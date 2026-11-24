Ο Robbie Williams έρχεται στην Κύπρο για μία συναυλία το Σάββατο 24 Ιουλίου 2027, στον χώρο Land of Tomorrow στη Λάρνακα. Η εμφάνιση του Βρετανού καλλιτέχνη εντάσσεται στο πλαίσιο του Horizon Towers Concert Series by SLK, με τη διοργάνωση να έχει αναλάβει η Moonlight Show Productions.

Η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.cy.

Με 90 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, 18 βραβεία BRIT και έξι άλμπουμ ανάμεσα στα 100 εμπορικότερα στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, ο Robbie Williams συγκαταλέγεται στους πλέον επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες. Τον Ιανουάριο του 2026, με το άλμπουμ BRITPOP, έφτασε τα 16 άλμπουμ στην κορυφή των βρετανικών charts, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τα περισσότερα Νο1 άλμπουμ από καλλιτέχνη στη Βρετανία.

Από τα Angels και Feel μέχρι τα Rock DJ, Millennium και Let Me Entertain You, ο Williams έχει διαμορφώσει μια μουσική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, από τα πρώτα του βήματα με τους Take That μέχρι τη σόλο καριέρα του. Η περιοδεία του BRITPOP το 2025 προσέλκυσε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, 1,2 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Η συναυλία στη Λάρνακα αναμένεται, σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, να προσελκύσει κοινό τόσο από την Κύπρο όσο και από χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Κατηγορία εισιτηρίου Τιμή Εισιτήρια για άτομα με αναπηρία €80,00 Arena €84,50 Golden Ring €176,03 Grandstand Seating A&B €321,18 Grandstand Premium Seating €361,19 VIP Seating €501,23

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα τέλη παροχής υπηρεσιών, συναλλαγής και διαχείρισης, καθώς και ο ΦΠΑ 19%. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα τέλη δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης.

Τα εισιτήρια VIP περιλαμβάνουν θέσεις στις προνομιακές κερκίδες, χώρο στάθμευσης, ξεχωριστή είσοδο και πρόσβαση στον χώρο φιλοξενίας VIP, με υπηρεσίες φιλοξενίας πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Πληροφορίες

Ο Robbie Williams έρχεται στη Λάρνακα το καλοκαίρι του 2027

Ημερομηνία: Σάββατο 24 Ιουλίου 2027

Τοποθεσία: Land of Tomorrow, Λάρνακα.

Προπώληση εισιτηρίων από τις 25 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00, μέσω της Ticketmaster.cy.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 77777040 και 70007066.