει τον ευρωβουλευτή. Αντίθετα, περιορίζεται να αναφέρει ότι άκουσε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και συνομίλησε «με ανθρώπους που εκπροσωπούν διαφορετικές οπτικές και με θεσμούς στην Κύπρο».

Σε νεότερη επικοινωνία με το «Π», η EXIT επιβεβαιώνει ότι ο Γεάδης Γεάδη ήταν πράγματι ένα από τα πρόσωπα που επικοινώνησαν μαζί της μετά την ανακοίνωση του φεστιβάλ. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν ήταν ο μόνος. Όπως αναφέρει, μετά την ανακοίνωση του NEXUS επικοινώνησαν μαζί της, και συνομίλησε με, «πολλά άτομα», μεταξύ των οποίων φανς, εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών, πολιτικοί, αλλά και ο ίδιος ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία. «Ο Γεάδης Γεάδη ήταν επίσης ένα από τα άτομα που επικοινώνησαν μαζί μας», σημειώνει η EXIT.

«Δεν είχαμε κατανοήσει πόσο βαθιά γίνονται ακόμη αισθητές οι συνέπειες»

Στην απάντησή της προς το «Π», η EXIT ξεκινά από τη δική της ιστορία. Υπενθυμίζει ότι δημιουργήθηκε πριν από 26 χρόνια ως φοιτητικό κίνημα για την ελευθερία και την ειρήνη στα Βαλκάνια, σε μια περιοχή που είχε βιώσει τις αιματηρότερες συγκρούσεις στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με την πάροδο των χρόνων, προσθέτει, εξελίχθηκε σε ένα διεθνές μουσικό φεστιβάλ και σε σύμβολο, όπως το ίδιο αυτοπροσδιορίζεται, της προσπάθειας να έρθουν κοντά άνθρωποι από χώρες που κάποτε βρίσκονταν σε πόλεμο, προωθώντας την ανοχή, τη συμφιλίωση και τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνών, πολιτισμών και θρησκειών.

Αυτή η προσέγγιση βρισκόταν, σύμφωνα με την EXIT, και πίσω από την αρχική απόφαση να συμμετάσχει στο NEXUS. Η διοργάνωση αποκαλύπτει ότι γνώριζε την κατάσταση που είχε προηγηθεί στην Κύπρο πριν από περισσότερο από μισό αιώνα και τη διαίρεση του νησιού που ακολούθησε. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι δεν είχε κατανοήσει πλήρως «πόσο βαθιά εξακολουθούν να γίνονται αισθητές οι συνέπειές της σήμερα».

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια διεθνείς καλλιτέχνες και μεγάλα brands είχαν πραγματοποιήσει εκδηλώσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού, τονίζει, την είχε οδηγήσει στην εκτίμηση ότι η μουσική θα μπορούσε, όπως συνέβη στα Βαλκάνια, να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης και σύνδεσης.

Μετά την ανακοίνωση του NEXUS, όμως, η EXIT επισημαίνει ότι αντιλήφθηκε διαφορετικά το πλαίσιο της διοργάνωσης. «Έγινε σαφές ότι το πλαίσιο γύρω από το project ήταν πολύ πιο σύνθετο και ευαίσθητο από όσο είχαμε αρχικά αντιληφθεί», σημειώνει η EXIT.

Η Κερύνεια και ο συμβολισμός του χώρου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κερύνεια και στο κάστρο της. Η EXIT ισχυρίζεται ότι μέσα από τις αντιδράσεις και τις συζητήσεις που ακολούθησαν αντιλήφθηκε «τη βαθιά ιστορική και συναισθηματική σημασία της Κερύνειας και του Κάστρου της Κερύνειας για την ελληνοκυπριακή κοινότητα».

Διευκρινίζει παράλληλα ότι η εκδήλωση δεν είχε προγραμματιστεί εντός των τειχών του κάστρου, αλλά σε άμεση γειτνίαση με αυτό, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αλλάζει «το ευρύτερο πλαίσιο ή τον συμβολισμό της ίδιας της τοποθεσίας».

Η EXIT σημειώνει ακόμη ότι η αποχώρηση από ένα project που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συνεπάγεται «σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες». Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει ότι, με βάση όσα έμαθε και κατανόησε στο διάστημα που μεσολάβησε, θεωρεί την αποχώρηση «την υπεύθυνη και σωστή απόφαση».

«Δεν θέλουμε να βρεθούν άνθρωποι σε αντίπαλες πλευρές»

Η EXIT επιμένει ότι η απόφασή της δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε κοινότητας στην Κύπρο. «Η πρόθεσή μας από την πρώτη στιγμή ήταν να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε μια εκδήλωση της EXIT να αποτελέσει ακόμη έναν λόγο για να βρεθούν άνθρωποι σε αντίπαλες πλευρές», λέει.

Προσθέτει, μάλιστα, μια παραδοχή που βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της: «Προερχόμενοι από την ταραχώδη περιοχή των Βαλκανίων, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα πολιτιστικά projects δεν υπάρχουν σε κενό, ιδιαίτερα σε μέρη όπου το παρελθόν παραμένει έντονα παρόν».

Η EXIT διευκρινίζει ότι η απόφαση δεν στρέφεται ούτε εναντίον κάποιας κοινότητας ούτε εναντίον «των ανθρώπων ή της πολιτιστικής σκηνής σε οποιοδήποτε μέρος του νησιού». Εκφράζει παράλληλα την ελπίδα να υπάρξει στο μέλλον άλλη ευκαιρία παρουσίας της στην Κύπρο, υπό συνθήκες στις οποίες η έμφαση θα μπορεί να βρίσκεται «στους ανθρώπους, τη μουσική και την εμπειρία που μοιραζόμαστε».

Στα κατεχόμενα επιμένουν στη «γεφυροποιό» δύναμη της μουσικής

Η αποχώρηση της EXIT επιβεβαιώνεται την ώρα που, από την άλλη πλευρά, το NEXUS είχε λάβει δημόσια πολιτική στήριξη στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής Haber Kıbrıs στις 19 Αυγούστου 2026, ο «υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος» Φικρί Ατάογλου τάχθηκε υπέρ της πραγματοποίησης της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να «θυσιάζονται σε πολιτικούς υπολογισμούς».

Ο Ατάογλου παρουσίασε μια διεθνή διοργάνωση του μεγέθους της EXIT ως σημαντική για την προβολή, τον τουρισμό και την πολιτιστική δραστηριότητα στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται κινήσεις που ενισχύουν τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τις επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Στο ίδιο δημοσίευμα καταγράφεται και η θέση της La Nouba, της εταιρείας που συνεργαζόταν με την EXIT για τη διοργάνωση του NEXUS. «Πιστεύουμε στην ενωτική δύναμη της μουσικής», ήταν το μήνυμα της La Nouba, η οποία παρουσίαζε τη μουσική και τον πολιτισμό ως μια οικουμενική γλώσσα που μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά αντί να τους χωρίζει.

Η εταιρεία παρέπεμψε μάλιστα στο προηγούμενο του Zamna North Cyprus, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 στο Palm Beach της Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τη La Nouba, και εκείνη η διοργάνωση είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από την πραγματοποίησή της, προχώρησε ωστόσο κανονικά και συγκέντρωσε περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες.

Η La Nouba και ο Ατάογλου, εν συντομία, θεωρούν ότι η διεθνής πολιτιστική δραστηριότητα μπορεί να υπερβεί τον πολιτικό διαχωρισμό. Η EXIT, από την άλλη, έχοντας, επίσης, θέσει τη συμφιλίωση στο επίκεντρο της ταυτότητάς της, αναγνωρίζει πλέον ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον τόπο, την ιστορία και τον συμβολισμό του.

Η παρέμβαση Γεάδη και η απάντηση που δεν δόθηκε

Ο ακροδεξιός ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη, είχε γνωστοποιήσει δημόσια ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με την EXIT και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποχώρησή της, συνδέοντας την εξέλιξη με τις δικές του ενέργειες.

Η EXIT επιβεβαιώνει σήμερα την αποχώρηση, όχι όμως τον ισχυρισμό του Γεάδη για τον ρόλο που ο ίδιος αποδίδει στην παρέμβασή του. Στην απάντησή της προς τον «Π», δεν αναφέρει το όνομά του και δεν διευκρινίζει εάν συνομίλησε μαζί του, παρότι ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το ζήτημα. Αντίθετα, περιγράφει μια ευρύτερη διαδικασία κατά την οποία άκουσε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, συνομίλησε με ανθρώπους «διαφορετικών οπτικών» και με θεσμούς στην Κύπρο και επανεξέτασε τη συμμετοχή της υπό το βάρος του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου.

Σε νεότερη απάντησή της προς το «Π», η EXIT επιβεβαιώνει πλέον ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Γεάδη, τοποθετώντας την ωστόσο σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο επαφών που ακολούθησαν την ανακοίνωση του NEXUS. «Μετά την ανακοίνωση του φεστιβάλ, επικοινώνησαν μαζί μας και συνομιλήσαμε με πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων φανς, εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών, πολιτικοί και ο ίδιος ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία, ενώ ο Γεάδης Γεάδη ήταν επίσης ένα από τα άτομα που επικοινώνησαν μαζί μας», λέει η EXIT.

Επιβεβαιώνεται, επομένως, η επικοινωνία που επικαλέστηκε ο ευρωβουλευτής, όχι όμως η σύνδεση που ο ίδιος έκανε μεταξύ της παρέμβασής του και της τελικής απόφασης της EXIT. Η διοργάνωση δεν αναφέρει ότι η αποχώρησή της αποφασίστηκε κατόπιν της επικοινωνίας με τον Γεάδη, ούτε του αποδίδει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στην απόφαση.

Αποχωρεί η EXIT, αλλά τι γίνεται με το NEXUS;

Ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει ανοικτό. Η EXIT επιβεβαιώνει την αποχώρηση της ίδιας από το NEXUS, δεν ανακοινώνει όμως την ακύρωση ολόκληρης της διοργάνωσης. Η διατύπωσή της είναι συγκεκριμένη: «EXIT has decided to withdraw from the NEXUS project in the northern part of Cyprus». Η διάκριση έχει σημασία καθώς η La Nouba, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, εξακολουθούσε να υπερασπίζεται δημόσια το NEXUS. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η τοπική διοργάνωση προτίθεται να προχωρήσει χωρίς την EXIT ή εάν η αποχώρηση του διεθνούς festival brand οδηγεί τελικά σε ακύρωση.