East Cyprus Music Meetings: Δωρεάν συζητήσεις-εργαστήρια για τη μουσική βιομηχανία που φέρνουν κοντά μουσικές κοινότητες από όλο το νησί

Μια νέα πρωτοβουλία αφιερωμένη στη μάθηση, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση των διασυνδέσεων στο μουσικό οικοσύστημα της Κύπρου ξεκινά αυτό το φθινόπωρο στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στη Λάρνακα και την Αμμόχωστο: το East Cyprus Music Meetings.

Η πρωτοβουλία φέρνει κοντά μουσικούς, τραγουδοποιούς, παραγωγούς, διοργανωτές συναυλιών και άλλους επαγγελματίες του μουσικού χώρου στην Αμμόχωστο και τη Λάρνακα, μέσα από μια σειρά εργαστηρίων και συζητήσεων για τον τρόπο λειτουργίας και τις προοπτικές της μουσικής βιομηχανίας στην Κύπρο.Το East Cyprus Music Meetings, που υλοποιείται από το Windcraft Loud σε συνεργασία με το SCALA Music & Sound Hub και το Cyprus Mixtape, τελεί υπό την καθοδήγηση της Cemre Arca, καλλιτέχνιδας, εκπαιδευτικού, επιμελήτριας εκδηλώσεων και ιδρύτριας του Cyprus Mixtape, μιας πρωτοβουλίας που συνδέει και ενδυναμώνει Κύπριους μουσικούς, και της Μαρία Καϊμακλιώτη, πολιτιστικής παραγωγού και ιδρύτριας του SCALA Music & Sound Hub, το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του μουσικού οικοσυστήματος της Κύπρου. Αξιοποιώντας τη συμπληρωματική εμπειρία τους στην ανάπτυξη καλλιτεχνών, την πολιτιστική παραγωγή και τη δημιουργία κοινοτήτων, σχεδίασαν ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ευκαιρίες για μάθηση, δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε ολόκληρο τον μουσικό τομέα της Κύπρου.

Η πρωτοβουλία επιλέχθηκε στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης της Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, για τη στήριξη της καλλιτεχνικής συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των δύο κοινοτήτων του νησιού, με τη διευκόλυνση της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στην Κύπρο, την υλοποίηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το East Cyprus Music Meetings, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026,αναδεικνύει τη μουσική ζωή που καλλιεργούν οι κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο και η οποία αντλεί δύναμη από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, προσκαλώντας συμμετέχοντες να συναντηθούν στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Το πρόγραμμα τους φέρνει κοντά για να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία του κοινού επαγγελματικού και πολιτιστικού εδάφους που χρειάζεται μια ανθεκτική κυπριακή μουσική σκηνή.

Με τη συμμετοχή επαγγελματιών από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι συζητήσεις δεν επικεντρώνονται στο πώς γράφεται ή ερμηνεύεται η μουσική, αλλά στις πρακτικές και συχνά λιγότερο ορατές πτυχές της μουσικής βιομηχανίας: την κυκλοφορία μιας μουσικής δουλειάς, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη διεθνή προώθηση και τις μουσικές διοργανώσεις προβολής (showcases), την προσέγγιση κοινού εντός και εκτός του νησιού και την ενδυνάμωση των γυναικών στη μουσική βιομηχανία, καθώς και τις ανάγκες και το μέλλον της μουσικής κοινότητας του νησιού.

Μετά από κάθε συνάντηση, οι συμμετέχοντες και το κοινό προσκαλούνται σε ανοικτές σκηνές και jam sessions, καθώς και να γνωρίσουν προϊόντα και είδη καλλιτεχνών. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια καταληκτική εκδήλωση στην Πύλα, η οποία στρέφει το βλέμμα στις διαφορετικές μουσικές σκηνές του νησιού και στις ιστορίες γύρω από το πώς οι Κύπριοι βρίσκουν τον δρόμο τους προς τη μουσική.

Στον πυρήνα του, το East Cyprus Music Meetings αποτελεί ένα σημείο συνάντησης των καλλιτεχνών, του κοινού και των μουσικών σκηνών που διαμορφώνουν σε ολόκληρο το νησί. Παράλληλα, αποτελεί μια προσπάθεια για ένα πιο διασυνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον για την κυπριακή μουσική, διαμορφωμένο από το ίδιο το μουσικό οικοσύστημα του νησιού.

Πρόγραμμα

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 | Εκδήλωση έναρξης: Music Meeting

18:00–23:30 | Mağusa Kale Pasajı, Αμμόχωστος

Δικτύωση, jam session και αγορά προϊόντων καλλιτεχνών.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 | Κατανοώντας τα πνευματικά δικαιώματα στη μουσική

11:30–13:00 | EVOHK artist-run space, Λάρνακα

Μια επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας των πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική παγκοσμίως και του πώς αποφέρουν έσοδα, καθώς και τι πρέπει να κάνουν οι καλλιτέχνες και οι τραγουδοποιοί για να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων στα τραγούδια και τις ηχογραφήσεις τους.Με τον Chris Cooke (CMU, Ηνωμένο Βασίλειο).

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Jazz & Folk-Fusion: Διαδρομές και ευκαιρίες

15:00–16:30 | EVOHK artist-run space, Λάρνακα

Ένταξη στις σκηνές της τζαζ και «world music», πρόσβαση σε showcases και φεστιβάλ και πλοήγηση στις δημόσιες σχέσεις (PR).Με τη Cemre Arca (καλλιτέχνιδα, εκπαιδεύτρια, Cyprus Mixtape, Κύπρος), τη Μαρία Καϊμακλιώτη (SCALA Music & Sound Hub, Κύπρος), τη Nela Peshovska (Password Production, Βόρεια Μακεδονία) και τον Ziad Fayed (AL.Berlin, Beirut & Beyond Festival, Γερμανία/Λίβανος).

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Lefkosia Modular Sessions: Modular Synthesis & Performance

17:30–20:00 | EVOHK artist-run space, Λάρνακα

Μια πρακτική εξερεύνηση του sound design και της hardware synthesis, καλύπτοντας τις βασικές αρχές της αφαιρετικής σύνθεσης, της Eurorack architecture, των digital DSP engines, και της ενσωμάτωσης modular setups σε ζωντανές εμφανίσεις, περιλαμβάνοντας επίδειξη συνδεσμολογίας και live patch-from-scratch.Με τον Atesh Kozal (Guru Gara Synth) και τον Hadj (Play All Day).

20:00–23:30 | Jam session & αγορά προϊόντων καλλιτεχνών

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Χρηματοδότηση για καλλιτέχνες

15:45–18:00 | Mağusa Kale Pasajı, Αμμόχωστος

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καλλιτεχνικά έργα, αποκωδικοποίηση των αιτήσεων και εντοπισμός των κατάλληλων προγραμμάτων.Με τη Μαρία Καϊμακλιώτη (SCALA Music & Sound Hub, Κύπρος) και τον Ziad Fayed (AL.Berlin, Beirut & Beyond Festival, Γερμανία/Λίβανος).Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 | Πέντε τρόποι κυκλοφορίας μουσικής

18:30–21:00 | Mağusa Kale Pasajı, Αμμόχωστος

Από εβδομαδιαία κυκλοφορία σιγκλ έως εξάμηνες καμπάνιες κυκλοφορίας άλμπουμ, ένα εργαστήριο με τον Henry Walton που εξετάζει πώς οι καλλιτέχνες καταφέρνουν πραγματικά να ακουστούν και πώς να επιλέξουν την προσέγγιση που τους ταιριάζει. Στη συνέχεια, Κύπριοι καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους στην προώθηση της μουσικής τους στην Κύπρο και το εξωτερικό.Με τους Henry Walton (καλλιτέχνης και μάνατζερ καλλιτεχνών), Cahit Kutrafali, Κυριάκος Φραγκούλης (Stonus), Μαρία Καϊμακλιώτη (SCALA Music & Sound Hub) και Sevgi Başar.

21:00–23:30 | Jam session & αγορά προϊόντων καλλιτεχνών

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 | Γυναίκες στη μουσική βιομηχανία

18:30–21:00 | EVOHK artist-run space, Λάρνακα

Ένα πρακτικό εργαστήριο με εισηγήτρια τη Christina Hazboun για τις δημόσιες σχέσεις (PR) και τη σύνταξη δελτίων Τύπου. Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ για την ενδυνάμωση γυναικών στη μουσική βιομηχανία της Κύπρου, την πλοήγηση σε στούντιο και χώρους ζωντανών εμφανίσεων, καθώς και την καλλιέργεια δημιουργικής αυτοπεποίθησης σε μια μικρή μουσική σκηνή.Με τη Cemre Arca (καλλιτέχνιδα, εκπαιδεύτρια, Cyprus Mixtape, Κύπρος), τη Christina Hazboun (The Sonic Agent, Ηνωμένο Βασίλειο/Παλαιστίνη) και τη Μικαέλα Τσαγγάρη (The Elbow Room, Records & Productions, Κύπρος).

21:00–23:30 | Jam session & αγορά merchandise καλλιτεχνών





Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Εκδήλωση λήξης: Μεγαλώνοντας στις πρόσφατες μουσικές σκηνές της Κύπρου 18:30-23:00 | UNFICYP Intercommunal Space, Πύλα

Γιορτάζοντας την ολοκλήρωση του προγράμματος, με μια έκθεση που αναστοχάζεται τη ζωή με τη μουσική στην Κύπρο, και μια συζήτηση πάνελ για τις μουσικές σκηνές του νησιού.Έρευνα αρχειακού υλικού και επιμελητική επιλογή: Χριστιάνα Μιχαηλίδου (Nana).Συντονισμός συζήτησης πάνελ: Μάικ Χατζημιχαήλ (Haji Mike) με τους καλλιτέχνες Inal Bilsel, Hayat Sebep και Τάσο Λάμνισο (x.ypno).

Ελεύθερη είσοδος. Απαιτείται προεγγραφή για κάθε εργαστήριο. Η δυνατότητα συνεπιβατισμού (car-sharing) διατίθεται βάσει σειράς προτεραιότητας μέσω της φόρμας εγγραφής. Τα εργαστήρια και οι συνεδρίες θα διεξαχθούν στα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://linktr.ee/EastCyprusMusicMeetings Δεν απαιτείται εγγραφή για την εκδήλωση λήξης, τα jam sessions και τις ανοιχτές σκηνές.

Με την υποστήριξη του Windcraft Loud, σε συνεργασία με το SCALA Music & Sound Hub και το Cyprus Mixtape.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το East Cyprus Music Meetings, επικοινωνήστε με: info@scalasoundhub.com & cyprusmixtape@gmail.comhttps://windcraftloud.com/ @scalasoundhub.music | @cyprusmixtapeTο περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ή της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών στην Κύπρο.