Νέα κυκλοφορία δίσκου: The Ladderman - ''Figures on demand''

band photoshoot with The Ladderman, an alternative heavy rock band formed in 2011 at Andreas` studio, Larnaca, Cyprus. February, 2023

Η παρουσίαση του άλμπουμ θα γίνει στις 21 Απριλίου 2023 στο Savino Live, στη Λάρνακα.

Οι The Ladderman είναι ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα το 2011. Με ροκ και stoner επιρροές οι The Ladderman ηχογράφησαν το πρώτο άλμπουμ τους “Not a Six” το 2016 και το δευτερο τους ''Anything Goes'' to 2019. Έκτοτε εντυπωσιάζουν με τις άψογες και γεμάτες ενέργεια ζωντανές τους εμφανίσεις σε διαφορα φεστιβαλ του νησιου. Οι συνθέσεις τους χαρακτηρίζονται από επιβλητικές κιθάρες, πολύπλοκους ρυθμούς και ιδιόρρυθμες μελωδίες συνδυασμένες με στιβαρά, ωμά φωνητικά.

Το “Figures on demand” υπερβαίνει και ξεπερνά μουσικά είδη και πρότυπα για να μεταφέρει έντονα συναισθήματα και να ιχνογραφήσει εμπειρίες από μια περίεργη περίοδο απομόνωσης κατά την διάρκεια της επιδημίας. Οι κιθάρες παραμένουν δυνατές αλλά παράλληλα δυναμικές και εκφραστικές στηριζόμενες από ωμο μπάσο και τις πολύπλοκες ρυθμικές κατασκευές στα τύμπανα. Ένα άλμπουμ πλήρες σε ιδέες και ήχους, το “Figures on demand” θα εντυπωσιάσει τους οπαδούς της σύγχρονης ροκ μουσικής.

Επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ορίστηκε η 21η Απριλίου 2023.

Συντελεστές:

Hχογράφηση: Ανδρέας Ματθαιου @ Tilted private studios

Μίξη, παραγωγή: Ανδρέας Ματθαίου @ Hot soap studios

Μastering: Πάρης Χατζήκυριακου.

Εξώφυλλο δίσκου: Νικόλας Αντωνίου

Φωτογραφικό υλικό: Alinne Rezende

Οι The Ladderman είναι:

Ανδρέας Ματθαίου: Κιθάρες/Φωνη

Ρολάντης Λαζίδης: Κιθάρες/Φωνητικά

Στέλιος Μοσφιλιώτης: Μπάσο

Στέφανος Ηλιόπουλος: Τύμπανα

Official Website

Facebook

Instagram

Spotify

Bandcamp

Youtube

